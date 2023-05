RECENZIA: The Mother

Aký je najnovší triler s Jennifer Lopez?

Ploché postavy, mizerné herecké výkony, nedôveryhodný a chaotický scenár bez napätia a tona pátosu. Tak by sme v skratke mohli zhrnúť novinku na Netflixe s názvom The Mother, v ktorej si hlavnú postavu chladnokrvnej cvičenej vrahyne snažiacej sa za každú cenu ochrániť dcéru zahrala Jennifer Lopez.

Režisérka Niki Caro z Nového Zélandu začiatkom nového milénia nakrútila rodinný film Whale Ride (2002) a o tri roky vstúpila do Hollywoodu silnou drámou North Country, inšpirovanou skutočnou udalosťou, s hviezdnym obsadením (Charlize Theron, Frances McDormand, Sean Bean, Woody Harrelson).

Ukázala, že v týchto žánroch je doma, a potvrdila to v srdcervúcom životopise The Zookeeper's Wife, kde zažiarila skvelá Jessica Chastain. Skok k dobrodružno-akčnému žánru snímkou Mulan (2020) síce nebol najhorší, no minimálne rozpačitý. Rozpačito sa začína a aj končí jej najnovší akčný triler The Mother.





Zdroj: Netflix

Holými rukami alebo s nabitými samopalmi

Jennifer Lopez v ňom stvárnila nebezpečnú agentku v utajení, ktorá sa zapletie s dvoma ešte nebezpečnejšími a vplyvnými mužmi — bývalým vojakom Adrianom (Joseph Fiennes) a gangstrom Hectorom (Gael García Bernal) — a nechcene otehotnie. Keď odhalí ich dlho dôkladne strážené tajomstvo o spolupráci, obráti sa na FBI a stane sa dôležitou informátorkou.



Jej novonarodenú dcéru sa rozhodne dať do pestúnskej rodiny, aby bola v bezpečí, pričom nemenovaná agentka odchádza do úkrytu na odľahlú Aljašku. Každý rok dostáva aspoň dcérinu fotku, kým ju FBI nečakane nekontaktuje so žiadosťou o stretnutie.



Keďže ide len o pascu so snahou vylákať ju z „nory“ s cieľom pomstiť sa, rýchlo zisťuje, že o bezpečie dcéry sa bude musieť postarať sama. Buď holými rukami, alebo s nabitými samopalmi a snajperkou, s ktorou vie prestreliť hlavu rýchlosťou svetla. Nemilosrdní zabijaci sú však tentoraz v mnohopočetnej presile.





Zdroj: Netflix

Rýchlo zapadne prachom

Či ide o kino blockbuster, alebo Netflix produkciu, stále platí, že čím viac scenáristov pracuje na jednom filme, tým horšie. Andrea Berloff, Peter Craig a Misha Green chceli vytvoriť silný príbeh o silnej matke plný emócií, nakoniec však napísali lacnú rozprávku pre dospelých.



Ani tí najcitlivejší však počas záverečných titulkov neuronia čo i len jedinú slzu. Výsledok je podobný ako pri dva roky starej športovej dráme Bruised v réžii Halle Berry taktiež od Netflixu. Najväčším (nepríjemným) prekvapením v The Mother je slabý a nevýrazný výkon Jennifer Lopez, ktorá mohla film vytiahnuť trocha vyššie, no uberá mu na kvalite rovnako ako ostatné neresti.



Nielenže nefunguje budovanie jej charakteru a uveriteľnosť jej až fyzických superschopností (za niektoré z nich by sa nemuseli hanbiť ani tí najslávnejší akční hrdinovia), jej apatické, chladné herectvo sa tu vôbec nehodí a diváka mätie a irituje zároveň.



Obzvlášť, keď už vďaka filmom ako U-Turn, Hustlers, Out of Sight alebo An Unfinished Life vieme, čo Lopez dokáže. Navyše po tom, ako v posledných rokoch vznikli strhujúce akčné trháky so ženskými hrdinkami Atomic Blonde, Red Sparrow alebo The Rhythm Section, novinka novozélandskej režisérky pôsobí skôr ako nechcená komédia.





Jediné, čo v The Mother funguje, sú akčné scény. Sú efektne nakrútené a správne dynamické, až je škoda, že ich nevidno vo filme viac. Za zmienku stojí aj výber lokácií. Najmä krásna zasnežená a mrazivá Aljaška sa skvele hodila na drsné, krvavé finále. Bohužiaľ, okrem toho snímka Niki Caro nemá čo ponúknuť. Je slabá, tuctová a rýchlo zapadne prachom. Aj preto jej udeľujeme len štyri body z desiatich.