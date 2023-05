Vypočítaj si, koľko vody musíš vypiť, a začni chudnúť vďaka spánku

Nemusíš piť každé ráno kolagén ani ovocné shoty. Lekár a výživový poradca Boris Bajer ti poradí, ako dať telu všetko, čo potrebuje.

Boom kolagénov, ovocných shotov či nápojov obohatených o vitamíny či minerály tu s nami je už nejaký ten piatok. Niektoré z nich môžu byť pre telo dobré, no ak si nechceš lámať hlavu nad tým, ktoré by si mal užívať a prečo, máme pre teba dobrú správu. Najlepšie si pitný režim zabezpečíš tak, že budeš piť také množstvo pramenitej vody s vyváženým zložením, aké zodpovedá tvojej hmotnosti a aktivite.

Toto je desatoro zdravého životného štýlu, ktoré ti pomôže zlepšiť starostlivosť o zdravie. Obsahuje takzvané povinné jazdy ako pravidelný pohyb alebo pitný režim. Keď sa na ne však pozrieš bližšie, zistíš, prečo tieto okrídlené vety nie sú len frázami.

Zdroj: Coca cola

Ak sa po jedle prejdeš, uloží sa ti menej tuku

Cvičíš večer pred spaním, lebo inokedy nemáš čas? Chyba, varuje odborník. Endorfíny a ďalšie látky, ktoré sa ti pri fyzickej aktivite vyplavia, ti môžu brániť zaspať. Keď ťa po obede ťahá na spánok, urob opak:

„Lepšie ako usadiť sa po jedle je vybrať sa na krátku prechádzku, ktorá významne zlepšuje schopnosť tela neukladať energiu do tukových zásob. Počet krokov za deň sa odporúča podľa veku, štandardne je to okolo 7- až 10-tisíc,“ odporúča lekár Boris Bajer.

Vďaka posilňovaniu si nielenže vybuduješ svalovú hmotu, no zbavíš sa aj nadbytočného tuku. Dôvod sa skrýva v tom, že tvoje svalstvo spotrebúva omnoho viac energie ako tuky aj v prípade, že práve nič nerobíš.

Vyber si pohyb, ktorý ti vyhovuje, a pusti sa do športovania – ideálne v prírode. Pamätaj, že pohyb je nenahraditeľným pomocníkom aj v boji so stresom.

Čo by mal obsahovať tvoj jedálniček?

To, že by si nemal každý deň piť sladené nápoje, konzumovať slané čipsy či mastné klobásky, iste vieš. Zabudnite preto na nadmernú konzumáciu cukrov, tukov a soli.

Do svojho jedálnička namiesto nich zaraď čo najviac ovocia, zeleniny, strukovín, semienok, orechov a celozrnných obilnín.

Nezabudni ani na dostatočný príjem omega-3 mastných kyselín a bielkovín. Tie nájdeš napríklad v rybách.

Zdroj: Coca Cola

Liter vody tvojmu telu rozhodne nestačí

Myslíš si, že prijímaš dostatočné množstvo tekutín? Možno aj ty patríš k väčšine, ktorá pije žalostne málo.

„Denne vypite 30 až 40 ml tekutín na kilogram hmotnosti. Objem prijatých tekutín prispôsobte svojej váhe a fyzickej aktivite. Prevažnú väčšinu by mala tvoriť čistá alebo pramenitá voda,“ radí doktor Bajer, ktorý zároveň poznamenáva, že na Slovensku na správny pitný režim myslíme oveľa menej ako napríklad na vyhýbanie sa nezdravým jedlám.

„Pitný režim dodržujte počas celého dňa. Keď si v polovici dňa uvedomíte, že ste poriadne nepili, už to nedobehnete. Ideálne je napiť sa do 30 minút po zobudení.“

Naštartujeme tak metabolizmus a doplníme tekutiny pre orgány, ktoré sú od nich závislé – ako srdce, obličky, mozog. Večer to, naopak, s vodou netreba preháňať.

17 % respondentov z reprezentatívneho prieskumu o zdravom životnom štýle, ktorý pre značku Natura zrealizovala spoločnosť MNFORCE, deklaruje, že vypije maximálne 1 liter tekutín denne. Je jasné, že to je strašidelne málo. Vhodným riešením na vyladenie pitného režimu je pramenitá voda Natura, ktorá práve prichádza na slovenský trh.

„Tesne pred spaním nemusíme piť, najmä nie väčšie množstvo vody, aby sme si neprerušili spánok nočným močením. Pol hodiny až hodinu pred tým, ako ideme do postele, môžeme vypiť deci vody, potom už ďalšie tekutiny prijímať netreba,“ radí Bajer.

Iste vieš, že pitný režim je dôležitý. Vieš však, aká je úloha vody v ľudskom tele?

Pomáha udržiavať telo hydratované, čo je nevyhnutné pre správne fungovanie všetkých orgánov, najmä mozgu alebo obličiek.

Umožňuje prenášanie živín a kyslíka do buniek a odstránenie odpadových látok.

Napomáha udržiavať telesnú teplotu v normálnych hraniciach tým, že zabraňuje prehriatiu a dehydratácii. Predchádza sa tým aj bolesti hlavy.

Podporuje spracovanie jedla a vstrebávanie živín.

Zdroj: Coca cola

Schudni vďaka spánku

Spánok je do veľkej miery vecou zvyku. Telo sa postupne prispôsobí a s trochou trpezlivosti ho tak vieš nastaviť na zdravé rituály. Jedným z nich je čas, keď sa dostaneš do postele. Choď spať medzi 21.00 a 23.00 hodinou. Vďaka tomu sa ti zlepší kvalita spánku. Okrem toho budeš mať viac regeneračného hlbokého spánku, počas ktorého sa tvorí rastový hormón – najlepší spaľovač tuku.

Ak si si práve pomyslel, že by si v tej posteli len ležal a nezaspal by si, skús pred spaním obmedziť pozeranie na obrazovku. Ak aspoň hodinu pred spánkom nebudeš pozerať do zdroja žiarenia, tvoj mozog sa automaticky začne prepínať do regeneračného módu, vďaka čomu zaspíš ľahšie.