Neuveríš, čo má spoločné 14-ročný chlapec s filmom Spider-Man: Cez paralelné svety

Na jednom z najlepších filmov tohto roka pracovalo aj dieťa. Ako je to možné?

V článku sa nachádza mini spoiler ku komiksovému animáku Spider-Man: Cez paralelné svety

Nový Spidey je niekoľko dní v kinách a tvorcovia postupne poskytujú zaujímavé rozhovory a prezrádzajú o snímke aj detaily z procesu výroby. Jedným z najväčších prekvapení je to, kto pracoval na jednej z najvtipnejších scén snímky. LEGO sekvencia, v ktorej diváci na niekoľko sekúnd sledovali Spider-Mana žijúceho v LEGO svete, údajne vznikla náhodou.

Producenti a scenáristi trilógie Phil Lord a Chris Miller prezradili, že za celou LEGO scénou stojí 14-ročný tínedžer, ktorému vypomáhal jeho otec. Chlapec z youtubového kanálu LegoMe_TheOG pred piatimi mesiacmi vydal prvý teaser na snímku Spider-Man: Across the Spider-Verse v prerobenom LEGO vizuáli. Keď to tvorcovia videli, hneď sa mu ozvali a zamestnali ho, aby vytvoril LEGO sekvenciu do filmu, pričom na to mal len niekoľko mesiacov.

„Dokážete si predstaviť, že v takom veku dostanete taký telefonát? Asi si mysleli, že ich prankujeme: ‚O čom to točíte?‘“

LEGO sekvencia vo filme je podarená a vtipná. Tínedžer tak má pred sebou zrejme úspešnú budúcnosť. Samotný film je obrovský hit a zároveň veľmi kvalitný film, takže ak si ho nevidel, mal by si zájsť do kina.

Jeho najnovší trailer v LEGO podobe, ktorý dokonale replikuje originálny trailer tvorcov: