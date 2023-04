KVÍZ: Čo o tebe hovorí tvoj životný štýl? Zisti, ako pôsobíš na ostatných ľudí

Zhodnotiť svoj život s nadhľadom môže byť poriadny oriešok. Nasledujúce kvízové otázky ti pomôžu vytvoriť si približnú predstavu.

Ľudia strávia tretinu svojho života v práci, čo predstavuje približne 90-tisíc hodín. Tvoje zamestnanie ťa čiastočne definuje, no oveľa viac o tebe hovorí to, ako tráviš zvyšné dve tretiny svojho času. Pravdepodobne si to ani neuvedomuješ, ale ďalšiu veľkú časť tvojho dňa tvorí presúvanie sa z miesta na miesto. Pár krokov od počítača ku kávovaru, potom si odskočíš do obchodu alebo sa prechádzaš so psom. Ani sa nenazdáš a máš 6-tisíc krokov za celý deň. Priemerný dospelý človek prejde za svoj život toľko krokov, že by celú zemeguľu mohol obísť dookola peši. Nielen raz, dokonca až trikrát. Preto môžeš mať niekedy pocit, že nerobíš nič iné, len chodíš.

Aby sa z toľkého chodenia stal príjemný zážitok, značka ECCO vytvorila nový model tenisiek GRUUV, ktorý má poskytnúť tvojim nohám dokonalé pohodlie. Tieto tenisky majú obojsmerne pružnú podrážku, ktorá sa ohýba v súlade s povrchom. Samozrejmosťou sú aj dve vyberateľné penové stielky s prispôsobiteľným strihom. ECCO GRUUV sú vyrobené z maslovo mäkkej kože Nappa. Tento typ kože je spracovaný metódou ECCO DriTan™. Tá zaručuje, že výrobcovia použili nižšie množstvo vody a chemikálií, než je bežne potrebné.

Nový model tenisiek je dostupný pre mužov aj ženy v pastelových a zemitých farbách, aby si ich bez problémov dokázal zladiť ku každému outfitu. Tiež máš na výber z dvoch verzií tenisiek – celokoženú alebo vzdušnú s perforovaným zvrškom.

Objektívne sa pozrieť na svoj život môže byť náročné. Preto sme pripravili niekoľko kvízových otázok, ktoré ti pomôžu vytvoriť si ako-takú predstavu. Neobávaj sa, nečaká ťa žiadna psychologická analýza, len sa dozvieš, čo o tebe hovorí tvoj životný štýl.