Chcel by si mať deň voľna na lásku? Kofola predstavuje iniciatívu Láskyplný piatoček

Česi a Slováci trávia so svojou milovanou polovičkou žalostne málo času. Kofola preto chce, aby mal každý nárok na voľný deň na lásku v rámci aktivity Láskyplný piatoček.

Vedel si, že Slováci a Česi strávia so svojou polovičkou priemerne iba 2,5 hodiny denne? A to len pri činnostiach, ako je starostlivosť o deti, zvieratá, pozeranie televízie či domáce práce. Takmer 63 % Slovákov podľa výskumu hovorí, že majú na partnera menej času, než by si priali a potrebovali. Často v tom hrá fyzická a psychická únava či rôzne povinnosti. Pokiaľ ťa zaujíma, koľko času v priemere venuješ svojmu partnerovi, môžeš si to vypočítať kliknutím na tlačidlo nižšie.

Kofola bola výsledkami výskumu šokovaná, a preto sa rozhodla konať. Ako zamestnávateľ, ktorý má slovo láska vo svojej DNA, Kofola chce podporiť svojich zamestnancov v staraní sa o svoje vzťahy iniciatívou Láskyplný piatoček.

Zamestnanci Kofoly v Česku a na Slovensku majú tak nárok na jeden voľný piatok v roku. Musia však sľúbiť, že ho strávia so svojou láskou. Nezadaní ho môžu na hľadanie lásky využiť. Vzťah s milovanou osobou dodáva nielen pocit šťastia, ale podporuje aj osobný rast a má pozitívny vplyv na mentálne zdravie a pohodu. Spokojný zamestnanec podá oveľa lepší pracovný výkon, takže je to win-win situácia. Láska je predsa krásna vec, o ktorú sa treba starať.

„Partneri spolu denne v priemere trávia dve a pol hodiny, ale väčšinu z toho rutinnú, ako sledovanie televízie alebo domáce práce. A tak sme u nás v Kofole zaviedli Láskyplný piatoček – deň voľna navyše pre lásku a partnerské vzťahy,“ vysvetľuje Jannis Samaras, majiteľ spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko. „Aby sme mohli inšpirovať, musíme ísť príkladom. Preto Láskyplný piatoček môžu odteraz každoročne využiť všetci zamestnanci Kofoly v Česku aj na Slovensku bez výnimky. Len nám musia sľúbiť, že sa v dni voľna budú venovať svojej partnerke či partnerovi,“ dodáva s úsmevom Daniel Buryš, generálny riaditeľ Kofola ČeskoSlovensko.

Chceš mať Láskyplný piatoček aj ty?

Mať jeden voľný deň v roku plný lásky môžeš mať aj ty. Skús požiadať svojho zamestnávateľa o jeden deň voľna cez Žiadosť o voľno na lásku.

Iniciatívou je, aby si všetci vedeli nájsť jeden deň v týždni, ktorý budú venovať svojmu partnerovi, a nemusí to byť práve piatok. Na lásku sa dá nájsť čas kedykoľvek. Je to najmä o gestách, pozornosti a záujmoch, ktoré by sme mali dávať nášmu partnerovi. Môžete ísť na rande, pozrieť si film, naplánovať výlet, spraviť si piknik či ísť sa len tak poprechádzať. Alebo strávte spoločný čas pri vychladenej Kofole. Čas a láska sú najvzácnejšie veci, čo môžeme jeden druhému dať.

Ak sa rozhodneš tento rok pridať k iniciatíve Láskyplný piatoček, nezabudni váš spoločný deň aj zaznamenať. Na svojom instagramovom poste označ profil Kofoly a pridaj #laskyplnypiatocek. So svojou polovičkou tak pomôžeš vyzvať ďalších ľudí na oslavu lásky a šíriť tak peknú myšlienku.