Hry sme nehrali. Ako sa podľa nás skončí príbeh v seriáli The Last of Us?

Diváci, ktorí majú skúsenosť s dvojicou hier, už dobre vedia, ako sa príbeh skončí, a často sa smejú naivným predstavám neznalcov príbehu. Seriálový hit The Last of Us sa nevyhol ani našej redakcii, a tak sme spísali predikcie toho, kam sa seriál ďalej posunie.

Nehrali sme hry, nemáme z internetu načítaný príbeh, a tak vychádzame len z toho, čo sme videli v doposiaľ vydaných štyroch epizódach. Ako sa skončí seriál podľa Eda, Jakuba a Tímey?

Ak si ani ty nehral hry, zapoj sa do našej ankety a skús uhádnuť, ako sa skončí seriál.

Prežije Ellie a Joel?

Edo: Predpokladám, že obe hlavné postavy prežijú. Vzhľadom na tematiku však pripúšťam, že môžu byť v budúcnosti aj infikovaní a ich vzťah sa radikálne zmení. Joel vo vzťahu k Ellie možno resuscituje otcovskú lásku. Ellie sa už ukázala ako celkom cold-blooded, tak možno starého dobráka potrápi, veď už má aj zbraň.

Jakub: Skôr nie ako áno. Seriál mi počtom úmrtí postáv pripomína Game of Thrones a fanúšikovia tohto seriálu dobre vedia, že v ňom nemal istotu žiaden hrdina. Vezmime si, že už v prvej epizóde zomrela Joelova dcéra, v závere druhej Tess, a keď sme sa v tretej časti zblížili s postavami Franka a Billa, tvorcovia ich zabili. Ak by som teda na otázku odpovedal kladne, bol by som veľmi naivný.

Predpokladám však, že smrť skôr čaká Joela než Ellie. Tvorcovia to podľa mňa trochu naznačili listom Billa, v ktorom Joelovi odkázal, aby chránil Tess. Keďže si Joel v danom momente uvedomil, že pri Tess zlyhal, urobí všetko preto, aby Ellie prežila. A možno sa kvôli nej aj obetuje. Ale vôbec by som nebol prekvapený, keby ku koncu príbehu zomreli obaja.

Tímea: Úprimne nedôverujem HBO, pokiaľ ide o prežitie obľúbených postáv. Snažila som sa ich neobľúbiť, nevyšlo to a teraz som zmierená s tým, že minimálne jeden, zrejme obaja zomrú. Môj predpoklad je, že Joel a Ellie si vytvoria vzťah na úrovni otca a dcéry a že na konci, napriek tomu, že Elliena genetika (asi) pomôže svetu, to ona sama neprežije. Príbeh sa tak zacyklí a skončí sa presne tým, čím sa aj začal – bolesťou zo straty dcéry.

Alternatívou je, že zomrú obaja, ale odmietam ju prijať.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > A čo si myslíš ty? Joel prežije. Ellie prežije. Prežijú obaja. Zomrú obaja. Hlasovať Joel prežije. 10% Ellie prežije. 24% Prežijú obaja. 59% Zomrú obaja. 7%

Nájde ľudstvo liek na Cordyceps?

Edo: Predpokladám, že áno. Aj keď asi skončí v zlých ziskuchtivých rukách. Očakávam troška lowkey kritiku kapitalizmu a big pharma. Pripúšťam, že aj anarchisti spustili nejaké konkurenčné laboratórium. Aj v ich radoch môže zároveň prísť k rozkolu.



Jakub: Zatiaľ sa zdá, že je Ellie voči infekcii odolná, a tak tejto možnosti dávam šancu. Nepredpokladám však, že sa seriál skončí odovzdaním Ellie do „dobrých rúk“ doktorov, ktorí z jej krvi vyrobia vakcínu. Znie to ako príliš prvoplánové klišé. Pokusy o výrobu vakcíny sa podľa mňa nevydaria.

Skôr predpokladám, že si ľudia časom dokážu podobne ako Ellie vybudovať istú imunitu alebo budú skrytí v dobre strážených mestách tak dlho, kým vonku väčšina infikovaných nepomrie a zvyšných preživších by FEDRA dorazila.

Tímea: Nepovažujem to za nereálne, ale ak už tvorcovia vymysleli spôsob, akým prakticky za jeden víkend nakazili celý svet, zdá sa mi, že by to bolo príliš veľké klišé, ukončiť to jednoducho liekom alebo vakcínou. Skôr si myslím, že jej krv bude riešením, ktoré im získa čas, a zrejme ju to bude stáť život. Nečudovala by som sa, keby to bolo zbytočné. Za svoj skepticizmus viním The Red Wedding.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Tvoj názor? Nájde ľudstvo liek? Áno. Nie. Hlasovať Áno. 27% Nie. 73%



Očakávaš happy end, neutrálny alebo smutný záver?

Edo: Záver bude pravdepodobne smutný (ako celý seriál), už sme videli, že tvorcovia nemajú problém zabíjať milé postavy. Keďže však potvrdili druhú sériu, zrejme nebudú zabíjať hlavných hrdinov.



Jakub: Záver bude určite horkosladký. Nemyslím si, že by sa seriál skončil vyhubením ľudstva, ale určite ešte pomrie množstvo dôležitých postáv a minimálne jedna z hlavnej dvojice. Ako som spomínal vyššie, tipujem to skôr na Joela a možno následne aj Ellie. Bol by som však mimoriadne prekvapený, ak by prežili obaja.

Tímea: Záver bude v prvom rade nejasný, keďže potvrdili druhú sériu. Myslím si, že to bude do poslednej sekundy vyzerať dobre a potom sa niečo zlomí, objaví sa nový nepriateľ, s ktorým budú postavy v ďalšej sérii bojovať.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Ako to vidíš ty? Očakávam happy end. Bude to také 50 : 50. Skončí to smutne. Hlasovať Očakávam happy end. 9% Bude to také 50 : 50. 63% Skončí to smutne. 28%

Kto bude najviac ohrozovať hlavných hrdinov? FEDRA, odboj, anarchistické gangy voľne žijúce vo svete alebo infikovaní?

Edo: Zatiaľ to vyzerá na FEDRU, ale keďže nedôvera je všadeprítomná, hlavní hrdinovia to nebudú mať ľahké pri kontakte s kýmkoľvek. Infikovaní budú asi skôr iba epizodické vizuálne pútavé ohrozenie. Neprekvapilo by ma, keby boli umelo udržiavaní/inštrumentalizovaní FEDROU, ktorá ich využíva na kontrolu a strašenie populácie.

Jakub: Pri putovaní mimo miest predpokladám, že bude Joel a Ellie čeliť mnohým útokom infikovaných, a očakávam aj problémy s voľne žijúcimi obyvateľmi, prípadne gangami. Myslím si však, že najväčšie problémy v príbehu bude robiť FEDRA a odboj, pričom polená pod nohy budú hádzať hrdinom obidve skupiny. Neverím im a predpokladám, že budú chcieť Ellie využiť na svoje vlastné ciele.

Tímea: Ja som v tomto svete natoľko naivná, že mi spočiatku ani nenapadlo, že ľudia samotní môžu predstavovať riziko. Uvedomila som si to až v tretej epizóde a po štvrtej očakávam najviac prekážok práve od ľudí. FEDRA môže predstavovať problém, ktorý predpokladám, že pomocou nejakého kontaktu obídu, a nepochybne nás čaká aspoň jedna fascinujúca bitka s nakazenými. Ale ak niečo o postapokalyptických svetoch platí, tak je to fakt, že najhoršími zvieratami na planéte sú ľudia.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > V ktorej skupine vidíš najväčšieho riziko? FEDRA. Obyčajní ľudia. Gangy. Infikovaní. Hlasovať FEDRA. 39% Obyčajní ľudia. 22% Gangy. 28% Infikovaní. 11%

