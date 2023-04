FOTO: Prvé obrázky z filmu Duna 2 sľubujú príchod majestátneho sci-fi roka

Režisér Dennis Villeneuve a štúdio Warner Bros. Discovery odhalili prvé oficiálne obrázky z očakávaného sci-fi Dune 2. Snímka dorazí do kín 3. novembra 2023. Dobrou správou je, že dvojku nakrútili kompletne na IMAX kamery (pre jednotku nakrútili viacero scén v IMAX formáte, ale zďaleka nie všetky).

Magazín Vanity Fair dostal možnosť publikovať prvé obrázky z filmu, ktoré vyzerajú majestátne. Sú na nich ako postavy z jednotky, tak nováčikovia vrátane hercov, ako Florence Pugh (Black Widow), Austin Butler (Elvis) či Leá Seydoux (James Bond). V nasledujúcich týždňov by mal vyjsť aj prvý trailer.

