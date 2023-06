Ako vyzerá život troch žien závislých od sexu? Dráma That Kind of Summer ti ukáže odvrátenú stranu slastného potešenia

Distribučná spoločnosť Film Europe prináša do slovenských kín jeden z najlepších filmov minulého roka.

Ak si milovníkom či milovníčkou nezávislej a artovej kinematografie, tento týždeň by si mal/-a spozornieť. Do kín príde novinka novodobého majstra hororov Ariho Astera s názvom Beau Is Afraid, kde sa v hlavnej úlohe predstavil Oscarom ovenčený Joaquin Phoenix, no tiež komédia Asteroid City od filmového perfekcionistu Wesa Andersona.



Okrem týchto snímok si od štvrtka 22. júna budeš môcť pozrieť aj podmanivú psychologickú drámu That Kind of Summer kanadského režiséra Denisa Côtého zaoberajúcu sa tromi ženami závislými od sexu. Z jeho osobitej intímnej výpovede ťa bude mraziť ešte dlho po projekcii.



Zatiaľ čo tento film mali ešte minulý rok možnosť vidieť diváci vo vybraných kinách počas prehliadky Be2Can (výber toho najlepšieho z festivalov v Benátkach, Cannes a Berlína), teraz si ho budú môcť pozrieť aj ostatní ľudia na Slovensku. Snímka bojovala na Berlinale o hlavnú cenu Zlatého medveďa.

Zdroj: Film Europe

Skrotia vnútorných démonov či podľahnú pri prvej príležitosti?

Léonie, Eugénie a Gaëlle alias Gejša sa dobrovoľne vyberú na špeciálny „experimentálny“ pobyt, kde majú čeliť svojim vnútorným démonom a bojovať s túžbou podľahnúť každému, kto sa im čo i len trocha zapáči. V odľahlom vidieckom dome na nich dohliada jeden sociálny pracovník Sami a terapeutka Octavia.





Majú ženy usmerňovať a pomáhať im krotiť sa, a to napriek tomu, že nemajú prakticky nič zakázané. Cieľom pobytu totiž nie je liečiť ich závislosť, ale skôr umožniť úprimné skúmanie rôznych foriem a extrémov ich túžby. Sami a Octavia sú názoru, že hypersexualita (kompulzívna sexuálna porucha) nie je choroba a dá sa ovládať.



Všetko je teda len na trojici žien. Skrotia svojich vnútorných démonov alebo podľahnú pri prvej príležitosti bez mihnutia oka? Coté sa rozhodol previesť diváka rovnakým peklom, aké tri ženy dennodenne zažívajú. Ukazuje odvrátenú stranu slastného potešenia.

Otrokyne svojich predstáv a chúťok

Kanadský režisér vo filme pomaly, no maximálne precízne rozoberá tri rôzne charaktery s rovnakým problémom. Léonie je vážna a introvertná s masochistickými sklonmi, Eugénie nevyspytateľne impulzívna a Gejša koketujúco zvádza pohľadom každého, kto sa čo i len pohne na mieste. Nerobí jej vôbec problém orálne uspokojiť celý futbalový tím priamo pri ihrisku.

To, čo bežnému človeku spôsobuje radosť, pre nich však postupne začína byť utrpením. Sú otrokyňami svojich predstáv a chúťok, čo u nich vyvoláva depresiu, hanbu alebo pocity beznádeje a zúfalstva. That Kind of Summer je silným portrétom troch blúdiacich duší, ktoré podriaďujú všetko jednej činnosti a nedokážu pre ňu normálne fungovať v bežnom svete.



Coté však prefíkane neanalyzuje len jednotlivé charaktery, ale zároveň skúma následky konania trojice žien. Nevyhýba sa však ani postavám Samiho či Octavie. Síce majú ísť ženám príkladom a byť im čo najviac nápomocní, v ich prítomnosti objavujú vlastných démonov a musia s nimi súperiť. Odhaľujú sa až na kosť a majú o sebe doposiaľ nepoznané pochybnosti.