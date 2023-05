8 limitovaných párov tenisiek, do ktorých sa oplatí investovať. Majiteľom priniesli atraktívne zhodnotenie za krátky čas

Kto potrebuje podielový fond, keď môže investovať do tenisiek?

Kryptomeny, NFT alebo víno predstavujú najpopulárnejšie možnosti investovania v posledných rokoch, pričom zaujímavou a výhodnou alternatívou sú tenisky.

Hype okolo tenisiek je taký veľký, že sa predávajú za tisíce eur cez resellerov, ale aj v aukčnom dome Sotheby's. Existuje spoločnosť, ktorá nerobí nič iné, len overuje originalitu stoviek modelov, aby sa uistila, že ponuky na eBay nie sú napodobeniny, a takto by sme mohli pokračovať dlho.

Tvoj finančný poradca alebo účtovník ti možno neodporučí, aby si svoje úspory vložil do tenisiek Michaela Jordana namiesto do podielového fondu, ale možno nám poďakuješ neskôr. Toto je 8 limitovaných párov, ktoré majiteľom priniesli atraktívne zhodnotenie za krátky čas v poslednom roku. Pozorne sleduj ďalšie novinky zo sveta tenisiek, aby si stihol/stihla uchmatnúť aspoň jeden kus.

Nezabudni, že biznis s teniskami nie je pre každého a rovnako ako pri všetkých typoch investícií, odporúčame získať aspoň základný prehľad o modeloch, keďže krivka úspešnosti má vždy dva smery. Výsledná cena tenisiek záleží od množstva rozličných faktorov vrátane veľkosti – ak sa ti podarí kúpiť limitovaný pár vo veľkosti US 5–8 alebo US 12–14, môžeš zarobiť aj dvakrát viac, ako v prípade najpredávanejších variantov US 9–11.

Zdroj: END.

Air Jordan 1 Low OG SP „Black Phantom“ x Travis Scott

Travis Scott navrhol niekoľko atraktívnych a vyhľadávaných párov tenisiek Air Jordan a inak tomu nebolo ani v závere minulého roku, keď predstavili ikonickú siluetu Air Jordan 1 Low v čiernom vyhotovení s kontrastnými bielymi obrysmi.

Interpret zostal verný svojmu rukopisu a na modeli Air Jordan 1 Low zanechal svoju charakteristickú stopu vďaka klasickému vintage vzhľadu, ktorý podčiarkuje ostré biele prešívanie na pozadí čierneho semišu. Označenie Cactus Jack na jazyku a obrátené logo Nike sú samozrejmosťou na všetkých Scottových dizajnoch.

Retail tenisiek bol 160 eur, zatiaľ čo cez StockX sú aktuálne dostupné od približne 500 eur v závislosti od veľkosti.

Zdroj: Tiffany & Co.

Nike Air Force 1 Low „1837“ x Tiffany & Co.

Spoločnosť Nike má vo výbere najpočetnejšie zastúpenie, čo je dôkazom dominancie na trhu so športovou obuvou. Vôbec prvá spolupráca Nike s Tiffany & Co. získala podobu luxusného vyhotovenia modelu Air Force 1 v nízkej verzii.

Limitovaná verzia ikonických tenisiek sa vyznačuje výraznými detailmi, ako napríklad strieborný prvok na päte, semišový zvršok a charakteristický tyrkysový odtieň s prívlastkom „Tiffany Blue“. Nechýba ani čierna podšívka z mäkkej kože a kurzíva „Tiffany“ na jazyku a výsledkom je atraktívny, decentný pár s veľmi zaujímavým zhodnotením.

Tenisky Nike Air Force 1 Low v úprave Tiffany & Co. boli v predaji 7. marca za 400 eur. Cez StockX v súčasnosti nenájdeš veľkosť, ktorá by bola dostupná za menej ako 1 000 eur.

Zdroj: Dior

Dior B713 „Mocha Cream“ x Travis Scott

Rok 2022 nebol síce najlepším obdobím v osobnom živote Travisa Scotta, ale raperovi priniesol aspoň úspech na módnom poli, keď okrem modelov s logom Nike, respektíve Air Jordan, predstavil kapsulovú kolekciu „Cactus Jack“ pre módny dom Dior.

Súčasťou exkluzívneho dropu boli aj tenisky s označením B713 v širšom strihu zahalené do viacerých farebných schém, spomedzi ktorých sme vybrali variant s prívlastkom „Mocha Cream“ so svetlým látkovým telom, ktoré Scott doplnil o kožené panely a hrubšiu gumovú podrážku.

Retail tenisiek bol na úrovni 1 200 eur, pričom v ponuke StockX sú vybrané veľkosti dostupné za dvojnásobnú cenu.