Kristína varí v najlepšej reštaurácii sveta: Pracujem 17 hodín denne, v prvej michelinskej reštaurácii som každý deň plakala

„V michelinskej reštaurácii sa od vás očakáva, že všetko bude perfektné. Prvé dva mesiace som cestou domov vždy plakala,“ hovorí pre Refresher len 23-ročná Kristína Nemčeková.

Má len 23 rokov a už teraz pracuje v najlepšej reštaurácii sveta Geranium v Kodani. Kristína Nemčeková vyhrala v roku 2019 českú súťaž Masterchef, vydala vlastnú kuchársku knihu #UPGRADE a český Forbes ju zaradil do rebríčka úspešných mladých ľudí 30POD30.

V rozhovore nám porozprávala, koľko driny sa skrýva za týmto úspechom, aké je to pracovať 16 až 17 hodín denne v michelinských reštauráciách a ako sa jej podarilo dostať do najlepšej reštaurácie sveta.

Kristína Nemčeková v súčasnosti varí v reštaurácii Geranium s tromi michelinskými hviezdami. Zdroj: Archív Kristíny Nemčekovej

Aké boli tvoje prvé skúsenosti s varením?Prvé skúsenosti s amatérskym varením som získala už v ôsmich rokoch u nás doma v kuchyni. Pamätám si, že som dostala kuchársku knihu pre deti, podľa ktorej som začala variť. Bola to pre mňa len forma zábavy, ktorá však postupne prerástla do vášne. V televízii som sledovala kuchárske súťaže, ktoré ma primäli k tomu, aby som sa tomu začala ešte viac venovať a skúšať nové veci.

Kedy si varenie začala vnímať vážnejšie?

V jedenástich rokoch som si založila facebookový účet, kde som pridávala fotky svojich jedál, ktoré mi fotila mama. Dali sme im jednotnú podobu – čierne pozadie a logo Made by Kristína, ktoré používam doteraz. Potom som prešla na Instagram.

Keď som mala asi tisíc sledujúcich, premýšľala som, ako sa viac ukázať svetu. Chcela som, aby ma začali sledovať profesionálni kuchári, medzi ktorých som sa túžila dostať. Napadol mi Leoš Mareš, ktorý mal vtedy najviac sledujúcich. Navyše, každé ráno cestou v aute do školy som počúvala jeho rannú šou na Europe 2.

Mladej kuchárke pomohol v rozbehnutí Instagramu aj Leoš Mareš. Zdroj: Archív Kristíny Nemčekovej

Vo svojich pätnástich rokoch som mu doniesla do rádia mangovú tortu. Chutilo mu, a tak o mne začal rozprával a spravil mi promo aj na Instagrame. To mi zvýšilo počet sledovateľov a začala som piecť svadobné a narodeninové torty na objednávku.

Ako tvoj život zmenila šou Masterchef?

Zvýšilo mi to sebavedomie, vďaka čomu som si potvrdila, že som si vybrala tú správnu cestu a kulinárčine sa chcem naplno venovať. Otvorilo mi to dvere do sveta gastra, získala som nové kontakty a začala som sa venovať jedlu v smeroch, o ktorých som dovtedy nerozmýšľala. Porotcovia mi ukázali, ako o jedle premýšľať inak, aké je dôležité navštevovať reštaurácie a ochutnávať rôzne jedlá, cestovať a chodiť na stáže.

Kristína vyhrala Masterchef v roku 2019. Zdroj: Archív Kristíny Nemčekovej

Čo ťa na začiatku najviac šokovalo?

Asi to, že realita presne odpovedala tomu, čo vidíte v televízii. Nie je to o nič jednoduchšie. Bola to hrozne intenzívna a náročná skúsenosť, hlavne na psychiku. Stále ste pod dohľadom kamier, je tam časový limit a neustále pracujete pod veľkým stresom. Naučila som sa vďaka tomu lepšie zvládať stres.

V relácii si súťažila s viacerými šikovnými kuchármi. Čo podľa teba rozhoduje o tom, či kuchár uspeje alebo nie?

To je komplikovaná otázka, lebo každý má inú cestu aj sen. Niekto chce byť foodbloger a presadiť sa na Instagrame, niekto chce mať vlastnú reštauráciu a byť špička vo svojom odbore. Myslím, že je dôležité byť otvorený a ochotný učiť sa a investovať svoj čas.

Cítim, že keď žena príde do kuchyne, automaticky sa očakávala, že bude na cukrárskej sekcii, hovorí kuchárka. Zdroj: Archív Kristíny Nemčekovej

Po súťaži si absolvovala tri stáže v Česku a potom si začala pracovať v londýnskej reštaurácii Story s dvomi michelinskými hviezdami. Aká bola tvoja prvá profesionálna skúsenosť s michelinskou kuchyňou?