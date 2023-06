Dojatý Clarkson stratil reč na letisku v Piešťanoch. Videli sme špeciál The Grand Tour zo Slovenska a kráľovsky sme sa bavili

Legendárna trojica moderátorov zavítala do regiónu strednej Európy a výsledok je fantastický.

Jeremy Clarkson, James May a Richard Hammond sedia v staručkých kreslách na kraji pristávacej dráhy letiska v Piešťanoch. Nie, toto nie je fikcia fanúšikov Top Gearu, ale skutočná scéna z nového špeciálu Eurocrash známej motoristickej šou The Grand Tour, ktorá sa tentokrát rozhodla zavítať do strednej Európy. A dobre spravila, pretože sme sa po dlhšom čase naozaj kráľovsky bavili.

Plán dobrodružnej cesty naprieč naším regiónom znel jasne. Vydať sa na roadtrip, ktorý ešte nikto nikdy neabsolvoval, vo vozidlách, v ktorých nikto nikdy na žiadny roadtrip nevyrazil. Trasa viedla z poľského Gdaňsku pri Baltickom mori, cez Slovensko, Maďarsko až do Slovinska k jazeru Bled.

Na svojom nezvyčajnom dobrodružstve zažili preteky sovietskej F1, pokochali sa obrovskou sochou poľského Ježiša, nazreli do vojnovej histórie, ale slušnú dávku z viac ako 1,5-hodinového špeciálu venovali československým motoristickým unikátom práve na spomínanom letisku v Piešťanoch.

Odkedy trio moderátorov prešlo z BBC do Amazonu a Top Gear vymenili za The Grand Tour, fanúšikovia sa často sťažovali na slabšie epizódy či príliš očividný scenár bez spontánnosti, ktorého sa Clarkson, Hammond a May držia. Tentokrát to však vyzeralo inak.

1400 miles, 4 countries, 3 legends! Eurocrash is out on the 16th of June! #TheGrandTour #TheGrandTourEurocrash pic.twitter.com/undktJT6FL — The Grand Tour (@thegrandtour) June 9, 2023

To najbizarnejšie, čo si mohli zvoliť

Výber áut sa moderátorom podaril na výbornú, keďže Clarkson z trajektu v poľskom Gdaňsku vyšiel v japonskej monštruozite s názvom Mitsuoka Le-Seyde, ktorá má vyzerať ako legendárny Mercedes, no v skutočnosti pripomína auto rozprávkovej Cruelly de Vil.

Hammond zvolil bizarný Chevrolet SSR, teda pick-up truck vo verzii kabriolet, a May si sadol do 75-ročného mikro auta Crosley CC Four, ktoré sa snáď vojde aj do bežných vchodových dverí.

„Nechceme vyraziť v niečom, čo sa očividne hodí na našu úlohu, pretože to je skrátka nuda, no nie? Traja chlapi jazdiaci niekam v autách, ktoré na to boli vyrobené. Takže sme si schválne vybrali destináciu a autá, ktoré nutne nefugovali úplne dobre,“ okomentoval stredoeurópsky roadtrip Richard Hammond.

Táto motoristická zostava však spolu fungovala skvele. Jasné, miestami nám bolo ľúto, že James May na svojom vojnovom mikro autíčku nestíhal za svojimi kolegami, a tak sa celá epizóda niesla v znamení Maya meškajúceho do každej destinácie. Na druhej strane, tvorcovia nám to vynahradili zábermi na moderátora na poľskej diaľnici, kde brzdil premávku a predbiehať ho museli všetky okoloidúce kamióny s návesmi.