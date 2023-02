Najznámejšie programovacie jazyky s ktorými môžete preraziť

Každý z nás sa dostal do bodu, kedy úplne nevedel, ktorým smerom sa vybrať. Pokiaľ však patríte do skupiny ľudí, ktorí sa zaujímajú o svet technológií a IT, určite neváhajte a choďte do toho! Ak chcete naštartovať svoju kariéru v IT, nemusíte mať striktne vyštudovanú vysokú školu zameranú na tento študijný odbor. V dnešnom svete vám bohato vystačia aj kvalitné IT kurzy, ktoré vás naučia všetko potrebné. Trh ponúka nespočetné množstvo online kurzov zameraných na IT, v ktorých nájdete lekcie nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých. Možností je snáď toľko, že si nebudete vedieť poriadne ani vybrať. Nezúfajte, my vám poradíme, ktoré kurzy a programovacie jazyky sa oplatí začať učiť, aby ste na trhu práce prerazili a odštartovali tak svoju vysnívanú kariéru.

Java

Java je veľmi populárny programovací jazyk, ktorý sa používa na vývoj softvéru, webových a mobilných aplikácií, herných konzol a môžete pomocou neho naprogramovať aj kreditné karty a mnoho ďalších. Java je veľmi rozšírená, pretože umožňuje vytvárať multiplatformové aplikácie, ktoré môžu bežať na rôznych operačných systémoch. Navyše, je to objektovo orientovaný jazyk, ktorý sa ľahko učí a má obrovské množstvo knižníc a nástrojov.

Napríklad, pred samotným spustením softvéru či aplikácie, vykoná kontrolu, na základe ktorej dokáže určiť, či sa v zdrojovom kóde nenachádzajú nejaké chyby alebo problémy, ktoré by mohli samotnú aplikáciu a jej funkčnosť istým spôsobom ohroziť. Určite poteší aj informácia, že je veľmi vhodný pre začiatočníkov, bez predošlých skúseností s programovaním, pretože je jednoducho čitateľný a zrozumiteľný. A čo poteší najviac je fakt, že taký Java developer si zarobí nemalé peniaze.

Python

Používa sa na vytváranie webových aplikácií, datových analýz, strojového učenia a mnoho ďalších. Spolu s Javou patria k najpoužívanejším programovacím jazykom na svete. Python je veľmi jednoduchý na učenie a jeho syntax sa považuje za veľmi čitateľnú. Navyše, má obrovské množstvo knižníc a nástrojov. Z toho dôvodu je Python programovanie veľmi obľúbené pre začiatočníkov. Ďalším lákadlom, pre ktoré by ste sa tento programovací jazyk mali chcieť začať učiť, je aj fakt, že je jeden z najvyžadovanejších na trhu práce. A snáď nemusíme hovoriť ani o dobrom finančnom ohodnotení. Avšak nemyslite si, že je vhodný len pre sféru IT. Využíva sa aj pri rôznych štatistikách, neurobiológii či astronómii.

JavaScript

JavaScript je programovací jazyk, ktorý sa používa na vývoj webových aplikácií. Je to jediný programovací jazyk, ktorý môže byť spustený priamo v prehliadači a umožňuje interaktívne webové stránky. Je veľmi populárny, pretože je to jazyk, s ktorým sa dajú jednoducho vytvárať moderné webové aplikácie s dynamickým obsahom. Ak sa začnete učiť JavaScript, nemusíte si už dookola klásť otázku, aký počet programovacích jazykov musíte ovládať. Vďaka nemu spojíte frontend, backend, vývoj hier a mobilné aplikácie do jedného. Keďže ide o jeden z najobľúbenejších programovacích jazykov, ktorý sa v súčasnosti používa, je jeho znalosť neuveriteľne cenná - a to až natoľko, že zamestnávatelia sú často ochotní za vývojárov v tomto jazyku zaplatiť vyššiu cenu. Takže, ak rozmýšľate, ktorým kurzom začať, tak vyskúšajte práve tento.

SQL

Ak sa chcete venovať správe databáz, dátovej vede alebo chcete byť testerom, učenie jazyka SQL (Structured Query Language) je skvelým začiatkom! V súčasnosti je jedným z najpoužívanejších programovacích jazykov na svete. Umožňuje jednoduché a efektívne vyhľadávanie a manipuláciu s informáciami z databáz. Ak sa naučíte písať dotazy v jazyku SQL, budete môcť pristupovať k údajom z rôznych zdrojov vrátane databáz a tabuliek. Navyše je relatívne jednoduchý: na to, aby ste mohli začať, nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje ani kódovacie triky! Znalosť tohto jazyka z vás urobí aj cennejšieho zamestnanca, pretože schopnosť efektívne používať databázy je často veľmi žiadaná na technických aj netechnických pozíciách. Okrem toho sa jazyk SQL dá použiť na mnoho ďalších úloh, ako je analýza údajov, vývoj webových stránok a tvorba zostáv. Vzhľadom na všetky tieto možnosti nie je prekvapením, že SQL kurz je skvelým spôsobom, ako naštartovať svoju kariéru v oblasti technológií!

C++

Jazyk C++ je výkonný, rýchly a všestranný programovací jazyk. Používa pri vývoji softvéru, hier, webových prehliadačoch a v mnohých ďalších oblastiach. Ak sa začnete učiť jazyk C++, otvorí sa vám svet možností, pretože je to jeden z najpopulárnejších vysokoúrovňových jazykov. Je známy tým, že je spoľahlivý a dokáže vytvárať vysoko výkonné aplikácie v najrôznejších kontextoch. Pomocou neho môžete vytvárať softvér a aplikácie pre systémy Windows, Linux, MacOS, iOS a zariadenia so systémom Android. Celkovo vám štúdium jazyka C++ môže poskytnúť širokú škálu zručností a znalostí, ktoré môžete využiť na vytváranie úžasných aplikácií. Je všestranný, výkonný a široko používaný, čo z neho robí ideálny jazyk, ktorý sa treba naučiť, ak sa chcete stať softvérovým vývojárom alebo IT architektom. Prečo teda nezačať svoju cestu s jazykom C++?

PHP

Je to open source všeobecný skriptovací jazyk používaný predovšetkým na vývoj webových stránok. Je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko naučiť, takže je skvelým východiskovým bodom pre začínajúcich vývojárov. Tento jazyk je tiež neuveriteľne všestranný a možno ho použiť na vývoj dynamických webových aplikácií, webových stránok, skriptov na strane servera a ďalších. Navyše, keďže ide o bezplatný softvér s otvoreným zdrojovým kódom, na internete je k dispozícii množstvo zdrojov, ktoré vám pomôžu začať s učením jazyka PHP. Vzhľadom na všetky tieto výhody nie je divu, že jazyk PHP je dnes jedným z najpopulárnejších jazykov na tvorbu webových stránok. Ak ste teda pripravení posunúť svoje zručnosti v kódovaní na vyššiu úroveň, začnite sa učiť tento jazyk. Povzbudiť vás môže aj fakt, že patrí k najjednoduchším jazykom v IT sfére.

Okrem týchto programovacích jazykov, ktoré sme vám trošku priblížili, existuje veľa ďalších, ktoré sa používajú v rôznych oblastiach programovania. Výber správneho programovacieho jazyka závisí od toho, v akej sfére IT sa chcete zamestnať alebo zlepšiť. Ak sa chcete naučiť programovať, odporúčame začať s jedným z tých, ktoré sme už spomínali a postupne sa rozvíjať. Naučiť sa programovať môže byť frustrujúce a náročné zároveň, ale je to veľmi užitočná zručnosť, ktorá sa vám v živote zíde.

