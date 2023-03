VIDEO: Takto tvrdo trénuje Jeremy Renner, ktorého prešiel 6,5-tonový pluh. Fanúšikom ukázal, ako chodí na špeciálnom páse

Jeremy Renner sa fanúšikom pochválil ďalším videom, na ktorom trénuje zranené končatiny. Na záberoch vidíme, ako kráča na špeciálnom bežiacom páse spoločne so zariadením, ktoré mu zrejme pomáha udržiavať váhu tela, uvádza ScreenRant.

Ešte začiatkom marca sme ťa informovali, že sa herec prvýkrát od nehody ukázal medzi ľuďmi. Vtedy ho paparazzovia zachytili pri ceste na úrad v meste Los Angeles a podľa úsmevu sa zdalo, že je Renner v dobrej nálade.

Pozitívne naladený sa snaží byť v každom zo svojich príspevkov na sociálnych sieťach, čím fanúšikom ukazuje, že sa napriek vážnym zraneniam dáva pomaly dokopy. „Za akúkoľvek cenu. Vrátim sa silnejší než kedykoľvek predtým,“ odkázal im herec.

„Ak niekto pozná Jeremyho, vie, že je to bojovník a nefláka sa. Drví všetky postupové ciele. Sme nadšení z toho, ako si počína na ceste, ktorá je pred nami,“ povedala už na začiatku zotavovania o hercovi jeho sestra Kym.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful#intended#recoverypic.twitter.com/TuDFSMVJHY