Erotická česká dráma Hranice lásky ťa vzruší aj psychicky zlomí. Nájdeš ju na Netflixe

Snímka Tomasza Wińského mala premiéru ešte v novembri minulého roka, momentálne ju však nájdeš na Netflixe.

Na obľúbenej streamovacej platforme patrí momentálne medzi najsledovanejšie filmy v rámci Slovenska. Úplne pochopiteľne a zaslúžene. Príbeh dvojice, ktorá sa rozhodne okoreniť si vzťah, tne hlboko pod kožu a ostane ti v hlave ešte dlho po dopozeraní. Tak odvážny český film ako Hranice lásky tu už dlho nebol. Dáme ti niekoľko dôvodov, prečo by si mu mal dať šancu.



Poľský režisér Tomasz Wiński si zobral na mušku témy ako polyamoria, nevera, dôvera, láska a sex, pričom sa úplne vyhol pátosu a zameral sa na maximálnu autenticitu, z ktorej ťa neraz zamrazí nielen na chrbte, ale na celom tele.





Zdroj: Aerofilms

S polovičkou vám možno nebude do smiechu

Ak si plánuješ pozrieť Hranice lásky s polovičkou večer v dobrej nálade, rátaj s tým, že na konci vám možno nebude dvakrát do smiechu. Na diváka má totiž ťaživý vplyv a môže navodiť nepríjemné stavy aj krátko po rozchode.



Príbeh sa zameriava na zamilovaný, no trocha znudený párik. Tvorí ho Hana (Hana Vagnerová) a Peter (Matyáš Řezníček). Zisťujú, že ich sexuálny život spadol do stereotypu a chcú si ho oživiť. Nevedia poriadne ako, no poradia im známi Vít (Martin Hofmann) a Vanda (Eliska Krenková). Keď si s nimi raz užijú vášnivú noc vo štvorici, dohodnú sa, že začnú žiť v otvorenom vzťahu a budú mať sex s ďalšími ľuďmi.



Podmienkou je, že k sebe musia byť úprimní a všetko si vravieť, často až do tých najmenších detailov. Netradičný vzťah sa však začne komplikovať, keď Hana naviaže intímny vzťah s Marekom (Hynek Cermák) a stretnutia s ním začne Petrovi tajiť.





Zdroj: Aerofilms

Zabudni na samoúčelný sex

Wiński odhaľuje diery, ktoré v podobnom type vzťahu môžu vzniknúť. Nerobí to však prvoplánovo. Nikoho a nič neodsudzuje, naopak pomaly a dôkladne rozoberá až na kosť charaktery ústrednej dvojice, od ktorých sa všetko odvíja. Cítiť, že poľskému režisérovi pri písaní scenára pomáhali ešte Kasha Jandáčková, Petra Hůlová a dokonca aj samotná herečka Hana Vagnerová.



Sexuálnych scén je vo filme taktiež mnoho (jedna je vlastne úvodná expozícia), zďaleka však nie sú samoúčelné, práve naopak. Sex tu rozhodne nie je len na efekt. Erotické scény len približujú genézu rozpadajúceho sa vzťahu. V každej časti snímky sex definuje niečo iné a tak pôsobí aj na diváka. Zatiaľ čo v úvode diváka vzrušuje, v závere ho vyslovene znechucuje.



Hranice lásky sú silnou, vyzretou, bolestivou, miestami surovou, no taktiež až zarážajúco presnou a výstižnou štúdiou súčasných milostných vzťahov. Ide o tvrdý obraz doby. Napriek tomu Wiński nezakončuje film úplne depresívne, ale s nádejou na nové a lepšie začiatky. Aj keď do nich postavy kráčajú s úsmevom cez slzy.

Čerešničkou na torte sú fantastické herecké výkony, pričom najsugestívnejší predvádza práve najskúsenejšia Hana Vagnerová. Do svojej role sa vžila tak, ako nikdy predtým a môžeme povedať, že ide o jej vôbec najlepšiu úlohu v kariére.