Viktor čistí autá: Nikdy by som v aute nefajčil a nenechával by som čistenie zvratkov na neskôr, obsahujú kyselinu

Do série článkov Nikdy by som... prispievame tentoraz cennými radami od chalana, ktorý čistí autá. Prezradí ti, ako sa efektívne odstraňujú žuvačky zo sedadiel, ale aj to, prečo by si niekedy mal čistenie nechať na profesionála.

Smeti, smrad či také špinavé čelné sklo, že ti nepomôže ani hektoliter vody do ostrekovačov či tie najlepšie stierače. Veľa ľudí neberie svoje auto ako dopravný prostriedok, ktorý uľahčuje život v bežných situáciách. Namiesto toho si z auta urobia párty-house na kolesách, v ktorom si urobia piknik na zadných sedadlách a zababrú ho od kufra až po brzdy.

Iní sa zase o svojho tátoša vzorne starajú a pravidelne ho čistia. Ak medzi nich nepatríš a tvoje auto vyzerá ako po šialenej ožieračke, máme pre teba zopár tipov, ako sa oň dokážeš postarať. Niekedy to však bez odbornej pomoci nejde.

Viktor Tarics pochádza z Nových Zámkov, kde vlastní firmu zameriavajúcu sa na čistenie a tepovanie áut. Do Refresheru nám prišiel porozprávať o tom, čo by svojmu autu nikdy neurobil, no jeho zákazníci to robia pravidelne.

Zdroj: Viktor Tarics

Nikdy by som... nedovolil, aby deti (aj dospelí) lepili žuvačky na sedadlá

Prečo by si to vôbec robil? Lebo si lenivý žuvačku vyhodiť do koša po tom, čo stratí chuť? Určite to môže byť jeden z dôvodov, no keď sa už rozhodneš žuvačku niekam nalepiť, nech to nie je poťah na sedačke v aute. Predsa len, z plastov sa táto lepkavá hmota odstraňuje jednoduchšie.

„Záleží, samozrejme, na tom, z akého materiálu sedačky v aute sú. Ak je to textil a dostane sa naň žuvačka, môže byť poriadne náročné zbaviť sa jej. Platí však pravidlo, že keď je žuvačka v teple, tak sa rozťahuje a viac lepí. Ak sa však schladí, je tuhšia a narábanie s ňou je jednoduchšie. Preto v praxi zvyčajne na jej odstránenie používame špeciálny zmrazovací sprej,“ hovorí a dodáva, že vždy je lepšou voľbou vziať auto k špecialistovi.

Nikdy by som... v aute nefajčil cigarety

Cigaretka chutí inak, keď si zapáliš doma, kde ťa nikto nevidí, a v aute na semaforoch, keď čakáš na zelenú. Frajerina, nie? Nie. Rozhodne by si to robiť nemal, a to nielen preto, že ťa to rozptyľuje pri šoférovaní a koleduješ si o pokutu. Má to aj iný dôvod.