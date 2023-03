Tiktokerka Hanka Gelnarová o šou Survivor: Do smrti budem spomínať na ten hlad a kŕče (Rozhovor)

Na Tiktoku má vyše 460-tisíc sledovateľov, na Instagrame viac než 120-tisíc. Napriek tomu, že by sa pokojne mohla živiť iba sociálnymi sieťami, pracuje stále ako barmanka a občas nalieva aj svojim fanúšikom, ktorí ju do práce chodia pozdraviť a porozprávať sa s ňou. Influencerka Hanka Gelnárová je skromná duša, no na druhej strane má kopec zdravého sebavedomia.



Vie jasne, čo chce aj ako to dosiahnuť. Nebojí sa pritom postaviť čelom novým výzvam. Minulý rok si vyskúšala, aké to je, nasadiť si MMA rukavice a ísť sa pobiť do klietky v českej organizácii Clash of the Stars, tento rok skúsila v šou Survivor Česko & Slovensko, aké je to, spať pod holým nebom na opustenom ostrove v Dominikánskej republike či mať kŕče z hladu.



Hanka nám v rozhovore prezradila, prečo má stále klasickú prácu popri tvorbe obsahu na sociálne siete, na čo míňa najviac peňazí, aké plány má ešte s MMA a čo všetko zažila na ostrove počas drsnej šou. Okrem iného prezradila aj to, čo jej ľudia dennodenne píšu, či jej muži posielajú fotky svojho prirodzenia alebo či je možné, že ju niekedy uvidíme v Love Islande.





Zdroj: Instagram/hanka_gelnarova

V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory s influencerkami . Ak chceš podobného obsahu viac, podpor naše úsilie a získaj neobmedzený prístup k článkom a pridaj sa do klubu Refresher+

Na Tiktoku máš takmer pol milióna sledovateľov. Kedy si sa rozhodla, že budeš tiktokerka?

Začala som najskôr nahrávať na Musical.ly. Bola to v podstate staršia verzia Tiktoku. Tam mi to úprimne príliš nešlo a stiahla som si to iba preto, že to mali všetci okolo mňa. Nemala som tam ani sledovateľov, tak som si to odinštalovala. Keď však prišiel Tiktok, povedala som si, že šťastie skúsim znova. Začala som nakrúcať videá, kde som robila rôzne herecké výkony.



Následne ma oslovil na spoluprácu slovenský tiktoker Patrik Vaľko alias Valden s tým, že sa mu páčia moje videá. Tak som šla na Slovensko a natočili sme s Valdenom a s Kristal Shine pár videí. Následne prišiel český projekt Flyhouse, v ktorom sme viacerí tiktokeri bývali v jednom zámku a točili sme spoločne videá.





Hanka Gelnarová (vľavo) spolu s Kristal Shine v projekte Flyhouse. Zdroj: archív Hanky Gelnarovej

Išla si do toho od začiatku s víziou, že sa tým chceš raz živiť, alebo ti to bolo jedno a brala si to len ako nevinnú zábavku?

Vôbec som to nevnímala tak, že si Tiktokom idem zarábať. Úprimne som ani nevedela, že sa to nejakým spôsobom dá. Páčilo sa mi v prvom rade to, že som tam mohla byť kreatívna. Keď som zistila, že sa na tom dá aj zarobiť, začala som sa tomu venovať viac. Doteraz to však vnímam len ako zábavu a neberiem to ako celoživotnú prácu. Samozrejme, veľkú časť peňazí zarábam vďaka sociálnym sieťam, ale stále mám normálnu prácu. Robím za barom.

A prečo vlastne robíš stále barmanku? Mohla by si sa, predpokladám, naplno živiť len sociálnymi sieťami.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Ako sa volá bar, v ktorom pracuje, a kde ho nájdeš.

Či jej denne píšu úchyláci a aké urážky či nepríjemné správy už dostala.

Čo by odkázala ľuďom, ktorí vravia, že byť tiktokerkou a influencerkou nie je práca.

Či ju ešte uvidíme v nejakom MMA zápase.

Čo bolo pre ňu na ostrove počas Survivora najdesivejšie a najnáročnejšie.

Či mala na ostrove „absťáky“ pre to, že nemohla mať pri sebe mobil.

Čo najhodnotnejšie si kúpila z peňazí zarobených na Tiktoku.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.