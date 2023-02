Šéf HBO prezradil, kedy približne vyjde 2. séria House of the Dragon. Tento rok to určite nebude.

Fanúšikovia House of the Dragon sa nepotešia, na nové epizódy budú čakať dlho.

Šéf HBO Casey Bloys poskytol pre magazín Variety rozhovor, v ktorom hovoril o viacerých seriáloch. Najvýznamnejším bol House of the Dragon. Bloys neprezradil, kedy presne bude mať 2. séria premiéru, ale vieme aspoň približný dátum vydania.

Rozhodne to nebude v prvej polovici roka 2024. Bloys povedal, že sa 2. séria nebude môcť uchádzať o ceny Emmy za televíznu sezónu 2022/2023. Je to z dôvodu, že seriál by musel vyjsť do konca mája 2024. V opačnom prípade zabojuje o Emmy v ďalšom roku. Najskôr sa tak druhej série dočkáme v júni 2024, ale je pravdepodobnejšie, že to bude až neskôr v druhej polovici roka.

Tvorcovia tak aspoň majú viac času na písanie scenárov a dokončenie vizuálnych efektov. Bloys zároveň prezradil, že HBO pracuje na ďalších seriáloch zo sveta Game of Thrones, no potrvá ešte dlho, než ich začnú nakrúcať.

Zdroj: HBO

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.