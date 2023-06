RECENZIA: Elemental od Pixaru je ambiciózny, no pre detského diváka náročný film. V kine ho udrží výborná animácia a dialógy

Hoci štúdio Pixar opäť obhájilo svoje majstrovstvo v CGI animácii, dejová línia filmu sa zaoberá náročnými spoločenskými témami. Hlavné postavy Ember a Wade sa stretávajú s problémom rasizmu aj spoločenských tried.

Horúcu animovanú novinku od štúdia Pixar a režiséra Petra Sohna Elemental premietajú od 15. júna v kinách. Prvá romantická pixarovka v histórii, ktorá nás zavedie do mestečka Element City, sa sústredí na pútavé a vskutku rozmanité životy štyroch živlov: voda, oheň, vzduch a zem, a preto ponúka dokonalý vizuálny zážitok, ktorý poteší aj náročných divákov. V prípade dejovej línie si toho známe animačné štúdio vzalo na plecia akosi priveľa, a preto sa mu, bohužiaľ, nedarí prekonať hity „V hlave“ či „Duša“.

Okrem toho, že nový animák prináša na scénu veľmi odvážnu sexuálnu reprezentáciu a v určitom momente priam zarážajúcu repliku, na diváka vychrlí príliš veľa vážnych spoločenských tém.

Hoci sa dej Elementalu sústreďuje na romantický vzťah ohňa a vody, Pixar nepodcenil ani vedľajšie postavy. Zdroj: Pixar

Hlavní protagonisti Ember a Wade sa okrem vlastných existenčných problémov musia popasovať s témami rasovej rovnosti, xenofóbie, migrácie či s do očí bijúcimi rozdielmi v spoločenských vrstvách. Detský divák, na ktorého môže byť takáto realizačná facka prisilná, tak môže mať problém obsedieť v kine. Ak však zotrvá do konca, neoľutuje. Film zachraňuje výborná CGI animácia a pútavé postavy (predovšetkým oheň a voda, ktoré sa do seba zamilujú).

Film, pri ktorom nebudeš oddychovať

Napriek tomu, že kolobeh živlov je v animovanom filme Elemental ústrednou témou, tvorcovia v dejovej línii predkladajú niekoľko závažných spoločenských problémov. Už v úvode vidíme, ako rodičia hlavnej postavy Ember Lumenovej (Bernie a Cinder) migrujú z ostrova Fireland do mestečka Element City. Pretože sú ohniví a iní ako ostatní, spočiatku sa stretávajú s xenofóbiou a nedokážu si nájsť príbytok ani priateľov. Hoci sa postupom času podarí v Element City ohňu vybudovať silnú menšinu, medzi vodou, vzduchom a zemou sú naďalej vnímaní ako imigranti.

Oheň je v rozprávke Elemental reprezentantom menšín. Rodičia hlavnej postavy Ember sú od samého začiatku vykreslení ako imigranti. Zdroj: Pixar

Naopak, výrazným kontrastom je v Elemental práve živel vody, ktorý reprezentuje sociálne privilegovaných, v tomto prípade vyššiu bielu vrstvu. Keď prostredníctvom Ember navštívime Wadovu rodinu, na obraze sa objaví celkom nová estetika. Sídlo rodiny Ripplovcov sa rafinovane odlišuje od scény, v ktorej sa doteraz nachádzala Ember, ale aj ostatné postavy. Divákovi je v momente jasné, kto má v tomto svete moc a peniaze. Takýto kontrast na obraze by sa dal pokojne prirovnať k rozdielom medzi newyorským Brooklynom a Manhattanom (veď Element City samo osebe pôsobí ako animované Big Apple).

Okrem vyzobrazenia rozličných sociálnych tried sa však film pohráva aj s témou rasovej rovnosti. Už od začiatku je jasné, že Ember, ktorá je stelesnením ohňa, a Wade (element vody) by mimo animovaného sveta predstavovali odlišné etniká. Predsudky, s ktorými sa stretávajú multikultúrne páry, tu nie sú zobrazené len vďaka výborným vizuálom, ale predovšetkým prostredníctvom dialógu. Nielenže mnohokrát odznieva, „že oheň a voda sa nemiešajú“, ale obe kultúry spadajú pod neprehliadnuteľné stereotypy.

Napríklad samotný otec Ember až takmer do úplneho konca berie vodu ako úhlavného nepriateľa a riadi sa názorom, že voda vždy všetko zničí. Pri náhodnom stretnutí s Wadom sa zamilovaná Ember otcovi snaží vysvetliť, „že nie všetci z vody sú rovnakí“.

Elemental dostáva do deja dôležité, no náročné spoločenské témy. Zvládne ich detský divák? Zdroj: Pixar

Vhodné pre deti?

Elemental je prvý film od Pixaru, ktorého dej sa sústredí na romantickú zápletku. Hoci vo väčšine fantasy formátoch sa bozku dvojice dočkáme až na konci, novinka od Pixaru prináša oveľa odvážnejšiu formu vzťahovej reprezentácie aj sexuálne napätie medzi pármi. Hoci sú vo väčšej časti filmu mierne, stále sú viditeľné.

Elemental ukazuje okrem nevinných zamilovaných pohľadov a vášnivých bozkov aj vyobrazenie toho, čo metaforicky znamená „mať motýle v bruchu“. V scéne prvého dotyku Ember a Wada začne napríklad Wade doslova vrieť a Ember, naopak, obkľúči zvláštna para. Intenzívne emócie v scéne sú zobrazené citlivo a pre deti v tomto prípade celkom akceptovateľne, rovnako ako verbálna diskusia o tom, čo znamená niekoho milovať.

Úspech novinky od Pixaru je postavený na dokonalej animácii, z ktorej neodtrhneš zrak. Zdroj: Pixar

Vzťah Ember a Wada dokazuje, že láska je naozaj neprekonateľná a vždy stojí za to bojovať o ňu. Dejové zvraty, ktorých je v Elemental neúrekom, so sebou však prinášajú aj poriadnu nálož emócií, a to najmä v druhej polovici rozprávky.

Klišé v rozprávke Elemental zázračne funguje. Po náročnejších témach, ktoré hlavné postavy riešia, si divák konečne oddýchne. Zdroj: Pixar

O čosi ťažší na spracovanie môže byť pre detského diváka práve osobný príbeh Ember, ktorá sa zo všetkého najviac snaží prispôsobiť rodinným tradíciám a byť vzornou dcérou. Napriek tomu, že chce naplniť otcovu vôľu a prevziať obchod, hlboko v srdci vie, že to nie je jej cesta. Vďaka postave Wada si Ember uvedomí, že by radšej mala rozvíjať svoj umelecký talent, a otcovi povie, ako sa naozaj cíti.

Všetko zachránia animácie aj výborne napísané postavy

Ak máš pocit, že sme hovorili o filme pre dospelých, nebudeš ďaleko od pravdy. Témy aj dejová línia Elementalu sú vskutku náročné. Rozhodne ho preto odporúčame pre deti, s ktorými rodičia radi diskutujú a neboja sa otvárať vážnejšie spoločenské témy. Hoci diváci vo vekovej kategórii 8 rokov a menej nemajú šancu odsledovať a pochopiť všetko, čo sa deje na scéne, vďaka geniálnym animáciám zostanú v kine až do úplného konca.

Ako to dopadne, keď sa do seba zamilujú oheň a voda? Rozprávka Elemental búra kultúrne stereotypy. Zdroj: Pixar

Elementmi, ktoré nás už od prvého traileru lákajú do fascinujúceho sveta animovaného mestečka a hlavných postáv, sa výborne darí vysvetliť, ako funguje kolobeh jednotlivých živlov. Okrem toho, že sa detský divák naučí, prečo sú jednotlivé elementy dôležité pre našu planétu, uvidí aj to, ako na seba vzájomne reagujú. Počas filmu niekoľkokrát odznieva, že voda dokáže uhasiť oheň, vidíme vznikať paru, búrku, vzdušný vír, ale aj rozkvitať zem. Hoci sa príbeh sústredí na oheň a vodu, Pixar nezanedbal ani ostatne živly, a teda vedľajšie postavy, ktoré si obľúbiš hneď v prvých sekundách na obraze.

Pixar opäť raz dokázal, že je majstrom animácie. Ako je pri štúdiu zvykom, ani v Elementali nepodcenil vedľajšie postavy či lokácie. Zdroj: Pixar

Jedným z najsilnejších charakterov rozprávky je práve element vzduchu Gale Cumulus, šéfka Wada, ktorá ťa svojím zmyslom pre humor a temperamentom zláka natoľko, že sa s ňou budeš chcieť skamarátiť. O nič menej efektná však nie je ani postava „lámača ženských sŕdc“ Cloda, ktorý je zamilovaný do Ember. Nielen postavy, aj samotné lokácie mestečka Element City sú na najvyššej úrovni.

Ak Pixar v niečom naozaj nesklamal, je to práca s CGI digitálnou technológiou. Film ponúka širokú paletu farieb, ktorá je prenesená do detailných rekvizít scény, ale aj kostýmov. Od dych vyrážajúcich vizuálov tečúcej vody či ohňovej šou sa skrátka nebudeš vedieť odtrhnúť.

Pozrieť si či nepozrieť Elemental?

Aj keď nie je novinka od Pixaru to najlepšie, čo sme od známeho animačného štúdia videli, rozhodne ti ju odporúčame vidieť.

Napriek dejovej náročnosti má Elemental rovnako aj množstvo svetlých vlastností, vďaka ktorým by sme si film pozreli znova. Vydarená animácia, kreatívne napísané postavy a chytľavá hudba sa ti určite postarajú o nezabudnuteľný zážitok a nemalý prílev emócií. Hoci je prvá časť trochu monotónna, druhá polovica ťa nabudí natoľko, že si vypýtaš prídavok. Získava od nás sedem bodov z desiatich.