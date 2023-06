Mercedes-Benz odhalil štúdiu Vision One-Eleven: superšport má v sebe technológiu budúcnosti

Štúdia je de facto modernou interpretáciou pôvodného konceptu superšportu C111.

Písal sa rok 1969, keď Mercedes-Benz predstavil svoju víziu športového auta budúcnosti. Počas nasledujúcich rokov víziu vylepšoval a teraz nám automobilka predstavuje nástupcu slávneho C111 pod názvom Vision One-Eleven. Dizajnová nadväznosť je zrejmá už na prvý pohľad, o čom svedčí prísne aerodynamicky navrhnutý exteriér s ikonickým tvarom a príznačným lakovaním. Štúdia je de facto modernou interpretáciou pôvodného C111, ktoré dopĺňa o výsuvný spojler či efektnú LED svetelnú technológiu so schopnosťou premietať informácie vodičom za vozidlom.

Vision One-Eleven má na výšku len 1 170 milimetrov, nechýbajú výklopné dvere, ktoré sú však vložené do značne oblejšej karosérie. Samotný kokpit je pritom posunutý citeľne viac dozadu, nesie sa vo futuristickom štýle. Štvorbodové pásy však opäť pripomínajú, že máme do činenia so športovým modelom. Tie najmodernejšie technológie podčiarkuje infotainment s prvkami rozšírenej reality Magic Leap 2, vďaka ktorým je možné z prakticky celého kokpitu spraviť jedno veľké multimediálne rozhranie.

Rovnako ako svojho času C111, aj jeho novodobá interpretácia disponuje unikátnou technikou. Tentoraz už nejde o spaľovací agregát typu Wankel, o pohon sa stará výhradne elektrická sústava, ale ani zďaleka sa nebavíme o konvenčnom elektromobile. Pohon majú na starosti špecifické elektromotory s axiálnym tokom – tie sú rozmerovo kompaktnejšie a ľahšie, no stále výkonnejšie. Zdrojom energie je následne kvapalinou chladená batéria, ktorú tvoria články s chémiou novej generácie. Ich technologický vývoj prebieha aj vďaka pôsobeniu značky v F1.

Žiadne konkrétne technické parametre či údaje automobilka neuvádza, a to aj vzhľadom na to, že Vision One-Eleven je len akési dizajnové a technologické cvičenie, ktoré sa do sériového stavu nikdy neprenesie. Mercedes-Benz však prízvukuje, že prítomné technológie sa skôr či neskôr dostanú aj do sériových elektromobilov novej generácie.