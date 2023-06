Od návalu energie cez „dieru v nose“ až po delírium. Čo sa deje v tvojom tele, keď užiješ kokaín?

Kokaín už dávno nie je len záležitosť boháčov, celebrít či rockových hviezd. Táto prášková droga je oveľa rozšírenejšia, ako by si si možno myslel. Užívajú ju ľudia v takmer dôchodkovom veku, osoby s nižšími príjmami, manažéri aj študenti – a možno aj tvoj sused odvedľa.

Najnovšia európska Analýza odpadových vôd 104 miest odhalila, že užívanie kokaínu v posledných rokoch neustále rastie. Hlavným „európskym mestom kokaínu“ je belgický prístav Antverpy. Nasleduje španielska Tarragona, Amsterdam, Brusel a Zürich. Na 8. mieste sa umiestnila Praha.

Na historicky rekordnej úrovni je aj produkcia kokaínu – medzi rokmi 2021 a 2022 vzrástla o neskutočných 35 percent, píše sa v tohtoročnej správe Úradu OSN pre drogy a kriminalitu.

"If you want to hang out, you've got to take her out". The @EMCDDA completed its yearly analysis illicit drugs of European wastewater and found #Amsterdam had the most cocaine with 1,028mg per 1000 people in its drains. Banking hub Zurich ranked 2nd. https://t.co/ePiYPQeSls pic.twitter.com/d6xSWYY5dJ