VIDEO: 3. séria Witchera sa blíži. Pozri si rekapituláciu a zopakuj si, kde sa skončil príbeh

Joey Batey, ktorý hrá v seriáli Witcher (Zaklínač) postavu Dandeliona/Jaskiera, divákom v novom videu stručne vyrozprával základný príbeh prvých dvoch sérií. Spomenul pôvod Ciri, jej tréning na Kaer Morhen a nezabudol aj na dôležitý twist, pri ktorom sme sa dozvedeli, že jej otcom je cisár Nilfgaardu Emhyr var Emreis.

Yennefer v minulej sérii stratila svoju moc, pričom zradila Geralta aj Ciri. Podľa ukážky z nových častí je však už Yenna vo forme a spoločne s Geraltom obraňuje Ciri pred čarodejníkom Rienceom. Po udalostiach z 2. série, ktoré nasledovali po smrti Eskela, musí byť trojica hrdinov neustále v pohybe. Rience nie je totiž ani zďaleka jediný, kto má záujem o únos Ciri.

Prvých 5 častí Zaklínača sa dočkáme 29. júna 2023 na streamovacej platforme Netflix. Zvyšné 3 časti Netflix zverejní 27. júla.

The bard is back to recap all the essentials before Season 3 begins. pic.twitter.com/UDI6eeGPoj