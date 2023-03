KVÍZ: Vieš, ktoré pohlavie má lepší čuch? Uhádni zaujímavé rozdiely medzi mužmi a ženami

Ženy nie sú z Venuše ani muži z Marsu. Napriek tomu máme niekedy pocit, že to opačné pohlavie pochádza z inej planéty. Rozdiely medzi pohlaviami sú skutočné a vo väčšine prípadov je „na vine“ evolúcia. Niektoré odlišnosti si však nedokážu vysvetliť ani vedci. Jedno z pohlaví má napríklad viac chuťových pohárikov ako druhé. Dohady o tom, čo si objednáte na večeru, tak naberajú nový rozmer. Nič konkrétne ti však neprezradíme, o zaujímavých faktoch o ľudskom tele sa môžeš presvedčiť v kvízových otázkach.

Ženy v biznise

Rozdiely medzi pohlaviami môžu byť prospešné aj v pracovnom živote. V minulosti bola práca v oblasti IT a inovácií viac-menej mužskou záležitosťou. To už však v dnešnej dobe neplatí. Jasným príkladom je aj spoločnosť Wolt. Z celého tímu Wolt či Wolt Market tvoria ženy viac než polovicu zamestnancov a toto rozdelenie platí aj pre riadiace pozície, kde sú obe pohlavia zastúpené rovnakým dielom.

„Na ceste za svojím cieľom je dôležité nenechať sa odradiť ani náznakmi diskriminácie, ak sa s nimi ženy stretnú. Nemali by sa tolerovať, ale zároveň sa k nim treba postaviť vecne a pragmaticky,“ vysvetľuje generálna riaditeľka Wolt Market Českej a Slovenskej republiky Jana Trnovská. Koncept online supermarketov postavila na Slovensku aj v Česku od základov a priviedla ho do dnešnej podoby. Dodáva, že pri práci sa stretáva aj s mnohými predsudkami, ktoré v našej krajine nie sú len mužskou záležitosťou. „Aj ženy by sa mali zamyslieť. Vedia mať totiž rovnako stereotypné očakávania od iných žien ako muži.“

Zuzana Višniarová, ktorá je na pozícii Head of Development, sa pri kontakte s vonkajším okolím stretáva s predsudkami pomerne bežne. „Mnohokrát nie je ťažké v mojej práci natrafiť na ľudí, ktorí chcú počuť presne to, čo hovoríte, akurát nie zo ženských úst,“ vysvetľuje. Na druhej strane vo Wolte cíti podporu a rešpekt bez ohľadu na to, kto s ňou sedí pri stole.

Podľa Alex Bošelovej, Restaurant Partnership Team Lead, je pri práci najdôležitejšie ísť príkladom pre svojich kolegov. Dobrý líder by sa mal zamerať na potenciál jednotlivca a následne skombinovať rôznorodosť kolegov v prospech čo najlepších tímových výsledkov. „Či už v množstve organizačných povinností, či v potrebe myslieť na detaily, zvažovať mnohé alternatívy, hľadať najlepšie riešenie, snažiť sa predvídať, prepájať prácu kolegov z rôznych oddelení vo Wolte a motivovať všetkých, ktorí na projekte pracujú,“ vysvetľuje Lucia Harbuláková, ktorá pracuje na pozícii Operations Lead.

Úspešný líder by mal zároveň vedieť inšpirovať svoj tím. „To je na práci s ľuďmi zároveň aj to najťažšie, pretože každý z nás je iný a ku každému treba pristupovať individuálne, čo často vyžaduje veľkú dávku empatie,“ uzatvára manažérka 45-členného tímu supportu Sabina Kahay.

1/10 Zdroj: Unsplash/Sasha Freemind Myslíš si, že je nasledujúce tvrdenie pravdivé? „Ženy majú na emocionálne udalosti silnejšie a živšie spomienky ako muži. Dokážu si ich tiež rýchlejšie vybaviť." Pravda Lož Vysvetlenie Psychologické štúdie zistili, že ženy majú lepšiu pamäť na emocionálne udalosti ako muži. Vedci využili magnetickú rezonanciu na výskum aktivácie rôznych nervových systémov na vzorke 12 mužov a 12 žien. Účastníci výskumu hodnotili neutrálne a emocionálne negatívne obrázky. Tri týždne po skenovaní mozgu si vysoko emotívne obrázky pamätali ženy oveľa lepšie ako muži. Neurologická príčina tohto fenoménu ešte nie je známa. 2/10 Zdroj: Unsplash/Vero Manrique Jedno z pohlaví má lepší a citlivejší čuch a aj chuť. Uhádneš ktoré? Muži Ženy Vysvetlenie V tomto prípade sú vo vedení ženy. Podľa štúdie majú viac chuťových pohárikov na jazyku a priemerne o 43 % viac neurónov v čuchovom nerve ako muži. 3/10 Zdroj: Unsplash Headway Ktoré z tvrdení o dotykoch považuješ za pravdivé? Ženy používajú dotyk počas rozhovoru na to, aby druhého človeka podvedome presvedčili. Muži používajú dotyky skôr ako prejav dominancie – prejavia ju potľapkaním po chrbte či dotknutím ramena. Ženy používajú dotyk na to, aby si vybudovali emocionálne spojenie s druhým človekom. Napríklad počas rozhovoru sa dotknú ramena hovoriaceho, aby ukázali, že ho podporujú. Muži používajú dotyky skôr ako prejav dominancie – prejavia ju potľapkaním po chrbte či dotknutím ramena. Obidve pohlavia používajú dotyk ako prejav dominancie. Najčastejšie sa dominancia prejavuje dotykom ruky, ramena či potľapkaním po chrbte. Vysvetlenie Ženy používajú dotyky počas rozhovoru na to, aby si vytvorili emocionálne spojenie a vyjadrili podporu rozprávajúcemu. Tiež využívajú očný kontakt viac ako muži. 4/10 Zdroj: Unsplash/Jason Goodman Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? „Na stretnutiach ženy čítajú z výrazov tváre ľudí okolo seba viac ako muži. Lepšie dokážu vnímať aj celkovú náladu v miestnosti." Pravda Lož Vysvetlenie Je to pravda. Ženy svoje okolie vnímajú ciltivejšie. 5/10 Zdroj: Unsplash/Sebastian Dumitru Ktoré tvrdenie o prstoch je podľa teba pravdivé? Väčšina žien má ukazovák dlhší ako prstenník. U mužov je to presne naopak – prstenník majú dlhší. Väčšina žien má prstenník dlhší ako ukazovák. U mužov je to presne naopak – ukazovák majú dlhší. Dĺžka prstov je individuálna a nemá žiadnu súvislosť s pohlavím. Vysvetlenie Muži majú dlhšie prstenníky a ženy dlhšie ukazováky. Štúdia zistila, že pohlavné hormóny majú vplyv na naše gény, čiže ovplyvňujú aj samotnú dĺžku prstov. Vedci túto teóriu overili na myšiach. Tie majú testosterón a estrogén v tele zastúpený rovnako ako ľudia. Výskumníci použili genetické nástroje na deaktiváciu bunkových receptorov, ktoré vysielajú a prijímajú signály do iných buniek a z nich – konkrétne pre testosterón a estrogén vo vyvíjajúcich sa púčikoch končatín myších embryí. Potom zvýšili hladiny hormónov gravidných myších samíc. Výsledky sa zhodovali. Samice myší, ktorým chýbali testosterónové receptory v maternici, sa narodili s kratšími, typicky ženskými proporciami prstov. Ich ukazováky boli dlhšie ako prstenníky. Samce myší bez estrogénových receptorov mali dlhšie prstenníky. 6/10 Zdroj: Unsplash/Diane Picchiottino Muži a ženy sa pozerajú na svet odlišne, a to doslova. Jedno z pohlaví dokáže lepšie rozlíšiť drobné rozdiely medzi farbami. Vieš, ktoré? Muži Ženy Vysvetlenie Štúdie odhalili, že ženy sú schopné rozlišovať viac farieb. Muži sú v priemere viac farboslepí. Na druhej strane ich oči však dokážu lepšie vnímať pohyb. 7/10 Zdroj: Unsplash/Jason Goodman Je nasledujúce tvrdenie pravdivé? „Ženy hovoria viac abstraktne a pozerajú sa na problematiku zo širšieho uhľa pohľadu. Muži viac konkretizujú a zameriavajú sa na špecifiká daného problému." Pravda Lož Vysvetlenie skutočnosti je to presne naopak. Muži komunikujú abstraktne a ženy radšej konkretizujú. 8/10 Zdroj: Unsplash/National Cancer Institute Počet červených krviniek sa medzi pohlaviami líši. Uhádneš, kto ich má viac? Muži Ženy Vysvetlenie Muži majú v priemere viac červených krviniek , konkrétne 4,7 – 6,1 milióna buniek na mikroliter. Ženy majú 4,2 – 5,4 milióna buniek na mikroliter. 9/10 Zdroj: Unsplash/Drew Coffman Vieš, ktoré pohlavie trávi viac času oddychovaním? Muži Ženy Vysvetlenie Túto domnienku odborníci skúmali na vzorke 435 mužov a 434 žien. Výsledky ukázali, že muži majú viac voľného času, ale ženy ho prežívajú pozitívnejšie. Skonštatovali, že ženy dokážu svoj obmedzený voľný čas prežívať plnohodnotnejšie. 10/10 Zdroj: Unsplash/Valerie Elash Ktoré z nasledujúcich tvrdení považuješ za NEpravdivé? Dievčatám sa pravá strana mozgu vyvíja rýchlejšie ako chlapcom. Z toho dôvodu sú ich verbálne zručnosti a slovná zásoba lepšie. Je preto pravdepodobné, že začnú skôr čítať a informácie si lepšie zapamätajú. Ženy použijú v priemerne 20-tisíc slov denne, zatiaľ čo muži iba 7-tisíc. Ženy majú v pokoji nižšiu srdcovú frekvenciu ako muži. Vysvetlenie skutočnosti majú muži v pokoji nižšiu srdcovú frekvenciu. Na druhej strane majú ženy nižšiu maximálnu srdcovú frekvenciu. Srdcová frekvencia mužov sa počas cvičenia obvykle zvyšuje rýchlejšie a spomaľuje pomalšie.