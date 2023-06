Aké nové seriály vyjdú na Apple TV+, Disney+ v júni? Teš sa na thrillerovú marvelovku a návrat najlepšieho kuchynského seriálu

Čo sa oplatí pozerať na Apple TV+, Disney+ a Amazon Prime Video?

Aké novinky predstavia streamingové služby Apple TV+, Disney+ a Amazon Prime Video v júni 2023? Diváci sa môžu tešiť na slávnych a obľúbených hercov v minisériách, novú marvelovku, špionážnu akciu či surreálnu komédiu.

Program Netflixu a HBO Max na jún 2023 je tu a tu.

Apple TV+

The Crowded Room – 9. jún

10-dielna miniséria ukáže rok 1979, keď polícia zatkne Dannyho Sulivana (Tom Holland s dlhými vlasmi) pre podozrenie z vraždy. Detektívka Rya Goodwin (Amanda Seyfried) sa vďaka jeho výpovedi a informáciám chce dostať k pravému vrahovi, no počas vypočúvania Dannyho zisťuje, že mal nezvyčajnú minulosť a že pokojne môže byť vrahom aj on.

Hijack – 28. jún

Idris Elba si v minisérii Hijack zahrá profesionálneho sprostredkovateľa a vyjednávača zo sveta biznisu menom Sam Nelson. Svoje schopnosti bude musieť uplatniť v neočakávanej situácii. Ocitne sa totiž na palube lietadla, ktoré unesú teroristi. Sam si zaumieni, že zachráni cestujúcich, a pokúsi sa deeskalovať konflikt, čo však vyústi do napínavých scén. Thrillerovú minisériu vytvoril George Kay (Lupin and Killing Eve).

Amazon Prime Video

I Am a Virgo – 23. jún

Surreálna komediálna séria zachytáva život 4-metrového černošského chlapca žijúceho v USA. Seriál nakrútil Boots Riley, ktorý predtým vytvoril podarenú satiru Sorry to Bother You. Recenzenti už seriál značne vychválili a podľa traileru im tú chválu aj veríme. Hlavnú rolu stvárni Jharrel Jerome, ktorý sa zaskvel v minisérii Wnhen They See Us od Netflixu.