Matúš pracuje pre výletné lode: Nikdy by som sa nenakláňal cez zábradlie, môže sa to skončiť fatálne

Aj na výletnej lodi existuje niekoľko pravidiel, ktoré by mal každý dodržiavať. Ohroziť môžeš nielen seba, ale aj ostatných pasažierov.

Výletnú loď si mnohí predstavujú ako dovolenku v luxusnom hoteli, kde všetko môžu. Nie je to však úplne pravda a na vlastnej koži sme sa o tom presvedčili aj my, zamestnanci Refresheru, keďže sme plavby výletnou loďou absolvovali. Platí tam zopár pravidiel a pasažieri zodpovedajú nielen za vlastnú bezpečnosť, ale aj za bezpečnosť ostatných ľudí.

Aby sme ti priblížili, ako to na takej výletnej lodi môže vyzerať, v spolupráci so zamestnancom výletnej lode sme napísali tento článok. Prezradí ti, na čo si treba dať pozor aj to, čomu sa radšej vyhnúť, aby bola plavba príjemným zážitkom pre všetkých.

Matúš Tomášik pracuje pre lodnú spoločnosť Costa Cruises v segmente rozvoja obchodu. My sme sa ho pýtali na prešľapy, na ktoré by si mal dať každý pozor predtým, ako navštívi výletnú loď.

Nikdy by som... si na loď nevzal predmety, ktoré môžu spôsobiť požiar

Veľa ľudí si podľa Matúša myslí, že výletná loď je niečo podobné ako hotel a že si na ňu môže vziať bežné predmety, ako napríklad žehličku na vlasy či kulmu. Na výletných lodiach sú však tieto veci zakázané.

„Ľudia by si mali dať pozor na to, čo si so sebou na výletnú loď prinesú, a vyvarovať sa zakázaných vecí. Veľakrát sa stáva, že sa žiaľ s takýmito vecami na palubu lode nedostanú. Je to preto, že môžu spôsobiť požiar,“ vysvetľuje Matúš.

Požiar na výletnej lodi je jedna z najhorších možných situácií. Predmety, ktoré si berieš na palubu, vždy skontroluje personál.

Predtým ako sa dostaneš na výletnú loď, prejde tvoja batožina cez skener. Veci, ktoré sú na lodi zakázané, ti personál vezme. Zdroj: Matúš Tomášik

„Tieto veci sa kontrolujú pred vstupom na loď. Ak ich personál nájde, nemusí ťa s nimi na loď pustiť. Z osobnej skúsenosti však viem, že nie vždy si kontrolujúci tieto veci všimne a nejakým spôsobom sa ľudia na loď dostanú aj so žehličkou či s kulmou. Môže to byť veľmi nebezpečné a každý by mal dbať na to, aby nedošlo k nebezpečenstvu,“ hovorí.

Pred vstupom na loď vyzerá kontrola podobne ako na letisku, keď batožina prechádza cez skener. Zakázané predmety bezpečnostný personál zadrží.