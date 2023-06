Plavky na leto: 15 modelov do 60 eur, s ktorými štýlovo otvoríš kúpaliskovú sezónu

Sezónny výpredaj „zasiahol“ aj plavky.

Letné kúpaliská sa pomaly otvárajú, a tak je načase zaobstarať si plavky, s ktorým odštartuješ leto štýlovo. Na výber je ich, samozrejme, veľa, no my ti pomôžeme zorientovať sa v „mori“ farieb, štýlov aj cien. Či už hľadáš sexi trojuholníkové bikiny, univerzálne čierne, no aj zaujímavé jednodielne plavky, všetko nájdeš na jednom mieste.

Vytvorili sme zoznam 15 plaviek do 60 eur. Nájdeš v ňom žiarivé farby, romantický aj športový dizajn. Za dva kusy bikín zaplatíš menej ako bežne za jeden diel plaviek.

Plavkami od Desigual rozveselíš celé kúpalisko. Majú kvetinový vzor, pôsobia letne a romanticky. Vrchný diel bikín má klasický trojuholníkový tvar, nohavičky sú na šnurovanie. Plavky od španielskej značky kúpiš za 49,87 eura.

Značka Linga Dore ponúka mnoho štýlových jednodielnych plaviek. V ponuke nájdeš veľa zaujímavých kombinácií či štýlov. Na bielo-modrom pásikovom modeli ťa zaujme detail v podobe kovového krúžku. Na portáli About You ich teraz v zľave zoženieš za 47,90 eura.

Calvin Klein je značka, ktorá ponúka plavky s minimalistickým, trochu športovým dizajnom. Štýl odráža charakter značky, nikdy nechýba logo či nápis, ktoré sú však veľmi nenápadné. Jednoduché plavky s emblémom CK kúpiš za 56, 80 eura.

Pri plavkách už dávno neplatí, že sa set musí skladať z rovnakého štýlu, dokonca aj farby. Šnurovacie nohavičky Tommy Hilfiger kúpiš na stránke značky za 22 eur. Čierny plavkový top s nápisom zoženieš na About You za 29,90. Takto poskladaný set ťa vyjde na 51,90 eura.

Jednodielne plavky naozaj nemusia byť nudné. Týmto modelom síce pritiahneš na seba viac pozornosti, no ak s tým nemáš problém, takto vyrezané plavky kúpiš za 34,90 eura. Pochádzajú zo špeciálnej kolekcie, ktorú vytvorila rumunská influencerka Laura Giurcanu spolu s About You. Ak si k nim dáš čižmy, klobúk a košeľu, využiješ ich aj na festivale.