TEST 6 značiek mrazených hranoliek: Ktoré sa najviac podobajú mekáčovým a ktoré pôsobili ako z dedinského jarmoku?

Ochutnali sme 6 značiek mrazených french fries zo supermarketov. Ako obstáli v teste a čo si o takýchto polotovaroch myslí odborníčka?

Jedna z najobľúbenejších príloh, ktorá je zároveň veľmi jednoduchá na prípravu. Reč je o zemiakových hranolkách, ktoré milujú azda všetky vekové kategórie.

Keďže testovaniu rôznych typov surovín z obchodov a hodnoteniu ich zloženia odborníkom sa venujeme pravidelne, rozhodli sme sa tentokrát otestovať mrazené polotovarové hranolky zo supermarketov, konkrétne ich najtradičnejší variant – tzv. French fries alebo francúzske hranolčeky (prípadne také, ktoré sa im najviac podobali).

Tie vznikli paradoxne ešte vo frankofónnom Belgicku v roku 1680. Ako uvádza BBC, v meste Namur si v tých rokoch ľudia obľúbili vyprážané ryby, no keď v jednu tuhú zimu zamrzla rieka Mása, rozhodli sa namiesto nich vysmažiť si zemiaky a historicky prvé hranolky tak boli na svete.

Podľa odborníčky na výživu a kvalitu potravín Nikolety Šimonovej by sme sa však polotovarom mali vyhýbať. No keď už siahneš po hranolkách zo supermarketov, odborníčka radí spestriť si ich zeleninou či inými zdravšími produktmi s vyššou výživovou hodnotou.

„Pravidelnej konzumácii polotovarov z rôznych potravinových reťazcov by sme sa mali vyvarovať. Takéto produkty by nemali tvoriť základ našej stravy aj preto, že vzhľadom na ich dlhú trvanlivosť obsahujú mnohé konzervanty, zvýrazňovače chuti a veľké množstvo soli, čo pri pravidelnej konzumácii, fyzickej inaktivite a celkovo nevyváženej strave môže mať zdravotné riziká,“ tvrdí Šimonová.

Pokiaľ sa však v našej strave objavia, je to podľa odborníčky v poriadku, no odporúčala by ich na tanieri obohatiť niečím čerstvým a zdravým. „Spracované produkty by mali tvoriť iba doplnok k našej strave a základ by mala tvoriť pestrá a vyvážená strava bohatá na zdroje potravín zo všetkých potravinových skupín, ktorú si ideálne pripravíme,“ dodáva.

Ako prebiehal slepý test?

V redakcii sme testovali šesť balení mrazených hranoliek od rôznych výrobcov, ktoré sú dostupné v slovenských supermarketoch. Navštívili sme predajne Tesco, Billa, Lidl a Kaufland, pričom sme hľadali klasiky, ale aj menej známe značky.

Pri príprave hranoliek do požadovaného stavu sme postupovali nasledovne: zamrazené hranolky od každej značky sme vkladali po várkach do teplovzdušnej fritézy (air fryer) bez oleja a postupovali sme podľa inštrukcií uvedených na obale, aby sme docielili čo najideálnejšiu chuť a konzistenciu. Následne sme ich vybrali do misky, jemne osolili a podávali testujúcim.

Na degustácii sa podieľalo konkrétne päť ľudí. Išlo o slepý test, takže všetci dostali vzorky testovaných produktov na neoznačených tanieroch. Keďže nevedeli, o akého výrobcu ide, ich sympatie voči jednotlivým značkám test nijako neovplyvnili.

Výsledkom je subjektívny názor piatich testujúcich objektivizovaný spoločnými charakteristikami vybraných hranoliek, ako aj zohľadnením ich porovnateľných vlastností. Dojmy z každej z nich si ochutnávači zapisovali a nehovorili nahlas, aby sa navzájom neovplyvňovali.

Ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétneho predajcu. Pri teste sme brali do úvahy parametre ako chuť, vôňa, chrumkavosť na povrchu, vláčnosť vnútri, vizuálna vábivosť a celkový dojem, pričom sme hodnotili bodmi od 1 do 10.

Hearty Food Co.

Hmotnosť: 1 000 g

Výrobca: neuvedený

Zloženie: zemiaky, rastlinný olej slnečnicový 3,5 %

Cena: 2,19 € v Tescu

Výsledok slepého testu: 4/10

Hearty Food Co. je privátna značka obchodného reťazca Tesco, ktorá vyrába viaceré polotovary, hotové jedlá či suroviny k vareniu, ako napríklad cestoviny, lazane či mrazenú pizzu. Okrem toho aj mrazené zemiakové hranolky, ktoré sú predsmažené. Na obale absentovali certifikáty a rovnako aj označenie Nutri-Score.

Návod na prípravu bol, podobne ako samotný obal, dosť chabý a uvádzal len postup pri fritéze. Už sme si však zvykli, že privátne značky supermarketov sú akoby zmierené so svojou nižšou pozíciou na trhu a ani sa nesnažia svoj produkt predať aspoň estetickým obalom, čo je škoda.

Hranolky boli pomerne hrubé a po upečení pôsobili na prvý pohľad veľmi obyčajne a štruktúrou nie až tak vábivo. Chuťovo aj vizuálne pôsobili ako tie najklasickejšie hranolky, ktoré dostaneš v stánku na dedinskom jarmoku s najlacnejším kečupom alebo tatárskou omáčkou.

Oproti konkurencii boli hranolky aj po upečení relatívne bledé, najmenej chutné a najviac „nedorobené“. Podľa testujúcich mali zvláštny a nie veľmi príjemný zápach, boli mäkké, nasiaknuté olejom a nie veľmi chrumkavé. Chuťovo skôr podpriemerné, no „dajú sa zjesť“. Podľa ďalšieho testujúceho chutia síce zemiakovo, ale lacno. Aj napriek tomu, že sme postupovali podľa návodu, boli niektoré nedopečené, iné až príliš.

Billa French Fries

Hmotnosť: 1 000 g

Výrobca: neuvedený

Zloženie: zemiaky 95,5 %, slnečnicový olej 4,5 %

Cena: 1,99 € v Bille

Výsledok slepého testu: 5/10

French fries z Billy sú nielen zložením, ale aj chuťou a konzistenciou veľmi podobné tým, ktoré má pod svojou privátnou značkou Tesco. Dokonca majú aj rovnako nezaujímavý obal. Sú však o čosi viac kalorické, ale zato majú o trochu vyšší podiel bielkoviny.