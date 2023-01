Slovenky Jasmína a Radka sú sprievodkyňami na zámku: Starší muži sa nás napríklad pýtajú, odkiaľ sme a či máme partnerov

Na exkurzie po historických pamiatkach sa vraj vieme vybrať aj mimo otváracích hodín a občas sa v turistickej skupinke objavia aj takí, ktorým slušné správanie nehovorí absolútne nič. Turistické sprievodkyne z Holíčskeho zámku ti povedia, aké prehrešky turistov im idú poriadne na nervy. Dozvieš sa, prečo by si sa nemal oddeľovať od skupiny a aj to, čo ti hrozí, ak budeš ignorovať nápis Nedotýkajte sa exponátu!

V Refresheri ti pravidelne prinášame rubriku Nikdy by som..., kde ľudia z rôznych povolaní hovoria, čo by nikdy na mieste zákazníkov neurobili. Ak ťa zaujíma, čo by nikdy neurobila čašníčka, kaderníčka či letuška, sleduj túto tému. Ak sa ti naša tvorba páči a chceš podporiť náš redakčný tím, staň sa členom klubu Refresher+.

Radka a Jasmína sú devätnásťročné študentky, ktoré si prácu sprievodkyne vybrali v roku 2019 ako brigádu. Pracovali najprv popri štúdiu na strednej škole, keďže ide o sezónnu záležitosť. Dnes majú dievčatá za sebou tretiu turistickú sezónu (jedna bola zasiahnutá pandémiou) a do Refresheru ti prišli porozprávať, čo by nikdy neurobili.

1. Nikdy by som... sa neoddelila od skupiny

A prečo by si to vlastne robil? Napriek tomu, že to mnohým ani len nenapadne, existujú ľudia, ktorí sa naozaj rozhodnú odpojiť od skupiny a na vlastnú päsť sa vyberú objavovať. Svojím konaním však podľa sprievodkýň môžu poriadne skomplikovať zážitok sebe aj ostatným.

„Sem-tam sa stane, že sa niekto oddelí, no ľudia by to robiť nemali. Sprievodca ich následne musí hľadať, čo zaberie veľa času. Takisto to môže byť veľmi nebezpečné, najmä keď miesto okolo seba niekto nepozná. To, že niektoré miesta turisti neuvidia, má svoje dôvody. Niektoré priestory napríklad nie sú dostatočne osvetlené, čo môže byť nebezpečné,“ hovoria sprievodkyne.

Jasmína a Radka pracujú ako turistické sprievodkyne na hrade. Zdroj: Instagram/radka.jurackova

2. Nikdy by som... sa nedotýkala exponátov

Čo sa dozvieš po odomknutí? Prečo by si sa nemal dotýkať vystavených exponátov.

Aké narážky mávajú muži na sprievodkyne.

Prečo je dôležité naštudovať si informácie vopred.

Či ľudia znečisťujú pamiatky.

Koho by si na prehliadku rozhodne brať nemal.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.