KVÍZ: Slovenčina už nie je to, čo bývala. Uhádneš význam zastaraných slov ako sklep alebo amice?

Ak by si sa dostal do stroja času a ocitol sa na území Slovenska približne v období Rakúsko-Uhorska, reč miestnych obyvateľov by ťa prekvapila. Okrem toho, že nemčinu a maďarčinu bolo počuť na každom kroku, ani slovenčina neznela tak, ako ju poznáme dnes. Niektoré slovíčka, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou slovnej zásoby, dajú tvojím mozgovým závitom poriadne zabrať. Myslíš si, že zvládneš uhádnuť aspoň polovicu kvízových otázok správne?

Tak ako sa časom vyvíjal jazyk, menili sa aj názory Slovákov a dokonca aj ich chute. Na tento prirodzený vývoj reagovala aj spoločnosť Zlatý Bažant. Slovenčina už nie je to, čo bývala, a od tohto roku to platí aj pre známy ležiak z Hurbanova. Napriek tomu, že táto spoločnosť je lídrom na trhu už 25 rokov, rozhodla sa pre zásadný krok. Zlatý Bažant mení svoju tradičnú receptúru a prináša horkejší ležiak s oveľa výraznejšou chmeľovou chuťou. Pričom 90 % použitých surovín je slovenského pôvodu.

Pred desiatimi alebo dvadsiatimi rokmi Slováci obľubovali sladové pivá s nižšou horkosťou. Ktovie, ako to bolo v minulosti. Myslíš si, že by horkejšie pivo oslovilo aj Slovákov sediacich v hostinci v 19. storočí? Dnešné preferencie sú však jasné. „Najnovšie prieskumy poukazujú na to, že sladový charakter ležiakov ustupuje pivám s výraznejšou, horkejšou chuťou,“ vysvetlila senior brand manažérka značky Zlatý Bažant Radoslava Anguš-Stratená. Finálnemu rozhodnutiu však predchádzal prieskum. „Robili sme aj slepé, aj brandované testy. Každý spotrebiteľ ochutnával tri vzorky a hodnotil jednotlivé parametre. Pôvodná receptúra Zlatý Bažant 12 % neskončila na vrchole rebríčka, a to bolo pre spoločnosť Heineken potvrdením, že slovenskí konzumenti skutočne viac inklinujú k horkejším profilom,“ dodáva senior brand manažérka.

Senior brand manažérka spoločnosti Zlatý Bažant Radoslava Anguš-Stratená. Zdroj: Zlatý Bažant

Vývoj receptúry trval rok. Na novej chuti sa podieľali nielen odborníci z Hurbanova, ale aj samotní spotrebitelia. Pivovarníci museli uvariť 10 rôznych šarží, až napokon našli receptúru, ktorá jednoznačne zvíťazila vo všetkých spotrebiteľských testoch. „Výraznejšiu horkosť sme dosiahli zmenou množstva a druhu chmeľu. Zlatý Bažant 12 % je varený tradičným spôsobom dekokčnej metódy rmutovania. Je to proces náročnejší na prípravu, ale vo výsledku prinesie dokonale bohatú a plnú chuť piva,“ ozrejmuje manažérka výroby a kvality piva Andrea Cseriová. Na stupnici horkosti piva sa „12-ka“ posunula z pôvodných 24EBU na 32EBU. Viac informácií o vývoji novej receptúry ti prezradí náš predchádzajúci článok.

Vieš, kto je amice a čo znamenalo slovo žehra? Nasledujúce kvízové otázky preveria tvoje znalosti archaizmov a zastaraných výrazov. Ktovie, po akých pivách budú túžiť Slováci o niekoľko desaťročí. Možno pri nich budú rozmýšľať nad významom slov influencer alebo „reelsko“.