Boli sme na luxusnej plavbe výletnou loďou: Zo štvorchodovej večere sme odpadávali, do rána sme žúrovali a videli sme štyri mestá

Zážitok, na ktorý tak ľahko nezabudneme. Štyri dni, štyri mestá, kulinárske skvosty a skvelá hudba. Tieto a mnohé ďalšie veci sme mali možnosť zažiť počas plavby luxusnou výletnou loďou. Prečítaj si, čo všetko sme zažili.

Ráno beh, poobede prehliadka mesta, večer ohromná párty až do rána. Medzi tým výborné jedlo, chutná káva, drinky, smiech a skvelí ľudia. Nikdy by som si nepomyslela, že sa dá za deň stihnúť toľko vecí. Samozrejme, ak chceš niečo zažiť, musíš niečo iné obetovať. Ja som sa rozhodla obetovať niekoľko hodín spánku a aj napriek jeho deficitu som štyri dni na mori strávila najlepšie, ako sa dalo.

Refresher v spolupráci s Aldea Music a Costa Cruises absolvoval neskutočný zážitok Sea Experience, keď sme spoločne na luxusnej lodi precestovali štyri mestá a vychutnali si brutálne hudobné zážitky. V tomto článku ti priblížim viac o tom, kde všade sme sa výletnou loďou plavili, aké zaujímavosti loď ukrýva, ale aj to, čo všetko sa dá za jeden deň stihnúť v jednotlivých destináciách.

Prvé stretnutie s loďou v Civitavecchii, štvorchodová večera na lodi a extrémna párty

Do Ríma sme prileteli neskoro večer. Prvé, čo sme sa rozhodli vyriešiť, bol hlad, ktorý trápil väčšinu z nás. Konali sme rýchlo, aby sme si mohli čo najskôr oddýchnuť na ubytovaní v blízkom prístavnom meste Civitavecchia, z ktorého sme nasledujúce ráno štartovali na plavbu po mori. Pôvodný plán bol navštíviť taliansku reštauráciu a dať si pizzu, no v tom niekto spoza môjho chrbta navrhol, aby sme si dali niečo pravé talianske.

Napríklad kebab.

A tak sa teda väčšina z nás napchala pravými kebabmi v lokálnom fastfoode. Prijaté kalórie sme však neskôr spálili 20-minútovou chôdzou s kuframi na ubytovanie, keďže v neskorých večerných hodinách sa transport inak riešiť nedal. Rada by som však spomenula, že aj pri takomto, nie úplne ľahkom štarte nás humor neopúšťal. Naopak, zostal s nami až do konca výletu.

Na druhý deň ráno sme si rýchlo buchli raňajky v Civitavecchii. Miestni boli extrémne milí, všetko mali na saláme a neustále sa usmievali. Ja osobne som si užila aj príjemný vibe slnečného mesta, jeho úzke uličky s historickými budovami mali niečo do seba. Následne sa, plní očakávaní, rútime do prístavu. Už z diaľky sa mi loď zdala veľká, no keď som stála na mostíku, jej majestátnosť mi brala dych.

O tom, že je loď obrovská, svedčí aj fakt, že som sa v jej vnútri stratila asi tak deväťkrát. Má dokopy 20 poschodí, pričom 11 z nich poskytuje ubytovanie pre hostí. Na zvyšku sa nachádzajú miestnosti plné atrakcií, reštaurácie, spoločenské miestnosti, bary a športoviská. Nechýba tu ani kasíno, wellness, bazény s toboganmi či obrovské koloseum obklopené sedadlami. Všetky atrakcie a činnosti, ktoré sa dali robiť na lodi alebo v prístavných mestách, si návštevníci mohli pozrieť v aplikácii Costa. My sme sa však rozhodli loď preskúmať po svojom.

💡 Vedel si, že...?

... loď Costa Toscana, na ktorej sme boli, meria 337 metrov. Je taká veľká, že by sa do nej vošli viac ako tri futbalové ihriská (presne 3,2).

Najskôr sme si dali obed v samoobslužnom bufete. Ako správni Slováci sme si na tanier naložili ešte aj kuchára. V bufete si naozaj príde každý na to svoje, nájdeš tam rôzne špeciality od morských plodov cez vegetariánske šaláty až po „nabombené“ palacinky so šľahačkou.

Z prístavu loď vyštartovala krátko pred siedmou hodinou večer a zamierila do prvej zastávky Janov. To, že sa zrazu tento veľký prostriedok hýbe, som si všimla, až keď som sa pozrela von oknom. More bolo pokojné, vlny malé a výhľad mi bral dych.

Večer sme zaklincovali spoločne v klube, kde sme si okrem free drinkov užívali atmosféru na tanečnom parkete a hudobné skvosty v podaní Denesa Totha a Manida.

Tipy na výlet v Ríme

📍 Neodmysliteľnou súčasťou Ríma je Koloseum, najväčší amfiteáter v rímskom svete. Navštíviť ho môžeš zadarmo, akurát musíš mať poriadnu trpezlivosť. Rady doň sú totiž dlhé niekoľko metrov.



📍 Fontana di Trevi, ktorá stojí na námestí Piazza di Trevi, je ďalším obľúbeným miestom pre turistov. Známa je nie len tým, že do nej ľudia hádžu ročne státisíce eur, ale aj tým, že hostí veľké množstvo svadobných návrhov.



📍 Ak si nadšencom fyzickej aktivity a šport ti nie je cudzí, určite navštív aj Španielske schody. Týchto 137 spája Španielske námestie s kostolom Najsvätejšej Trojice a zvrchu ponúkajú výhľad, ktorý stojí za to.