Čech údajne ukradol autorstvo Dameho nového albumu. Člen DMS prišiel preto o tisícky eur

Dame pred pár týždňami vydal svoj tretí sólový album FRÍ DOM, ktorý obsahuje 31 skladieb. Jeho predpredaj spustil ešte 5. februára na prvé narodeniny svojho syna a na streamovacích platformách vyšiel štúdiový projekt 13. februára.

Hoci album je na Spotify a ďalších platformách stále dostupný, na Apple Music aktuálne nájdeš len 15 skladieb a pod úplne iným autorom, ktorý si hovorí DJ Prod. Podľa všetkého môže ísť o 31-ročného Čecha civilným menom Daniel Kanaloš, pochádzajúceho z Českých Budějovíc, ktorý členovi DMS údajne ukradol autorstvo nového albumu.

Samozvanému producentovi a DJ-ovi sa album FRÍ DOM podarilo nahrať na streamovacie platformy ešte skôr ako Damemu a tvrdil, že autorom je on sám. Slovenský raper sa voči tomu odvolal a nahlásil ukradnutý album, vďaka čomu mu to na väčšine platforiem uznali a Čecha zablokovali. Na Apple Music však album stiahli paradoxne Damemu, a to aj napriek tomu, že má všetky autorské práva na projekt vyhradené, a nechali ho online práve spomínanému Kanalošovi.

Dameho vyjadrenie k albumu Frí Dom, ktorý mu ukradol neznámy český producent. Zdroj: Instagram/@adamvandame

„Riešime to, naháňame ich. Mne na tom ušlo niekoľko tisíc eur, takže mám hrozné nervy na toho skur**syna, lebo toto všetko sa deje jeho vinou. Dva týždne bez streamov na Apple Music a iTunes a kopec opletačiek na iných platformách,“ uviedol Dame na Instagrame.

„Pripravuje vás o hudbu a mňa a moju rodinu o peniaze za niečo, čo som, ku**a, robil vyše roka,“ odkázal člen DMS svojim fanúšikom a žiada, aby mu dal vedieť ktokoľvek, kto neznámeho českého producenta pozná alebo má o ňom akékoľvek informácie. Zároveň dodáva, že len nazvučenie jeho nového albumu stálo toľko, čo niečí ročný plat, a všetko si to platil zo svojho vrecka bez akýchkoľvek sponzorov.

