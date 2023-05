Zbitý Vémola musel ísť do nemocnice, Kincl zostal kráľom. Oktagon 43 priniesol obrovskú show

Titulová bitka Kincl vs. Vémola, miliónový projekt Tipsport Gamechanger, úchvatná show. Toto bol turnaj Oktagon 43.

Zraky fanúšikov bojových športov sa v sobotu večer upli na pražskú O2 arénu. Tá sa totiž stala dejiskom najväčšieho turnaja bojovej organizácie OKTAGON MMA. Zlatým klincom bola dlhé roky očakávaná odveta medzi elitnými bojovníkmi Karlosom Vémolom a Patrikom Kinclom o titul v strednej váhe. Turnaj toho samozrejme ponúkol ďaleko viac. Refresher tam, samozrejme, nemohol chýbať, tak sa s nami pozri na to, ako celý galavečer prebiehal.

Galavečer otvoril v rámci Free Prelims zápas medzi Matějom Daňkom a nemeckým zástupcom Endritom Brajshorim. Pri oboch sa jednalo o debut v Oktagone. Hneď v prvom kole sa Daněk pokúšal súpera opakovane utiahnuť do submisie, z nepríjemných situácií sa však Brajshori dostal a naopak, sám dokázal vyvinúť tlak. Na sliezskeho bojovníka však nestačil. Daněk v druhom kole nasadil svojmu súperovi škrtenie (rear naked choke), ktorým zápas rozhodol vo svoj prospech a pripísal si druhé víťazstvo v profesionálnej kariére.

Na krásny prvý zápas naviazali Ahmed Vila a Kim Thinhuagen. V tomto prípade sa však fanúšikovia dočkali ešte rýchlejšieho ukončenia. Ahmed Vila sa svojmu súperovi hneď v prvom kole dostal za chrbát a nasadil nekompromisné škrtenie, po ktorom bol Thinhuagen prinútený zápas odklepať. Vila tak pokračuje vo skvelej forme a ako sám povedal po zápase, chcel by v blízkej budúcnosti bojovať o titul ľahkej či pérovej váhy.





V rýchlom tempe pokračoval aj zápas medzi španielskym býkom Danielom Toledom a nemeckým zápasníkom Marcom Doussisek. Obaja majú vo zvyku zápas ukončovať pred limitom a ani táto bitka nebola výnimkou. Nemec hneď v prvom kole chytil svojho výrazne skúsenejšieho oponenta na zemi do gilotíny, z ktorej nebolo úniku. Doussik si tak pripísal cenný skalp a znovu potvrdil, že pokiaľ vyhráva, tak jedine pred limitom.

Ako ďalší na rade bol rezervný zápas miliónového projektu Tipsport Gamechanger, v ktorom proti sebe stáli Amiran Gogoladze a Liam Etebar. Gruzínsky bojovník Gogoladze sa musel vysporiadať so zmenou súpera na poslednú chvíľu, napriek tomu sa však držal role favorita a po presvedčivom výkone a dominancii najmä na zemi si po troch kolách odniesol jednohlasné víťazstvo 3:0 na body.

Zdroj: OKTAGON MMA

O atraktivitu pre divákov bolo postarané aj v ďalšom zápase, v ktorom sa slovenský bitkár Marek Mazúch v zápase so skúseným Talianom Giovannim Mellilom vyznamenal svojimi povestnými granátmi. Prvé kolo ponúklo skôr vyrovnaný výkon, v druhom však Mazúch dostal Taliana pri pletive do problémov a ukončil ho početnými údermi. Po dvoch prehrách tak Mazúch nasadol naspäť na víťaznú vlnu a po bitke povedal, že do ďalšieho zápasu vezme kohokoľvek, koho mu promotéri vyberú.

Hlavný program turnaja OKTAGON 43 odštartoval návrat Miroslava Broža, ktorého v zaplnenej aréne privítal Robo Pukač. Tí sa v prvých dvoch kolách postarali o postojovú bitku, pričom skoro celé posledné kolo strávil Brož na chrbte. Aj napriek tomu však vo veľmi tesnom zápase presvedčil rozhodcov o niečo viac, vďaka čomu si vyslúžil výhru 2:1 na body. Fanúšikom aj súperovi po boji víťaz poďakoval. Pukač si následne vypýtal odvetu, ktorej sa Brož nebránil. Uvidíme, či sa fanúšikovia nakoniec skutočne dočkajú.

Pod ďalšiu bitku večera sa podpísali bývalý šampión ľahkej váhy Mateusz Legierski a veterán českej scény Matěj Kuzník. Poľský dynamit Legierski doposiaľ v Oktagone nepoznal premožiteľa a svoj titul neporazeného si drží aj naďalej. Nebezpečný Poliak dokázal dominovať s ďaleko skúsenejším súperom väčšinu zápasu na zemi a po pätnástich minútach sa radoval z jednohlasnej výhry 3:0 na body. Fanúšikom sa však ospravedlnil za, podľa neho, nie príliš divácky atraktívny výkon a sľúbil, že sa nabudúce vráti s lepším.

Zdroj: OKTAGON MMA

Stroj Robert Bryczek si neohrozene razí cestu v rebríčku strednej váhy nahor a v sobotnom dueli s anglickým zápasníkom Leem Chadwickom znovu bojoval o titulovú šancu. Veteránovi z Anglicka, ktorý má na konte cez 40 zápasov, nedal tvrdý Poliak prakticky žiadnu šancu a uzemnil ho hneď v prvom kole presným hákom, po ktorom sa medzi bojovníkov vrhol rozhodca a zápas ukončil. Bryczek si tak pripísal ďalšie TKO a ďalšiu výhru v prvom kole.

Päť rokov po prvom spoločnom zápase sa proti sebe v O2 aréne do odvety postavili Louis Glissman a Melvin van Suijdam. V prvom zápase z roku 2018 výhru oslavoval prvý z menovaných a história sa znovu opakovala aj v sobotu. S tým rozdielom, že teraz dokázal dánsky bojovník Glissman svojho rivala pokoriť ešte skôr. V prvom kole donútil držiteľ čierneho opasku v BJJ Glissman svojho súpera odklepať zápas po unikátnej páke na ruku, ktorú mu chytil medzi nohy, a vďaka tomu vyhral zápas. Od fanúšikov si Glissman vyslúžil masívne ovácie a posunul sa do ďalšieho kola pyramídy Tipsport Gamechanger.

Hlavný predzápas nepatril nikomu inému ako dvom hviezdam Davidovi Kozmovi a Alexovi Lohorému. Takmer celých 15 minút išlo o ťah na jednu bránku. Sám David Kozma priznal, že očakával ťažší zápas. Vďaka bezchybnému výkonu a šiestim takedownom si Kozma prerazil cestu do ďalšieho kola miliónovej pyramídy a okrem tučného balíka peňazí dostal aj masívny potlesk od svojich podporovateľov.

Zdroj: OKTAGON MMA

Napokon prišiel čas na zlatý klinec večera a bitku dvoch nezmieriteľných rivalov Patrika Kincla a Karlosa Vémolu. Diváci pri ich nástupe búrlivo skandovali a podporovali svojich obľúbencov. Bitka sama o sebe však priniesla celkom nečakaný priebeh. V podstate strávil celých päť kôl Patrik Kincl natlačený na pletive a Vémolovi uštedril zopár tvrdých lakťov. Na tvári Vémolu sa v priebehu kôl prejavili výrazné zranenia. Terminátor síce dokázal párkrát svojho rivala strhnúť k zemi, Kincl sa však vždy bleskurýchlo postavil. Po piatich kolách tak neboli pochyby o tom, že si odnesie výhru od bodových rozhodcov. Tak sa aj stalo a Kincl obhájil svoj opasok v strednej váhe.

Promotéri na poturnajovej konferencii uviedli, že Vémola musel po boji zamieriť do nemocnice, preto sa tlačovky nezúčastnil. Kincl vyslovil prianie, že by sa na konci roka miesto Vémolu mohol pobiť s Attilom Véghom.