RECENZIA: Dungeons & Dragons: Česť zlodejov

Dungeons & Dragons je oveľa podarenejšie fantasy, než by ktokoľvek čakal.

Príbeh fantasy blockbustera Dungeons & Dragons: Česť zlodejov sa zameriava na zlodeja Edgina (Chris Pine zo Star Treku). Žije spoločne so svojou kamarátkou Holgou (Michelle Rodriguez z Rýchlo a zbesilo), ktorá robí náhradnú matku jeho dcére Kire. Edgin a Holga však po nevydarenej lúpeži skončia v base a Kiru vychováva ich známy a člen partie Forge (Hugh Grant).

Keď sa im podarí utiecť, zisťujú, že si musia získať srdce Kiry, ktorá ich viní z toho, že ju „opustili“. Pri nepodarenej lúpeži sa im nechtiac podarilo pomôcť zlým čarodejníkom, ktorí plánujú veľký prevrat. Aby to všetko Holga a Edgin napravili, získajú pomoc čarodejníka Simona (Justice Smith z Detective Pikachu), ktorý si veľmi neverí, a dievčiny Doric (Sophia Lilis z hororu It), ktorá sa dokáže premeniť na hocijaké zviera.

Tradičný fantasy príbeh o boji dobra so zlom sa tak odohráva na pozadí rodinnej drámy. Hlavní hrdinovia sú sympatickí a rýchlo si ich obľúbiš. Ich dialógy nepôsobia výnimočne, ale ani ťa nenudia a nebudeš pri nich gúľať očami. Niekoľko vtipov tvorcom vyšlo, niektoré humorné scény však pôsobia trochu trápne.

Zdroj: Paramount Pictures

Tvorcom sa podarili originálne, akčné scény

Viaceré akčné scény sa vydarili, ako aj originálne pasáže využívajúce fantasy prvky. Príkladom môže byť postava Doric a scény, v ktorých sa mení na rôzne zvieratá. Režiséri vymysleli niekoľko obdivuhodných sekvencií a vďaka podareným vizuálnym trikom pôsobia v rámci fantasy sveta uveriteľne.

John Francis Daley a Jonathan Goldstein sa už ako schopní režiséri osvedčili pri zábavnom filme Game Night a teraz svoje kvality potvrdili aj v náročnom fantasy žánri. Ten si vyžaduje skĺbenie humoru, sympatických postáv, akcie a veľkých scén vytvorených počítačovými trikmi v zaujímavom svete.

Nevyhli sa však niekoľkým klišé, ako napríklad nudným záporákom bez akejkoľvek komplexnosti či dejovým líniám o prekonaní samého seba pomocou zvýšenej sebadôvery.

Zdroj: Paramount Pictures

Film má fajn hercov a postavy, ale aj klišé scény

Dungeons & Dragons oplýva farebným vizuálom, na ktorom miestami až príliš cítiť digitálny dotyk, ale v moderných fantasy blockbusteroch je to už normou, takže to ani nie je veľké mínus. O to viac potešili detailné masky a kostýmy rôznych bytostí a monštier, ktorých dizajn sa veľmi podaril.

Milým prekvapením je napríklad obézny drak. Menšiu rolu má vo filme aj herec Regé-Jean Page zo seriálu Bridgerton, ktorý tu hrá kladnú postavu. Hrdinom na chvíľu pomôže a funguje ako potrebné spestrenie deja, akcie a interakcií medzi postavami.

Dungeons & Dragons je priemerné fantasy, ktoré diváka ničím neurazí a párkrát ho poteší. Ak mu odpustíš klasické žánrové klišé a generický vizuál, dočkáš sa podarených akčných scén, originálnych fantasy nápadov a zaujímavého, vymysleného sveta plného príšer, magických bytostí a ľudí. Škoda, že ho tvorcovia viac nerozšírili a slúži takmer výhradne ako pozadie pre hlavný príbeh.

Zdroj: Paramount Pictures

Ten síce nie je veľmi emotívny, ale charizmatický Chris Pine v hlavnej role dokáže predať každú priemernosť ako niečo výnimočné. Vo finále sa tak na Dungeons & Dragons dobre pozerá a v rámci blockbusterového fantasy patrí k tomu lepšiemu, čo Hollywood v posledných rokoch vyprodukoval.

Stále to nie je nič výnimočné, no zrejme je to lepší film, než aký ktokoľvek očakával. Za Chrisa Pinea, niekoľko podarených nápadov a dobre zrealizovaných akčných scén mu udeľujeme sedem bodov z desiatich. Sme však veľmi benevolentní a divák, ktorý bude čakať seriózne, temné a premyslené fantasy, môže byť sklamaný.