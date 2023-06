Slováka čaká životný zápas v nemeckom Oberhausene. Ak vyhrá, pobije sa s Karlosom Vémolom

Turnaj Oktagon 44 je za dverami. V tomto článku analyzujeme všetky zápasy.

Organizácia Oktagon MMA sa chystá zapichnúť vlajku do ďalšieho mesta – nemeckého Oberhausenu. V sobotu 17. júna v Rudolf Weber Arene usporiada turnaj, ktorého zlatým klincom bude bitka o dočasného šampióna poloťažkej váhy. Víťaz duelu okrem pásu získa aj právo vyzvať úradujúceho šampióna Karlosa Vémolu.

Čaká nás jedenásť atraktívnych bitiek a my sme sa na všetky zápasy pozreli detailne. Opäť ti prinášame predikcie, v ktorých odhadujeme víťazov.



Kedy: 17. 6. 2023

Kde: Oberhausen, Rudolf Weber Arena, naživo na

Hassan Shaaban vs. Denis Gondžala

Bitka dvoch talentov. Tak by sa dal označiť zápas Shaaban vs Gondžala, ktorý v rámci Free Prelims otvorí celú kartu. Nemecký zápasník Hassan Shaaban má 21 rokov, ale nedaj sa zmiasť.

Je totiž veľkým nemeckým talentom. Zbieral úspechy medzi amatérmi a potom sa stal jedným z účastníkov reality šou Oktagon Challenge, kde sa prebojoval až do finále. Vo svojom poslednom zápase v pražskej O2 aréne si poradil s Martinom Pipekom a teraz sa chystá preveriť Denisa Gondžala, ktorý nahradil Tomáša Fialu.

Gondžala je 20-ročný talent zo Slovenska a posledný rok zápasil pod hlavičkou Fabriq MMA, kde porazil Denisa Farkaša. V zápasoch doteraz striedal výhry s prehrami a teraz bude čeliť asi svojej najväčšej výzve.

Potenciálnou výhodou pre Gondžalu by mohla byť jeho asi desaťcentimetrová výšková prevaha, ale Shaaban má všetky predpoklady na to, aby slovenského borca ​​zdolal a nadviazal na svoju poslednú výhru. Gondžala síce nebude chcieť dať Nemcovi nič zadarmo, ale Shaaban by mal byť aj napriek tomu jasný favorit.

Tip na víťaza: Shaaban

Zdroj: OKTAGON MMA

Adrian Kepa vs. Hafeni Nafuka

Štyri výhry a štyri ukončenia pred limitom. To je impozantné skóre mladého nemeckého bojovníka Hafeniho Nafuku, ktorý pred niekoľkými mesiacmi zvládol svoju premiéru v Oktagone na výbornú, keď v druhom kole ukončil talentovaného Petra Gabala. Nafuka vo svojej kariére zatiaľ nespoznal premožiteľa, teraz však kývol na poriadne veľkú výzvu.

V klietke jeho sily preverí Poliak Adrian Kepa, ktorý profesionálne zápasí už desať rokov. Za ten čas sa postavil už do 18 zápasov, na konte ich tak má niekoľkonásobne viac ako Nafuka. Kepa v kariére síce striedal výhry aj porážky, ale aktuálne hlási skvelú formu a vezie sa na vlne troch víťazstiev v rade.

Oveľa bohatšie skúsenosti robia z Poliaka Adriana Kepu favorita zápasu, podceňovať Nafuku by však bolo chybou. Nafuka je nebezpečný, najmä ak sa dostane so súperom na zem, ide si po ukončenie a je skvele rozbehnutý. V tomto prípade však pravdepodobne narazí na poľský múr.

Tip na víťaza: Kepa

Jacinta Austin vs. Sofia Bagishvili

Fanúšikovia a fanúšičky MMA sa môžu tešiť aj na jeden ženský zápas. O ten sa postarajú austrálska zápasníčka Jacinta Austin a Sofia Bagishvili z Gruzínska. Pre obe bojovníčky to bude premiéra v Oktagone.

Austrálčanka Jacinta Austin s profesionálnou kariérou začala v roku 2021 vo svojich 26 rokoch. Rozbehla sa štyrmi výhrami za sebou, po ktorých nakoniec prišla prvá porážka tesne na body.

Oproti tomu má gruzínska bojovníčka Bagishvili na konte dohromady deväť bitiek a predstavila sa aj v najväčšej poľskej organizácii KSW, kde si pripísala jednu výhru a jednu porážku. Skúsenosti tak hrajú jednoznačne v jej prospech a robia z nej jasnú favoritku. Bagishvili je navyše špecialistkou na submisie – päť zo šiestich výhier ukončila práve týmto spôsobom.

Tip na víťaza: Bagishvili

Łukasz Siwiec vs. John Hathaway

Poliak Łukasz Siwiec síce tesne prehral v rámci pyramídy Tipsport GameChanger s Davidom Kozmom, dostal však druhú šancu a vracia sa do rezervného zápasu štvrťfinále. Šampión organizácie Babilon MMA miluje submisie. Až šesť z ôsmich ukončení mal práve týmto štýlom a takmer sa mu to podarilo aj pri bývalom šampiónovi „veltru“ Kozmovi.