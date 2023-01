Uniknutá správa detailne opisuje, čo robil Jeremy Renner, keď ho prešiel 6,5-tonový pluh. Zradila ho kontrolka aj samotná brzda

Herec Jeremy Renner, ktorého začiatkom roka vážne zranil vlastný snežný pluh, sa podľa najnovších informácií snažil pred stretom s rozbehnutým strojom zachrániť svojho dospelého synovca.

Americká televízia CNN získala prístup k najnovšej správe z nevadskej kancelárie šerifa, ktorá konštatuje, že Renner sa pokúšal zastaviť 6,5-tonové vozidlo, ktoré nemalo zatiahnutú ručnú brzdu.



Herec chcel podľa správy zabrániť tomu, aby jeho stroj na odpratávanie snehu skĺzol z cesty a narazil do synovca, ktorého auto sa práve snažil vytiahnuť zo snehu. K nehode mohol podľa vyšetrovateľov prispieť aj fakt, že v kabíne pluhu nefungovala kontrolka bŕzd.

Jeremy Renner was attempting to stop his sliding snowcat from hitting his nephew when he was pulled under the vehicle and crushed on New Year's Day, according to a Sheriff's report. https://t.co/5ujwB8fSd3