Bratislavský NOX: Pri drinku si zahráš kocky a vychutnáš si tu burger, sushi, tacos aj churros

Prítmie a zamatové gauče lákajú stratiť sa v ich komforte. Ruch mesta pozoruješ už len spoza veľkých okien. Odkladáš telefón aj starosti a užívaš si prítomnosť kamarátov či elektrizujúcu atmosféru prvého rande. Z reproduktorov hrá soundtrack, ktorý do všetkého až príliš dobre zapadá, ako keby si bol v seriáli. Nie je to náhoda. Bratislavský NOX chce, aby si sa u nich cítil ako v druhej obývačke, ikonickej, akú si pamätáš z Priateľov.

„Myšlienka NOXu je, že sme after work podnik, kde si ľudia prídu sadnúť po práci. Nechceli sme to tu mať naškrobené, ale skôr uvoľnené a priateľské, presne ako sme videli v seriáli Priatelia,“ opisuje Lukáš Holec, generálny manažér NOXu. Útulný večerný podnik nájdeš v obľúbenej rozrastajúcej sa štvrti nového centra, v budove Pradiarne. Otvorený je od 17.00 h, takže je ideálny na večeru po ceste z práce či drink s kamarátmi.

Zdroj: NOX

Miesto, ktoré ťa odtrhne od displejov

Po pandémii sa prevádzkovateľom zdal koncept priateľského podniku jednoducho potrebný. Chcú, aby sa hostia venovali tým, s ktorými sedia pri stole, a užívali si atmosféru bez smartfónu v ruke. „Cieľom bolo, aby sa hostia odtrhli od počítačov, konečne sa spolu rozprávali a fyzicky sa videli,“ dodáva Lukáš Holec.

NOXu dominuje dlhý stôl, za ktorý sa vojde partia kamarátov či kolegov, ale radi k nemu usádzajú aj páry. Hneď ako nadiktujete personálu viac druhov jedál, automaticky zisťujú, či priniesť viac tanierov, aby ste mohli zo všetkého ochutnať.

Preniesli obľúbený street food z celého sveta do jedného podniku

Len čo si otvoríš menu, môžeš mať dilemu. Lákať ťa budú jedlá typické pre kuchyne rôznych krajín. Ak si zarytý gurmán a chceš toho ochutnať viac, ostáva ti spoliehať sa na kamarátov, ktorí nebudú ako Joey a radi sa podelia. Každý už zažil situáciu, keď partiu rozdelili chuťové poháriky – jeden chce burger, druhý sushi a ďalší je vegetarián. Čo sa môže niekomu zdať ako prekliate, je v NOXe výhodou. Tu sa môžete zísť všetci a odídete s príjemným pocitom nasýtenia.

Zdroj: NOX

Cieľom konceptu bolo priniesť obľúbené street food jedlá do reštaurácie. „Menu je preto obšírnejšie a ľudia v ňom nájdu chuť celého sveta,“ vysvetľuje pestrosť jedálneho lístka Lukáš Holec. Na jednom stole sa tak bežne stretne pastrami, tacos, falafel, burger či sushi. Stále miesto v menu aj v srdciach zákazníkov si však našlo churros.

Zdroj: NOX

Nepoužívajú žiadne polotovary

Počnúc pastrami, ktoré si sami marinujú, údia aj krájajú, až po fermentovanie limonád, všetko vzniká v kuchyni NOXu. Okrem dobre známych jedál v menu nájdeš aj originálne koktaily. Klasický aperol či mojito tam nie sú, no keď na ne máš chuť, ochotne ti ich pripravia.

S nápojmi sa ich tvorcovia vyhrali tiež. Dostaneš k nim napríklad makrónky alebo ti ich prinesú rovno s dymovými bublinami. Ak si objednáš drink s názvom Dice, personál ti hneď podáva kocky. „Ak hodíte viac ako ja, do nápoja vám dolejeme šampanské, ak hodíte menej ako ja, dolejeme vám prosecco,“ vysvetľuje princíp drinku. Hádžeme osem, čašník šesť a vyhrávame šampanské v koktaile, čo nám hneď potvrdzuje fľašou, z ktorej dolieva do pohárov.

Ak nechceš alkohol, na výber máš niektorú z fermentovaných limonád, ktoré pripravujú priamo tu, alebo nealko koktaily či víno úplne bez alkoholu. Chute limonád nie sú v NOXe žiadna klasika. Čakajú ťa menej tradičné kombinácie ako zázvor a limetkové listy alebo jahoda a bazalka. Na ich prípravu používajú okrem tibicos kryštálov aj cider a champagne kvasinky.

Na rande, teambuilding s kolegami aj posedenie s kamošmi

NOX je miesto, ktoré víta rôzne skupiny ľudí. Jeho priateľské prostredie sa hodí na utužovanie vzťahov s kolegami, večeru s kamarátmi či rande v prítmí na pohodlnom gauči. Pokojne príď aj na sólo rande a sadni si k baru, kde môžeš pokecať s barmanmi a sledovať mágiu, ktorá sa im deje pod rukami.

Od štvrtka do soboty sa k barmanom pridávajú aj dídžeji, ktorí mixujú ten správny vibe. Je to teda ideálna voľba, keď sa ti nechce ísť na párty do mesta a zároveň nechceš sedieť doma na gauči.

