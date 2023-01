Limitovaný Aston Martin DBS 770 Ultimate je rozlúčka s vlajkovou loďou značky a motorom V12 bez elektrifikácie

Menšia či väčšia elektrifikácia neobíde ani automobilku Aston Martin, preto prichádzajú správy o tom, že motorizácia V12 prežije jedine za prítomnosti hybridnej technológie. Potvrdzuje to aj najnovšia špecialitka, ktorá zastúpi pozíciu labutej piesne modelu DBS a jeho 5,2-litrového dvanásťvalca v konvenčnej podobe, teda bez akejkoľvek elektrickej pomoci. Novinka DBS 770 Ultimate vznikne v obmedzenom počte 499 kusov (300 kupé, 199 verzií Volante) a všetky sú už vypredané.

Zmeny na karosérii sú len v detailoch – predný nárazník má nový splitter, blatníky vypĺňajú špecifické 21" disky obuté do pneumatík Pirelli P Zero, decentne pozmenený tvar má kapota či difúzor a pribudlo ešte viac karbónových detailov. Uhlíkové vlákna dominujú aj v interiéri, či už ide o výplň dverí, volant a pádla za ním, alebo stredovú konzolu. Unikátne čalúnenie napokon získali škrupinové sedadlá Sports Plus Seats, ktoré farebne ladia s novými dekórami kokpitu.

Zdroj: Aston Martin

Pointou limitovanej verzie je ikonický motor V12. 5,2-litrový benzínový motor TwinTurbo s výkonom 556 kW/770 koní a krútiacim momentom 900 Nm. To je o 45 koní viac ako doposiaľ najsilnejšie vyhotovenie Superleggera. Má upravené nasávanie, zvýšený plniaci tlak turbodúchadiel. Vzhľadom na to, že maximálna rýchlosť je až 340 km/h, nejde len o najvýkonnejší, ale súčasne aj najvýkonnejší variant DBS.

Podľa výrobcu ide o najvýkonnejší sériovo vyrábaný Aston Martin všetkých čias. Výkonnejší je len hyperšport Valkyrie, ten je však elektrifikovaný a nie je to konvenčný sériový model. Aj pre verziu Ultimate platí, že má pohon zadných kolies a 8-stupňový automat od ZF. Štandardom je mechanický samosvorný diferenciál, adaptívny podvozok či karbón-keramické brzdy.

