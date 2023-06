Ako si užiť dovolenku v regióne páleníc a frgálov: Kde sa ubytovať, kam ísť a čo ochutnať na východnej Morave

Na východnú Moravu sa z Bratislavy dostaneš vlakom už za 1 hodinu a 40 minút. Vydaj sa s nami do regiónu slivovice, vína a valašských frgálov.

Len na skok od našich hraníc sa nachádza kraj ako vystrihnutý z českej rozprávky, veľa Slovákov však stále netuší, čo všetko ukrýva. Východná Morava je skvelé miesto na kratší roadtrip aj pohodlný výlet vlakmi – z Bratislavy sa sem priamym vlakovým spojením dostaneš už za hodinu a 40 minút.

Nedávno sme navštívili Zlínsky kraj na východnej Morave, aby sme ti dali tie najlepšie overené tipy na pohodovú letnú dovolenku v znamení čistej prírody, skvelej gastronómie, histórie, vína a priateľských ľudí so srdcom na dlani.

V Refresheri cestujeme po svete, informujeme ťa o lacných letenkách a radíme ti, ktoré miesta stoja za navštívenie. Pre viac podobného obsahu sleduj tému cestovanie. Nezabudni sa stať členom klubu Refresher+ a získaš prístup ku všetkým článkom.

Súkromná plavba po Baťovom kanáli

Na 53 kilometrov dlhom Baťovom kanáli sa môžeš plaviť aj bez špeciálneho povolenia či preukazu – stačí, keď máš aspoň 18 rokov. V požičovni lodiek ťa len zaškolia a môžeš vyraziť. Požičať si môžeš aj kanoe, kajaky či rafty. Ak sa chceš nechať len unášať (okamihom), odporúčame ti vyhliadkovú plavbu so skúseným kapitánom, posádkou a sprievodcom.

Baťov kanál poteší pohodových dovolenkárov a adrenalínových nadšencov. Zdroj: Archiv Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

Plavbu loďou môžeš kombinovať aj s cyklistikou. Celý Baťov kanál je totiž lemovaný cyklotrasou dlhou viac ako 80 km, na ktorú ďalej nadväzujú chodníky a trasy v okolí vrátane moravských vinárskych chodníkov. Tie ťa prevedú malebnou krajinou medzi vinohradmi. Počas leta sa tu koná veľa zábavných vinárskych slávností – pozri si kalendár akcií, aby si vedel, na kedy si naplánovať dovolenku.

Ak premýšľaš, kde sa ubytovať, dáme ti jeden overený tip. Hotel Koníček v meste Uherské Hradiště pôsobí ako útulný penzión s nábytkom v starožitnom štýle, ktorý ti pripomenie chalupu tvojich starých rodičov. Má pritom všetko, čo potrebuješ na komfortný pobyt. Tým najlepším u nich je gastronómia – lepšie hovädzie líčka nikde inde neochutnáš a nadchne ťa aj vegetariánske menu. Na raňajkách ťa budú čakať čerstvé teplé rožky z pekárne.

Výlet si môžeš naplánovať na oba smery – ako do Kroměříža, tak do Hodonína či Skalice. Cestou tam môžeš ísť na bajku a naspäť sa odviezť výletnou loďou alebo romantickým hausbótom. Cestou sa určite nezabudni zastaviť v jednom z bufetov na čapované pivo a grilované ryby.

Kráľovstvo slivovice a čokolády

Na návšteve Valašska nemôžeš vynechať „kráľovstvo slivovice“ – mesto Vizovice. Na prehliadke výrobného závodu Jelínkovej slivovice ťa čaká exkurzia do pálenice a fľaškárne, v ktorej sa slivovica stáča do fliaš. Oboznámiš sa tu s históriou, tradíciou a princípmi výroby firmy Rudolfa Jelínka. V prípade pekného počasia ťa vezmú aj do slivkových sadov na Těchlove. Súčasťou exkurzií sú aj degustácie.

V auguste sa v areáli koná festival Vizovické trnkobranie, ktorého súčasťou je aj svetovo preslávená súťaž v jedení slivkových knedlí. Konajú sa tu aj multižánrové koncerty českých a slovenských hudobníkov a vo veľkom sa tu oslavuje najväčšia pýcha regiónu – slivka.

Vo Vizoviciach navštíviš pálenicu a ochutnáš to najlepšie od Jelínka. Zdroj: Archiv Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

Keď tu už budeš, zájdi si obzrieť aj zámok Vizovice s krásnym barokovým a rokokovým interiérom a hodnotnými dielami. Počas leta sa tu konajú piknikové dni so živou hudbou a strašidelné nočné prehliadky. Výlet môžeš zavŕšiť návštevou kaviarne Čokoládové kráľovstvo, kde robia výbornú horúcu čokoládu aj pralinky.

Najstarší skanzen

Ak ti slovo „skanzen“ evokuje nudu, ešte si asi nebol vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštěm. Ide o najstaršie múzeum ľudovej architektúry v Európe, ktoré ročne privíta viac než pol milióna návštevníkov.

Funguje ako „živý skanzen“ – celoročne tu sú rôzne akcie a návštevníci sa môžu aj aktívne zapájať a vyskúšať si napríklad tradičné remeslá. V každej z dreveníc ťa čaká milé prekvapenie v podobe „sprievodcu“, ktorý ti porozpráva všetko o dobových tradíciách v danom objekte.

Valašské múzeum v prírode organizuje celoročne zaujímavé akcie. Zdroj: Archiv Centrály cestovního ruchu Východní Moravy

My sme v rodinnom domčeku natrafili na pána, ktorý sedel na kachliach a náhodným návštevníkom dokázal opísať čokoľvek, čo im padlo do oka. V budove školy sme si zas vypočuli príbehy od „učiteľky“ v historickom kostýme.

Autentické prostredie spolu s pútavým prejavom týchto ľudí ťa pohltí, a to aj v prípade, že si bol v skanzene naposledy ako škôlkar. Ani nevieš ako, zrazu si uvedomíš, že už polhodinu stojíš na jednom mieste a fascinovane počúvaš každé slovo o živote obyvateľov Moravy pred 200 rokmi. Na návštevu tohto skanzenu si preto určite nechaj viac času.

V areáli nájdeš aj malý cintorín, kde sú pochovaní viacerí známi umelci a športovci vrátane bežeckej legendy Emila Zátopka. Navštív aj napodobeninu pálenice, kde sa porozprávaš s veselým predavačom a ochutnáš (alebo kúpiš) tu všetky druhy destilátov od Jelínka.