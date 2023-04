18,5 % študentov sa počas pandémie nemalo ako učiť. Vďaka tomuto projektu môžeš získať 350 eur na kúpu notebooku alebo tabletu

Slovenským deťom chýbajú digitálne zručnosti. Projekt Digitálny žiak im pomôže príspevkom na kúpu nového notebooku alebo počítača.

Faktom je, že 65 % terajších žiakov základných a stredných škôl po získaní vysokoškolského titulu nastúpi na pracovné miesta, ktoré ešte dnes neexistujú. Svet prechádza ďalšou priemyselnou revolúciou, ktorá si vyžaduje prácu s dátami a informáciami. Najviac pracovných miest preto pribudne v odvetviach, v ktorých sa priamo či nepriamo uplatňujú nové technológie. Najrýchlejšie rastie odvetvie IT, v ktorom momentálne pracuje osem miliónov ľudí v rámci Európskej únie. Do roku 2030 by mohlo IT zamestnávať až 20 miliónov ľudí. Z tohto dôvodu je príprava žiakov na pracovný trh dôležitá už teraz.

Podľa prognóz odborníkov budú v priebehu ôsmich rokov digitálne zručnosti nevyhnutné pre viac než 90 % všetkých zamestnancov. Slovensko bude v budúcnosti potrebovať dostatočné množstvo odborníkov, ktorí pomôžu udržať ľudský kapitál a konkurencieschopnosť domácich podnikov. Slovensko je v otázke digitálného vybavenia škôl v porovnaní s inými európskymi krajinami výrazne pozadu. Iba 17 % slovenských škôl je vybavených digitálnymi technológiami na dobrej úrovni. Európsky priemer je 35 %.

Na túto štatistiku reaguje projekt Digitálny žiak, ktorý organizuje Digitálna koalícia. Cieľom tohto národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti, a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia, o ktoré môžu požiadať rodičia žiakov.

Tisícky detí nemalo počas pandémie prístup k vyučovaniu

Pomerne prekvapivý je fakt, že až 18,5 % žiakov základných a stredných škôl nebolo počas prvej vlny pandémie zapojených do online vzdelávania. Najviac zastihnutí boli žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín v chudobnejších regiónoch Slovenska alebo žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Toto pozorovanie potvrdili aj horšie výsledky z Testovania 9. Prístup k počítaču a internetu je veľmi dôležitý pre žiakov z končiacich ročníkov základnej školy, ktorí prechádzajú do prvého ročníka stredných škôl. Deviataci a ôsmaci majú častokrát problém dohnať zameškané učivo a uspieť na stredných školách, kde je často požadovaný samostatnejší prístup k vzdelávaniu alebo využívanie digitálnych technológií.

„Európska komisia navrhla nový Akčný plán digitálneho vzdelávania na roky 2021/2027. Ten zdôrazňuje, že digitálna gramotnosť a digitálne zručnosti sú pre fungovanie v dnešnom svete nevyhnutné. Kľúčovú úlohu v efektívnej príprave študentov na digitálnu budúcnosť pritom zohráva nastavenie vzdelávacieho systému ako celku a aktívne zapájanie digitálnych zariadení do samotného vyučovacieho procesu na všetkých stupňoch, ako v školskom, tak aj v domácom prostredí,“ vysvetľuje Petra Podhorcová z Digitálnej koalície.

Prvým krokom k naplneniu tohto plánu je vyriešiť základný problém, ktorým je nerovnomerná dostupnosť digitálnych zariadení. Digitálna koalícia preto spustila projekt Digitálny žiak, ktorý pomôže 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl. Funguje tak, že rodičia detí alebo zákonní zástupcovia môžu požiadať o príspevok vo výške 350 eur na kúpu počítača alebo tabletu pre dieťa. Nové zariadenie doposiaľ dostalo približne 37-tisíc žiakov.

V Digitálnej koalícii považujú testovanie a meranie úrovne digitálnych zručností za základný predpoklad ich následného zlepšovania. Najskôr potrebujú zistiť, „kde sme,“ aby mohli analyzovať, kde sú medzery, a navrhnúť zlepšenie. „Úroveň digitálnych zručností slovenských žiakov meria už dvanásť rokov aj IT Fitness Test (taktiež ho prináša Digitálna koalícia). Ten sleduje úroveň zručností v piatich kategóriách, a to internet, bezpečnosť a počítačové systémy, kolaboratívne nástroje a sociálne siete, kancelárske nástroje a komplexné úlohy,“ vysvetľuje Petra Podhorcová.

Podľa odborníkov prístup k počítaču alebo tabletu aj doma umožní deťom lepšie rozvinúť svoj potenciál a berie ohľad na ich individuálne potreby. To aj v prípade, že sa nachádzajú v sociálno-ekonomicky znevýhodnenom prostredí. Tento projekt má za cieľ zlepšiť inklúziu a prístup k digitálnym technológiám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Ako získať príspevok

Najprv si pozri opis cieľových skupín, a ak sa zhoduje s tvojou životnou situáciou, môžeš požiadať o príspevok na kúpu nového zariadenia.

Cieľové skupiny:

žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima),

žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí,

žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60 % mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe),

žiaci prvého ročníka stredných škôl (na rok 2022/2023) vrátane žiakov piateho ročníka 8-ročných študijných odborov stredných škôl.

Vyplň registračný formulár a následne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí všetky tvoje údaje. Keď bude tvoja žiadosť schválená, dostaneš validačný SMS kód. Na webe si pozri zoznam zazmluvnených predajcov, kde si môžeš nový notebook alebo tablet kúpiť. Na predajni preveria tvoj kód na uplatnenie príspevku a potom zariadenie zapnú, a ak budeš potrebovať, všetko ti vysvetlia. K zariadeniu dostaneš aj príslušnú zmluvu a staneš sa digitálnym žiakom.