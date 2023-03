KVÍZ: Kráčaš v tanečnom rytme 80. rokov alebo ako sebavedomý rocker? Odpovedz na otázky a my ti dáme tip na playlist k chôdzi

Aký žáner sa hodí k tvojim krokom najlepšie?

Predstav si, že kráčaš ulicou so slúchadlami v ušiach. Pesnička, ktorá sa ti práve spustila v playliste, sa presne hodí do rytmu tvojich krokov. Je to, akoby si bol v hudobnom klipe. Vybavila sa ti pri tejto predstave nejaká konkrétna skladba? Aký to bol žáner? Aby to však nezostalo len pri predstavovaní si, máme pre teba playlist, ktorý sa môže stať soundtrackom k tvojim prechádzkam. Stačí, ak nám o sebe niečo málo prezradíš.

Pohodlné tenisky sú základ

Dobrý playlist síce k príjemnému zážitku z prechádzky pomôže, no v prvom rade by sa tvoje nohy mali cítiť ako v bavlnke. Značka ECCO si vždy zakladala na pohodlí a kvalite, ale nová kolekcia GRUUV posunula latku ešte o level vyššie. Vďaka obojsmernej podrážke, ktorá sa hýbe v súlade s povrchom, pod nohami neucítiš ani ten najmenší kamienok. Šírku tenisky si tiež môžeš upraviť, k modelu patria vyberateľné penové stielky s dvojitým prispôsobením a pohodlnou penou.

Tenisky ECCO GRUUV ti vydržia v šatníku niekoľko sezón. Majú minimalistický a nadčasový dizajn a zároveň sú z kvalitných materiálov, ktoré sa len tak ľahko nezničia. Nový model je vyrobený z maslovo mäkkej kože Nappa ECCO. Táto koža je spracovaná metódou ECCO DriTan™, s ktorou máš záruku, že výrobcovia použili nižšie množstvo vody a chemikálií, než je bežne potrebné.

Novinka od značky ECCO je dostupná pre dámy aj pánov v rôznych variantoch a farbách. Môžeš si vybrať celokoženú verziu alebo vzdušnú s perforovaným zvrškom. Na výber máš zemité tóny v odtieňoch hnedej, sivú, bielu, čiernu, modrú, pastelovozelenú a pastelovoružovú.

Ideálne topánky by už boli, teraz už len stačí zladiť playlist. Čo to bude? Rocková nálož v podaní Red Hot Chili Peppers, melodický hlas Franka Oceana alebo beaty Wu-Tang Clanu?