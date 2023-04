Toto sa stane s tvojím telom, keď na mesiac prestaneš piť alkohol: Od zlepšenia pleti a dychu až po dlhšiu erekciu

V ďalšom článku zo série Čo sa deje s tvojím telom, keď... sa pozrieme na mechanizmy, ktoré v tvojom tele nastanú už krátko po tom, čo sa rozlúčiš s alkoholom.

Mesiac bez alkoholu môže poriadne preveriť tvoju psychiku. Ak si zvyknutý dať si každý piatok pár pohárov vína, alebo sa v sobotu večer opiť s kamarátmi, alkohol už zrejme v tvojom tele napáchal nejaké škody. Dobrá správa je, že niektoré z nich môžeš pomerne rýchlo napraviť – a k tomu získať ešte aj pár príjemností navyše.

Konečne sa vypíš

Možno ťa prekvapí, že jeden z prvých príjemností, ktoré ťa čakajú po skoncovaním s alkoholom je zlepšenie dychu a telesnej vône. Pečeň spracováva väčšinu alkoholu, ktorý vypiješ, ale časť z tvojho tela odchádza močom, dychom a potom. To je dôvod, prečo alkoholici často nepríjemne zapáchajú. Ak pohárik borovičky nahradíš nealko drinkom, na druhý deň budeš voňať aj bez deodorantu.

Už jeden týždeň bez alkoholu môže robiť zázraky s tvojím spánkom, a to z jednoduchého dôvodu. Spánok označujeme za kvalitný, ak si počas neho prejdeme šiestimi až siedmimi REM cyklami (skratka pre „Rapid Eye Movement“, fáza najhlbšieho spánku, kedy zrejme prebiehajú najdôležitejšie regeneračné procesy).

Alkohol narušuje najhlbšiu fázu spánku. Ak s ním prestaneš, možno konečne nebudeš počas dňa unavený. Zdroj: Pexels

Keď večer „nasávaš“, zvyčajne máš iba jeden alebo dva REM cykly, čo je na dôkladnú regeneráciu smutno málo. Je to spôsobené aj tým, že alkohol narúša uvoľňovanie melatonínu v mozgu, tvrdia špecialisti na spánkovú medicínu. A preto, hoci ti pohár alkoholu pomôže večer rýchlejšie zaspať, na druhý deň sa budeš aj tak cítiť unavene a malátne.

Okrem toho, alkohol môže spôsobiť, že sa zobudíš uprostred noci a budeš mať problém znovu zaspať. Zhoršuje tiež niektoré poruchy, napríklad spánkové apnoe (zablokovanie dýchacích ciest). Podľa odborníkov by sme si mali dať posledný pohárik alkoholu aspoň štyri hodiny pred spaním.

Viac energie a lepšie nálada

Veľa sa hovorí o účinku alkoholu na pečeň, ale rovnako tak by sa mal spomínať aj jeho negatívny vplyv na mozog a nervovú sústavu. Dehydratácia spôsobená alkoholom často vedie k bolestiam hlavy, a to sa vôbec nemusíš „prepiť“ až k opici. Ak málo piješ (vodu) a si viac náchylný na migrény alebo bežné bolesti hlavy, aj pohár vína k večeri môže spôsobiť to, žena druhý deň budeš musieť siahnuť po tabletke od bolesti.

Alkohol ovplyvňuje náš nervový systém aj mozog. Zdroj: Pexels

S alkoholom súvisí aj pokles hladiny soli a draslíka, ktorý má negatívny vplyv na nervovú sústavu a správnu funkciu svalov. Nedostatok týchto minerálov môže spôsobiť bolesti hlavy, únavu a nevoľnosť. Keď prestaneš piť alkohol, frekvencia bolestí hlavy sa pravdepodobne zníži.