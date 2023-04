Uvidíme v klietke ďalší šok? Vémolovi sa vyhráža knokautom obrovský outsider, zo stoličky ťa zdvihnú aj zápasy ťažkých váh

Turnaj Oktagon 41 už je za dverami. Tešiť sa môžeš na Vémolu, Fošuma, Mågårda a ďalších známych bojovníkov.

Organizácia Oktagon MMA prvýkrát vo svojej histórii zavíta do Liberca a so sebou plánuje priviezť tú najväčšiu športovú šou, akú kedy severočeská metropola zažila. Turnaj Oktagon 41 ponúkne plejádu atraktívnych zápasov, ktorým dominuje očakávaná bitka o titul a návrat Karlosa Vémolu. Ten je hladný po ďalšej výhre, pred tým, ako sa o mesiac stretne v odvetnom zápase o titul s Patrikom Kinclom.

Na všetky zápasy sme sa pozreli (ako obvykle) o niečo bližšie a prinášame ti naše redakčné predikcie, ako by podľa nás jednotlivé bitky mohli dopadnúť. Poď sa s nami pozrieť, čo všetko nás na veľkolepej akcii čaká.

Základné informácie o turnaji Oktagon 41

Kedy: Sobota 15. apríla

Kde: Liberec, Home Credit Arena, live na

Krátko pred turnajom nečakane ukončil kariéru Jan Gottvald, ktorý mal zápasiť s Jorickom Montagnacom.







Ondřej Raška vs. Jaime Cordero

Obaja začínali v Oktagone vďaka reality šou Výzva. Každý však v inom čase a v inej krajine. Ondřeja Rašku čaká návrat takmer po 2 rokoch (naposledy stál v klietke v júli 2021). Corderov zápas v poslednom MMA dueli sa v októbri minulého roka v Ostrave skončil nešťastne diskvalifikáciou, keď Jakuba Bahníka nedovolene kopol do hlavy.



Síce sa tento zápas skončil v druhom kole, v tom prvom Nemec ukázal, že má tvrdú bradu a dokáže zniesť poriadne rany a napriek tomu vstať. Odhalil však medzery v krytoch a tiež bolo vidno, že výmeny v thajskom klinči mu príliš nechutia. V zápase s Ibrahimom Cholom zase ukázal, aj keď nakoniec vyhral na body, že má čo dobiehať aj v bránení takedownov.



Ďalšou Corderovou nevýhodou je, že začína príliš zhurta a v neskorších kolách nevládze. Okrem iného zápasil najmä vo velterovej váhe, pričom tento súboj je v divízii do 84 kg. Raška si síce dal pauzu od MMA, ale nedostatky súpera si za ten čas určite napozeral a v Liberci ich bude tvrdo trestať. Zápasových skúseností má oveľa viac, je už na pohľad väčší chlap a čelil oveľa ťažším súperom, pričom počas kariéry zdolal napríklad Zdenka Polívku či Pavla Salčáka.



Tip na víťaza: Raška

Robin Fošum vs. Nermin Hajdarpašić

Zverenec Andrého Reindersa Robin Fošum sa do klietky vracia takmer po dvoch rokoch, počas ktorých si zatrénoval aj po boku legendárneho Cro Copa, a pokúsi sa nadviazať na svoje doterajšie skalpy. Svojich predchádzajúcich dvoch súperov zdemoloval tvrdo v prvom kole a jeho posledného soka dokonca vynášali von z klietky na nosidlách. Je teda pravdepodobné, že práve v prvých minútach bude český silák najnebezpečnejší a pokúsi sa vytvoriť čo najväčší tlak.

Oproti tomu jeho ťažkotonážny súper zo Švédska Nermin Hajdarpašić sa vracia po porážke, ktorú utrpel vlani v prvom kole s nemeckou mašinou Alexanderom Poppeckom.

Hajdarpašić má za sebou o niekoľko zápasov viac ako Fošum a v posledných rokoch bol o niečo aktívnejší. Nad Fošumom bude mať navyše 11-centimetrovú výškovú prevahu. S Čechom sa stretne v dohodnutej váhe do 97 kíl, pričom český borec bežne zápasí v poloťažkej váhe, zatiaľ čo Hajdarpašić v ťažkej.



Dá sa teda predpokladať, že aj v zápase bude mať Švéd niekoľko kíl navyše. Avšak pokiaľ Fošum opäť zopakuje svoj nekompromisný tlak v úvode zápasu, očakávame, že si pripíše ďalšie expresné ukončenie. Švédsky zápasník je síce papierovo najťažším súperom, proti akému zástupcu českej scény doteraz stál, ale aj tak by mal Fošum túto skúšku zvládnuť.

Tip na víťaza: Fošum

Peter Gabal vs. Hafeni Nafuka

Turnaj v Liberci prinesie stretnutie mladých talentov, ktorí sa mali stretnúť už pred niekoľkými mesiacmi v Mníchove, no ich zápas odložili. Gabal sa vtedy v príprave, mimochodom, vydal do Thajska, kde sa na sparringu stretol aj so svetovou UFC hviezdou Khazmatom Chimaevom.

Zástupca vyhláseného gymu Reinders MMA Peter Gabal sa vracia po výhre na turnaji Fabriq MMA a predtým si poradil aj s majstrom Anglicka v džude a zápasníkom Cage Warriors Lloydom Manningom. Vezie sa tak na víťaznej vlne a vyzerá ďalšie zelené políčko.





Gabalovým súperom bude Nemec s namíbijskými koreňmi Hafeni Nafuka, ktorý má background v džiu-džicu. Jeho gameplanom tak s najväčšou pravdepodobnosťou bude preniesť boj s Gabalom čo najskôr na zem a tam súpera „ukontrolovať“, prípadne ukončiť. Práve na zemi svojich posledných dvoch súperov uškrtil.

Očakávať možno napínavý a vyrovnaný duel, do ktorého by mal v pozícii favorita nastúpiť o niečo skúsenejší aj komplexnejší Peter Gabal, ktorý už stál aj v ťažších zápasoch. Má všetky predpoklady na to, aby v boji dominoval.

Tip na víťaza: Gabal

Václav Mikulášek vs. Matyas Viszlay

Ostravský rebel Václav „Baba Jaga“ Mikulášek v minulom roku prelomil sériu porážok, keď v poslednej sekunde prvého kola na akcii v Ostrave ukončil Petra Bartonka. Teraz je pripravený na výhru nadviazať ďalším ukončením. Silu si zmeria s Matyasom Viszlayom v dohodnutej váhe do 87 kilogramov. Zaujímavosťou je, že dva dni pred turnajom má Mikulášek narodeniny, o to viac tak pravdepodobne bude motivovaný nadeliť si k nim ďalšiu výhru.

Slovenský bojovník Matyas Viszlay má za sebou síce medzi profesionálmi len dva zápasy, ale v oboch prípadoch vyhral. Naposledy sa predstavil v Liberci na turnaji KSW 79, kde porazil na body Frederica Komuenhu. V porovnaní s Mikuláškom mu chýbajú cenné skúsenosti, no podceňovať ho by bolo chybou. Aj keď je Viszlay na začiatku kariéry, je hladný po výhrach a môže prekvapiť.

Jasným favoritom na výhru by mal byť aj napriek tomu Mikulášek. Problém by preňho mohol byť potenciálne boj na zemi, kde ho už osemkrát ukončili na submisiu, a jeho súper by to mohol využiť. Záležať bude aj na psychickom nastavení Mikuláška.



Pokiaľ sa však nedopustí žiadnej unáhlenej chyby a preukáže správnu koncentráciu, nemalo by byť o jeho výhre pochýb. Všetky Mikuláškove zápasy doteraz skončili pred limitom, očakávame preto, že inak to nebude ani tentoraz.

Tip na víťaza: Mikulášek

Daniel Škvor vs. Dan Vinni

Takmer dvojmetrový český „ostrostrelec“ známy aj z prestížnej organizácie Glory po dlhej sérii piatich MMA výhier v rade utrpel koncom minulého roka tvrdú porážku s Francúzom Jorickom Montagnacom hneď v prvom kole na knokaut. Jeho najnovším súperom je Brit Dan Vinni.



Jeho bilancia neznie najlepšie. Má 18 výhier a 17 prehier, pričom naposledy zápasil v novembri 2021. V tomto smere by mal mať jasnú výhodu „vyzápasený“ Škvor, aj keď v počte duelov sa na protivníka nechytá. Brit navyše počas kariéry zápasil striedavo prevažne vo velterovej váhe (do 77 kg) a strednej váhe (do 84 kg). V nižšej váhovke ho ešte v roku 2017 porazil napríklad dobre známy Alex Lohoré.



Škvor konzistentne bojuje v poloťažkej váhe (do 93 kg) a mal by mať silovú výhodu. Bude si však musieť dať pozor na Vinniho skúsenosti a tiež džiu-džicu, keďže jeho deväť výhier bolo na submisiu rôznymi technikami.



Práve na submisiu už Škvora v minulosti nachytal napríklad Oumar Sy. Napriek tomu predpokladáme, že sa Čech vráti do klietky s tou najväčšou chuťou vyhrať a Vinniho porazí rýchlymi a nekompromisnými kombináciami, teda presne tak, ako to má najradšej.



Tip na víťaza: Škvor

Ebrahim Hosseinpour vs. Jan Malach

Iránsky zápasník Ebrahim Hosseinpour, prezývaný The Butcher, debutoval v Oktagone minulý rok, v Šamoríne mu však na privítanie uštedril tvrdý knokaut kolenom Karol Ryšavý. Následne predviedol skvelý zápas plný prestreliek s Markom Bartlom a zvíťazil na body. Iránec naplno ukázal dravosť aj tvrdosť.





V Liberci však bude čeliť omnoho skúsenejšiemu Čechovi Janovi Malachovi. Práve ten ho s najväčšou pravdepodobnosťou vyškolí a pošle sklamaného naspäť domov. Malach má totiž tri prehry v rade a ide mu o veľa. Predpokladáme, že príde do klietky patrične namotivovaný. Skôr než do prestreliek však asi pôjde s Iráncom na zem, kde sa ho bude snažiť unaviť a prebodovať.





Hroziť však má čím aj v stoji. Jeho knokaut Jaroslava Jartima patrí medzi najpôsobivejšie a zároveň najdesivejšie na domácej scéne. Vieme však, že Hosseinpour toho znesie veľa a preto tipujeme, že sa tento duel skončí až na body.



Tip na víťaza: Malach

Adam Pałasz vs. Lazar Todev

Poľský obor s prezývkou Adas z Jawora v Oktagone naposledy už v prvom kole zlikvidoval inak taktického a neoblomného Tadeja Dajčmana a skromne začal rozprávať o tom, že by si dal pokojne ďalší zápas o titul ťažkej váhy s Hatefom Moeilom. Na opasok si brúsia obaja zuby, a preto by mal byť Bulhar Lazar Todev iba „ďalšou prekážkou v ceste“.



Nemusí to však byť také jednoznačné. Todev síce má horšiu zápasovú bilanciu (sedem výhier a päť prehier oproti Pałaszovým ôsmim výhram a jednej prehre), ale nikto ho neporazil od roku 2019. Bulharský bojovník má päť výhier v rade, pričom tri z nich boli hneď v prvom kole na knokaut či technický knokaut.



Je teda takmer isté, že ak zápas zostane v postoji, padne tvrdé k. o., a to už možno v prvých minútach či dokonca sekundách. Presne to však máme na zápasoch ťažkotonážnikov najradšej. Vzhľadom na to, že Pałasz má za sebou ťažších súperov vo väčších organizáciách a je motivovaný titulovou šancou, favorizujeme práve jeho.



Tip na víťaza: Pałasz

Karlos Vémola vs. Al Matavao

Keď Oktagon oznámil tento zápas verejnosti, mnohým to prišlo ako vtip. Pravdou však je, že Al Matavao z Americkej Samoy je naozaj nepríjemným knokautérom, ktorý už vypol viacero „väčších“ chlapov, než je on sám. A to nielen v Oktagone, kde bol katom Salčáka či Mazucha. Od sedemnástich boxuje, a ako povedal v najnovšom odkaze hejterom, prestrieľal sa až do Dana White's Contender Series.



Proti „zvieraťu“, akým je Karlos „Terminátor“ Vémola, však ešte v klietke nestál. A je veľmi pravdepodobné, že v Liberci preto Matavao zažije brutálny „letecký deň“ a nebude trvať dlho, kým skončí na zemi, kde ho Čech bude nemilosrdne šikanovať.



Vémola má za sebou v porovnaní s Matavaom oveľa bohatšiu kariéru plnú pôsobivejších skalpov. Nehovoriac o tom, že viacero z nich boli tiež nebezpeční postojári. Je takmer nemožné, aby sa nechal nachytať práve Matavaom len mesiac pred dôležitou odvetou s Patrikom Kinclom. Terminátor má vždy jasný gameplan, ktorého sa precízne drží, a vie byť mimoriadne opatrný, keď sa rozdávajú nečakané údery.



Plus tlak, ktorý vie vytvoriť, je absolútne jedinečný. Protivníka vždy ohromí a nedá mu šancu na nič. Oproti Matavaovi bude mať navyše desaťcentimetrovú výškovú prevahu. A hoci ide o dohodnutú váhu do 89 kilogramov, Vémola by mal byť v zápase tiež mohutnejší a ťažší, vďaka čomu by mal byť schopný súpera udržať na zemi tak dlho, ako bude chcieť, a poľahky ho ukončiť pred limitom buď ground and poundom, alebo submisiou.



Tip na víťaza: Vémola

Jonas Mågård vs. Gustavo Lopez

Zlatý klinec večera a titulová bitka, ktorá rozhodne o majiteľovi pásu v bantamovej váhe. Súčasným šampiónom je Dán Jonas Mågård, ktorý bude trón strážiť proti dočasnému šampiónovi Gustavovi Lopezovi. Ten získal dočasný opasok po suverénnej výhre nad českou jednotkou divízie Filipom Mackom a teraz si brúsi zuby na dánskeho žraloka.

Zápasníci majú takmer identické skóre, Lopez má však za sebou aj štaciu v UFC, a keď víťazí, je to v drvivej väčšine prípadov pred limitom. Jonas Mågård síce sebavedome vyhlasuje, že Američan je z formy a urobí s ním rýchly proces, pravdou však je, že čeliť bude bojovníkovi svetových kvalít a pravdepodobne svojej najťažšej skúške.

Mågård by mohol potenciálne ťažiť zo svojej sedemcentimetrovej výškovej prevahy a už v titulovom súboji s Mackom v roku 2021 ukázal, aký precízny dokáže byť v postoji. Pokiaľ však Lopez zápas prenesie na zem, veľmi pravdepodobne tam Dána ukončí na submisiu rovnako ako mnoho súperov predtým. V každom prípade nás čaká atraktívny vrchol večera a extrémne napínavé meranie síl.

Tip na víťaza: Lopez