Král je späť! Jon Jones bleskovo uškrtil súpera a stal sa novým šampiónom UFC v ťažkej váhe.

Noc zo soboty na nedeľu sa niesla v znamení dlhoočakávaného návratu legendárneho bojovníka Jona Jonesa, ktorý je všeobecne považovaný za jedného z najlepších fighterov všetkých čias. V hlavnom zápase turnaja UFC 285 sa pobil s Cyrilom Ganom o opasok v ťažkej váhe. Bitka však netrvala dlho. Jones svojho súpera ukončil už po pár minútach a stal sa tak novým kráľom ťažkej divízie UFC.

Jon Jones predviedol úplnú dominanciu a stačil mu jediný takedown na to, aby súpera chytil do gilotíny a prinútil ho odklepať koniec. Na časomiere pritom ubehli iba dve minúty a štyri sekundy.

„Drel som na to dlhý čas. Veľa ľudí si myslelo, že sa už ani nevrátim. Bol som však oddaný svojmu cieľu, svojej misii,“ cituje server MMA Fighting Jonesovo vyhlásenie tesne po zápase. „Pevne som veril, že keď ho pošlem na zem, zápas bude môj,“ dodal nový majiteľ pásu.

Mnohí pred zápasom špekulovali o tom, v akej forme sa Jon Jones objaví. Od jeho posledného zápasu totiž uplynuli tri roky, čo je v živote profesionálneho fightera veľmi dlhý čas. Navyše išlo o jeho premiéru v ťažkej váhe. Všetky pochybnosti sa však ukázali ako zbytočné a Jon Jones zo svojich schopností nič nestratil.



Jon Jones predtým kraľoval v kategórii poloťažká váha, v ktorej sa stal šampiónom a opasok v nej obhajoval dlhé roky. V roku 2020 avizoval svoj prestup o váhu vyššie, a tak sa začala jeho dlhá príprava, ktorá vyvrcholila nedeľným zápasom. Titul v ťažkej váhe doteraz držal Francis Ngannou, ten sa však po nezhode s vedením opasku vzdal a z organizácie odišiel.

Jon Jones submits Cyril Gane in the first round. #UFC285 #JonesVSGane pic.twitter.com/WOgOQiBR1u