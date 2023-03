8 luxusných Airbnb s dokonalým dizajnom: Gigantický loft v Tulume, podzemná vila v Indii či zrkadlový dom

Stavby ťa okúzlia nádhernými výhľadmi, súkromím a netradičným dizajnom.

Dizajnové stavby z Airbnb sme zaradili na náš „wishlist“, hneď ako sme ich uvideli. Ak miluješ cestovanie a rád objavuješ netradičné miesta, náš zoznam ťa určite inšpiruje. Tieto miesta ti ponúkajú jedinečné výhľady, súkromie a taktiež atypický dizajn. Nájdeš tu stavby s výhľadom na more i dizajnové skvosty uprostred lesa či dokonca v podzemí.

Virtuálne sme „cestovali“ z Talianska až po americký Texas. Našli sme osem sídiel, ktoré spĺňajú požiadavky aj pre tých najnáročnejších milovníkov dizajnu a umenia. Nejde práve o najlacnejšie záležitosti, no veľa z nich je určených práve na pobyt pre viac osôb. Leto sa blíži a ty teda môžeš začať premýšľať o dovolenke s kamarátmi.

Dom ako z čarovnej rozprávky

Ako prvý ti predstavujeme dom, ktorý sa pýši naozaj atypickým dizajnom. Začiatkom 70. rokov ho navrhli dvaja kamaráti – študenti architektúry Dalton Bloom a Charles Harker. Toto umelecké dielo stojí v kopcoch mesta Austin v Texase. Dom bol postavený v harmónii s okolitou prírodou, nedrží sa žiadnych architektonických hraníc, interiér aj exteriér funguje bez logických pravidiel.

Je ideálny pre štyroch hostí, k dispozícii je jedna spálňa s dvomi lôžkami, v obývačke je rozkladací gauč. Nechýba kúpeľňa, kuchyňa a priestranná terasa. Za noc v rozprávkovom domčeku zaplatíš 447 eur.

Architektonický skvost uprostred lesa

Dom sa nachádza v meste Rhinebeck v New Yorku. Návštevníci si užijú tichý pobyt ďaleko od mesta priamo v lese. Stavba bola navrhnutá tak, aby rešpektovala ekologické pravidlá. Domček je vykurovaný geotermálne (geotermálna energia je obnoviteľná energia, pozn. red.), namiesto toho, aby používal pevné palivá. Elektrina je čerpaná zo slnka. V interiéri dominuje hlavne drevo a neobvyklá geometria.

Asymetrickú stavbu s moderným nádychom uprostred lesa navrhlo štúdio Steven Holl Architects, drží sa filozofie wabi-sabi (táto japonská filozofia hľadá krásu v nedokonalosti, pozn. red.). Noc v ekologickom domčeku ťa vyjde 450 eur.

Zrkadlový dom v jablčných sadoch

Moderná architektonická stavba stojí na úpätí južných tirolských Dolomitov neďaleko mesta Bolzano. Navrhol ho architekt Peter Pichler. Zrkadlový dom ponúka jedinečnú príležitosť stráviť dovolenku obklopenú súčasnou modernou architektúrou a zároveň byť v srdci prírody. Luxusný dizajn obklopuje zeleň v podobe obrovských jablčných sadov. Za noc v ultramodernej stavbe zaplatíš 220 eur.

Štýlový austrálsky interiér

Rustikálna vidiecka usadlosť dostala názov Wensley vďaka lokalite Wensleydale, kde sa nachádza. Stojí na území poľnohospodárskej pôdy uprostred kopcov vidieka Victoria v Austrálii. Steny, podlahy aj stropy domu sú všetky postavené z dreva rôznych druhov. Okrem toho interiéru dominujú prírodné farby, koža a terakota.

Rodina, ktorá stavbu vlastní, snívala o útočisku, ktoré budú obklopovať vinice a ovocné sady. Aj keď ide o vidiecky dom, stavba srší veľmi moderným, ale stále útulným nádychom. Noc stojí 609 eur.

Bývaš v podzemí

Tento podzemný domček inšpirovaný Hobbitom sídli v Indii v meste Murbad. Obklopený je dychberúcou prírodou. Aj keď bývaš v podzemí, lokalita ti umožňuje výhľad na hory Machindragad a Gorakhgad. Vďaka hravému dizajnu interiéru, ktorý pripomína farebnú jaskyňu, sa budeš cítiť ako v rozprávke. Domček má dostatok denného svetla, ktoré prúdi cez strešné okná.

Táto podzemná vila neďaleko Bombaja má aj rôzne vybavenie vrátane bazéna či stolových hier. Dokonalý výhľad môžeš obdivovať zo strešnej záhrady. Noc stojí 355 eur.

Raj na zemi

Dizajnový skvost nájdeš v slávnej mexickej destinácii Tulum v časti La Veleta. Magické miesto sa pýši vysokými stropmi a množstvom okien. Otvorený a vzdušný pocit z priestoru a prirodzené svetlo vytvárajú v lofte neuveriteľnú atmosféru. Zariadenie interiéru, obklopujúce palmy, stromy a oceánsky vzduch z tohto miesta robia raj na zemi.

Dom Liana Tulum bol navrhnutý štúdiom Terreo. Užiť si budeš môcť strešný bazén, filtrovanú vodu a plne vybavenú kuchyňu. Za doplnkový príplatok dokonca aj súkromného šéfkuchára alebo masáže. Noc stojí 342 eur.

Kontajner s výhľadom na more

Dizajnové prvky kontajnera dokonale zapadajú do okolitého prostredia. Nenápadná a sofistikovaná stavba sa nachádza na Sicílii. Pýši sa výhľadom na pobrežie zálivu Castellammare.

Dominantou je veľké okno, a tak sa ti priamo z postele naskytne výhľad na more aj hory. V štýlovom kontajneri si užiješ dostatok súkromia, no stále si neďaleko mesta Terrasini, ktoré ponúka množstvo barov, reštaurácií aj pamiatok. Interiér je jednoduchý, no ponúka všetko, čo k pobytu potrebuješ. Vonku sa nachádza dokonca terasa s vírivkou. Za noc zaplatíš 175 eur.

Oslava chladného minimalizmu

„Chatka“ je inšpirovaná jednoduchosťou minimalistického dizajnu. Nachádza sa neďaleko mesta Quebec v Kanade, ktoré je známe svojou krásnou prírodou. Ponúka panoramatické výhľady na čarovné západy slnka aj na Laurentian Park.

Hlavnou dominantou chatky sú veľké okná, ktoré sa tiahnu od podlahy až po strop. Domček stojí v nadmorskej výške približne 580 m. Základná cena je 280 eur za noc.