Prehnitá polícia, sebeckí politici či oligarchovia v pozadí. Film Kuciak: Vražda novinára odhalí doteraz nezverejnené materiály

V roku 2018 Slovensko zasiahla úkladná vražda dvoch mladých ľudí. Investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili podľa polície práve pre Jánovu prácu. Zajtra, 21. februára 2023, to bude presne 5 rokov. Ich smrť vyvolala v našej krajine najväčšie protesty od nežnej revolúcie. Ľudia vyšli do ulíc nielen v slovenských mestách, ale aj v Prahe, Londýne, Paríži, Berlíne či dokonca Dubaji alebo Hongkongu.

5. výročie prinesie očakávanú premiéru

Túto tragickú udalosť si Slovensko pripomenie sériou spomienkových podujatí. Ich súčasťou bude aj slovenská premiéra očakávaného dokumentárneho filmu Kuciak: Vražda novinára. Spomínaš si na moment, keď sa vo februári 2018 verejnosť dozvedela správu o smrti 27-ročného novinára a jeho snúbenice? Vtedy takmer nikto netušil, čo všetko táto vražda o Slovensku odhalí.

Prvé stopy ukazovali na taliansku mafiu, no vyšetrovanie odhalilo omnoho desivejšie súvislosti. Do vraždy boli totiž nepriamo zapletení práve tí, ktorí mali chrániť občanov a starať sa o poriadok a spravodlivosť v štáte. Dôkazy neustále pribúdali. Od zašifrovaných správ až po tajné videá a rozhovory. To všetko postupne odkrývalo zákulisie nášho politického systému. Prípad Kuciak teda odhalil obrovský korupčný škandál a fakt, že Slovensko ovládli oligarchovia a mafia.

Zavolali ho pomáhať s vyšetrovaním

Dokumentárny film Kuciak: Vražda novinára režíroval americký investigatívny novinár, ale aj oceňovaný režisér a producent Matt Sarnecki. Hoci bol pri tomto prípade od začiatku, pôvodne o vražde neplánoval nakrúcať film. Na Slovensko ho počas prvých dní po tragédii zavolali Jánovi spolupracovníci. Z natáčania svojho predchádzajúceho dokumentárneho filmu o vražde bieloruského novinára Pavla Šeremeta mal totiž skúsenosť s analýzou pouličných kamier.

Zdroj: Bonton Film

Podnet na nakrúcanie dokumentu prišiel až neskôr. Nemenovaný zdroj totiž poslal českej investigatívnej novinárke a Kuciakovej blízkej spolupracovníčke Pavle Holcovej tajný vyšetrovací spis. Informácie, ktoré z neho vyplynuli, boli také šokujúce, že sa pre novinárov aj filmárov stali impulzom na natočenie filmu o prípade.

Svedectvo o sile žurnalistiky

Hlavným iniciátorom nakrúcania bola medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Film o všemocných oligarchoch, skorumpovaných sudcoch, ziskuchtivých podnikateľoch, prehnitej polícii aj bezohľadných politikoch táto organizácia zároveň produkovala.

Zdroj: Bonton Film

„Mnohí Slováci vedeli, že situácia nie je taká ružová, ale až do vraždy, následného zverejnenia informácií a zatknutia vysokopostavených ľudí si neuvedomovali rozsah celého problému. Časť vlády a väčšina štátnych inštitúcií bola prehnitá až do špiku kostí,“ hovorí režisér filmu Matt Sarnecki. Zdôrazňuje, že film Kuciak: Vražda novinára podľa neho celému svetu ukáže silu žurnalistky, no zároveň má slúžiť ako pripomienka, že ochrana demokracie je dôležitá výzva, na ktorú sa musíme všetci sústrediť.

„Myslím si, že mnohí ľudia boli presvedčení, že táto tragédia, ktorej 5. výročie sa blíži, posilní pripútanosť Slovenska k demokratickým hodnotám a lídrom. Súčasné politické trendy však ukazujú pravý opak. Demokracia je krehká. A na Slovensku ani nikde inde vo svete nie je samozrejmosťou,“ dodáva režisér.

Zdroj: Bonton Film

Film odhalí doteraz nezverejnené materiály

Dokumentárny film Kuciak: Vražda novinára nazerá na udalosti, ktoré otriasli Slovenskom, cenným zahraničným pohľadom. Diváci uvidia mnohé doteraz nezverejnené materiály zo spisu, ako napríklad rekonštrukciu vraždy, v ktorej vrah Miroslav Marček ukazuje vyšetrovateľom, ako Jána a Martinu zastrelil, či zábery zavraždenej dvojice, ktoré natočili vykonávatelia vraždy pri ich sledovaní. Film prinesie aj výpovede obvinených či nahrávky telefonátov Mariana Kočnera. Do slovenských kín príde dokument dva dni po 5. výročí vraždy, teda 23. februára 2023.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.