Čo budeme jesť? Otázka, ktorá padne niekoľkokrát denne snáď u každého z nás. A budí rôzne vášne. Pre niekoho ide o rutinu, ktorú nerieši, a kúpi prvý kebab, na ktorý narazí. Potom sú ľudia, pre ktorých je väčšina jedál mínovým poľom. K nim patrím aj.

Problémy so zažívaním mám odmala. Situácia sa v detstve lepšila a horšila, kým neprišli ťažšie stresové situácie. Tie ma, podľa môjho úsudku, vhodili do špirály, v ktorej sa „lepší stav“ žalúdka a čriev skôr javil ako fatamorgána. Počas nasledujúceho štúdia na vysokej škole bola preto návšteva gastroenterologického oddelenia nevyhnutná. Tu mi potvrdili, že mám problém.

Už zhruba 5 rokov sa tak radím medzi "gastrikov", teda osoby, ktoré majú problém so zažívaním, liečia ho, a musia preto podnikať neortodoxné opatrenia na to, aby mohli fungovať. Ako pacient s gastritídou sa prakticky učíš jesť úplne od začiatku – všeobecne tušíš, čo jesť nemôžeš a čoho sa budeš musieť vzdať, zvyšok ale googlíš alebo testuješ štýlom pokus omyl. Že sa tak niekoľkokrát kruto spáliš, je asi rovnako jasné, ako že na druhý deň vyjde slnko. No a tiež to znamená niekoľkokrát „natvrdo“ obnovovať črevnú mikroflóru.

Osobne sa stále domnievam, že som ešte neobjavil všetky kombinácie jedál, ktoré môžem jesť. A s rozmachom a dostupnosťou umelej inteligencie mi napadlo tieto dve veci spojiť. Nechal som si od ChatGPT vygenerovať jedálny lístok na jeden pracovný týždeň s tým, že sa podľa neho budem bezvýhradne riadiť. Samozrejme, musí obsahovať pre mňa nezávadné potraviny a jedlá všeobecne.

Formulácia jedálničku

Porozprávať sa s umelou inteligenciou dnes nie je žiadna veda. Horšie je správne sformulovať, čo od nej človek chce. Ja som chcel, aby bol jedálniček čo najviac prospešný širšej škále ľudí trpiacich gastritídou, preto som si dal za cieľ vytvoriť päťdňový plán, v ktorom platilo, že počas jedného dňa nemôže stravník minúť viac ako 150 českých korún. (približne 6,32 eur, pozn. prekl.)

Plán, samozrejme, zlyhal. Nielenže je to prakticky nemožné (jesť ovsené vločky s cukrom na raňajky trikrát do týždňa by som neradil nikomu), ale zároveň som si vzápätí uvedomil základnú a veľmi dôležitú vec – každý gastrik sa stravuje inak. Aj keď sa niekto lieči na Crohnovu chorobou, jeho telo môže tolerovať potraviny, ktoré nezvládne gastrik s „ľahším“ nešpecifickým zápalom v črevách.

Zdroj: Midjourney/Alena Julie Novotná

Preto som pri druhom pokuse skúsil čo najjednoduchšie zadefinovať potraviny, ktoré nemôžem jesť. Základom je vyradiť čokoľvek tučné, ​​suroviny aj prípravu na tuku. Za nimi hneď nasledovali potraviny, ktoré spôsobujú nadúvanie. Vynechávam preto strukoviny, orechy, tučné mäso a potraviny, vyprážané jedlá, údeniny a ďalšie. Veľkou nevýhodou je v mojom prípade fakt, že nezvládnem zjesť rybu. Rybina mi abnormálne smrdí, a aj keď som sa koľkokrát premáhal niečo z mora či vody zjesť, dopadlo to vždy nevoľnosťou.

Zároveň musím kvôli refluxu vyradiť aj lesné plody, ovocie a všeobecne dráždivé potraviny. Na jahody, maliny či černice, ktoré mi umelá inteligencia ponúkla, musím okamžite zavrhnúť. Vygenerovaný jedálniček nezahŕňa istý druh jedál, napríklad polievky, ktoré môžem jesť. Keď si ich ale vyžiadam, mám polievku prakticky každý deň hneď niekoľkokrát. Ani druhý pokus nie je úspešný.

Počas tretieho pokusu sa preto rozhodujem pre opatrnejší postup a vyzývam umelú inteligenciu len k jednotlivým pokynom, ktoré rozvíjam. Najprv ju prosím o „jedálniček pre osobu so žalúdočnými a črevnými problémami“, načo nadväzujem prosbou o týždenný jedálniček bez rýb a celozrnného pečiva. A vzhľadom na to, že ho vytvára len do stredy, žiadam ešte o štvrtok a piatok.

Jedálny lístok pre gastrika vygenerovaný AI:

Pondelok:



Raňajky: Ovsené vločky s nízkotučným mliekom, plátok bieleho pečiva s marmeládou bez semienok

Desiata: Jogurt s nízkym obsahom tuku, banán

Obed: Kuracie filé pečené na grile, dušená ryža, varená zelenina (mrkva, cuketa, dyňa)

Olovrant: Dusené jablko, nízkotučný tvaroh s medom

Večera: Varené cestoviny, varené alebo grilované mäso s nízkym obsahom tuku, varená zelenina (brokolica, špenát)

Pred spaním: Pohár nízkotučného mlieka, pár krekrových sušienok



Utorok:



Raňajky: Varené vajce alebo omeleta, plátok bieleho pečiva s marmeládou bez semiačok

Desiata: Plátok šunky s nízkym obsahom tuku, mäkké ovocie (hruška, broskyňa)

Obed: Grilované kuracie filé, zemiaky, varená zelenina (mrkva, cuketa, dyňa)

Olovrant: Dusené jablko, nízkotučný tvaroh s medom

Večera: Varené cestoviny, varené alebo grilované mäso s nízkym obsahom tuku, varená zelenina (brokolica, špenát)

Pred spaním: Pohár nízkotučného mlieka, pár suchárov



Streda:



Raňajky: Ovsené vločky s nízkotučným mliekom, plátok bieleho pečiva s marmeládou bez semiačok

Desiata: Jogurt s nízkym obsahom tuku, banán

Obed: Morčací rezeň pečený na grile, dusená ryža, varená zelenina (mrkva, cuketa, dyňa)

Olovrant: Dusené jablko, nízkotučný tvaroh s medom

Večera: Varené cestoviny, varené nebo grilované mäso s nízkym obsahom tuku, varená zelenina (brokolica, špenát)

Pred spaním: Pohár nízkotučného mlieka, pár krekrových sušienok



Štvrtok:



Raňajky: Varené vajce alebo omeleta, plátok bieleho pečiva s marmeládou bez semiačok

Desiata: Sušené ovocie (slivky, marhule)

Obed: Kurací filet pečený na grile, dusená ryža, varená zelenina (mrkva, cuketa, dyňa)

Olovrant: Mäkké ovocie (hruška, broskyňa)

Večera: Varené zemiaky, varené nebo grilované mäso s nízkym obsahom tuku, varená zelenina (brokolica, špenát)

Pred spaním: Pohár nízkotučného mlieka, pár suchárov



Piatok:



Raňajky: Ovsené vločky s nízkotučným mliekom, krajec bieleho pečiva s marmeládou bez semiačok

Desiata: Jogurt s nízkym obsahom tuku, banán

Obed: Morčací plátok pečený na grile, dusená ryža, varená zelenina (mrkva, cuketa, dyňa)

Olovrant: Dusené jablko, nízkotučný tvaroh s medom

Večera: Varené cestoviny, varené nebo grilované mäso s nízkym obsahom tuku, varená zelenina (brokolica, špenát)

Pred spaním: Pohár nízkotučného mlieka, pár krekrových sušienok



Dodatok AI: Tento upravený jedálniček stále poskytuje vyváženú stravu s nízkym obsahom tuku a primeraným množstvom bielkovín, vitamínov a minerálov. Vynechaním celozrnného pečiva a celozrnných potravín rešpektuje vaše preferované stravovacie obmedzenia. Nezabudnite tiež dodržiavať dostatočný pitný režim a prípadne sa poradiť s odborníkom, ktorý vám môže poskytnúť individuálne rady a odporúčania.

Stopercentne si uvedomujem, že nejde o ideálny jedálniček, ale mám pocit, že s každou ďalšou konverzáciou AI lepšie chápe, čo od nej chcem. Netuším však, či sa časom opäť "nezamotáme", a preto som s vyššie vygenerovaným výsledkom spokojný. Neobsahuje nič, čo by som nemohol jesť, a zároveň sa mi zdá, že by mi to mohlo aj chutiť. A to sa oplatí.

Nákup potravín

Jedálniček vyzerá "diétne", no som celkom rád, pretože mi v poslednej dobe nie je veľmi dobre. Chce to zdravú zmenu pre moje brucho. Obvykle to však znamená aj veľký zásah do obvyklého rozpočtu - najmä kvalitné mäso, ale aj veľa zeleniny a ovocia niečo stojí. Preto som sa rozhodol nenakupovať po vlastnej osi v supermarkete, ale objednať jedlo on-line. Aj napriek hrozbe vyšších cien mám totiž istotu, že mi príde kvalitný produkt. A keď nie, tak mi vrátia peniaze.

Celkovo platím za nákup pre jedného na päť dní 1821,35 Kč (76,76 eur). Gastrik je už zvyknutý, že ho nákupy finančne vychádzajú drahšie ako osobu, ktorá nakupuje napríklad iba značkové potraviny. Tento nákup je však asi dvakrát taký drahší ako býva obvykle. Vysvetľujem si to nielen kvalitou potravín, ale taktiež ekonomickou krízou. Najmä teľacie mäso je v zozname takým diamantom a tŕňom v oku zároveň. Musím si dať pozor, aby som ho naozaj využil a aby sa nedopatrením nepokazilo.

Ostalo mi zadefinovať už len poslednú vec, a to nápoje. Ako gastrik sa vyhýbam všetkým sladeným, perlivým aj väčšine mineralizovaných nápojov, kvôli kofeínu nepijem ani normálnu kávu. Tu sa ale pre mňa v zásade veľa nemení; zatiaľ čo mi zostáva občerstvovanie vodou z vodovodu a bylinnými čajmi, musím si odoprieť pivo. Jediný alkohol (a sociálna barlička), ktorý mi ešte zostal.

Nakoniec sa ešte odvážim. Zisťujem, že som na svojom váhovom maxime – 93 kíl, toto číslo som na váhe ešte nikdy nevidel. Niet divu, že sa necítim najlepšie.

Test

Pondelok