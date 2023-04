„Prepáč, Harry, máme ťa radi.“ Raper Bad Bunny sa počas vystúpenia ospravedlňoval britskému spevákovi Stylesovi

Raper Bad Bunny sa počas vystúpenia na Coachelle ospravedlnil Harrymu Stylesovi. Reagoval tým na tweet, ktorý sa objavil v jeho vizuáloch počas predchádzajúceho koncertu.

Raper Bad Bunny, vlastným menom Benito Antonio Martínez Ocasio, sa v piatok počas vystúpenia na festivale Coachella ospravedlnil spevákovi Harrymu Stylesovi. „Prepáč, Harry. Bola to chyba môjho tímu. Máme ťa radi,“ obsahoval odkaz na obrazovke.

Ospravedlnenie prišlo v nadväznosti na situáciu, ktorá nastala v priebehu vystúpenia na otváracom víkende Coachelly. Pri spievaní piesne El Apagón sa v pozadí objavil tweet o Stylesovi so slovami: „Benito by zvládol As It Was, ale Styles by nikdy nezvládol El Apagón.“ Spomínaná skladba As It Was je jedným zo singlov ostatného albumu Harryho Stylesa.

Bad Bunny’s team apologizes tonight to Harry Styles for the tweet displayed during Coachella last Friday pic.twitter.com/9AebNKeXa6 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) April 22, 2023

Spoločnosť Sturdy.co, ktorá má na starosť vizuálny obsah raperovho vystúpenia, potvrdila, že Bad Bunny tento tweet nijako neschválil. Zároveň dodala, že nemala v úmysle akokoľvek Stylesa poškodiť. Harry Styles zatiaľ nijako verejne na raperove slová nereagoval.