GT-R žije ďalej. Nissan opäť modernizuje legendárnu Godzillu, do Európy sa však už pravdepodobne nedostane

Znie to neuveriteľne, ale aktuálna generácia modelu GT-R značky Nissan sa nepretržite vyrába už od roku 2007. Legendárna Godzilla je s nami už vyše 16 rokov, čím ide o jedno z generačne najstarších vozidiel na trhu. Nepredáva sa však všade. Krátko nato, ako minulý rok nadobudli v Európe platnosť nové hlukové normy, Japonci svoju športovú pýchu zo starého kontinentu stiahli a výroba pre európsky trh sa oficiálne skončila.

Nissan teraz predstavil ďalšiu väčšiu modernizáciu, ktorá generácii R35 opäť predĺži životnosť. To, či sa vynovený model dostane do Európy, je však málo pravdepodobné. No faktom je, že GT-R nového modelového roku má prepracovaný aj výfukový systém – vzadu totiž pribudol nový väčší tlmič výfuku, ktorý má pohlcovať nežiaduci hluk, a to bez toho, aby došlo k strate výkonu. Zvuk auta by pritom zmeniť nemal.

Zdroj: Nissan

Najmarkantnejšou optickou zmenou prešla predná časť, kde je úplne nový, značne uhladený nárazník s efektným pásom denného svietenia. Platí to aj v prípade najostrejšej verzie Nismo, ktorej nárazník je podstatne agresívnejší. Inak to nie je ani v zadnej časti, kde sú väčšie plochy s uhlíkovými vláknami – zadný nárazník je viac aerodynamicky tvarovaný a zmenil sa aj difúzor. Vývojárom sa podarilo zvýšiť celkový prítlak o ďalších 13 percent. Je to aj vďaka veľkému krídlu.

Zásadnou novinkou sú karbónové škrupinové sedadlá, ktoré majú až o 50 % vyššiu tuhosť než doposiaľ. Väčšie budíky ani displej však do auta nezasadili. Kokpit dostal pozmenené čalúnenie kombinujúce kožu a Alcantaru.

Motor a výkon sa nezmenil. Štandardom je 419 kW/570 koní a 637 Nm, zatiaľ čo verzia Nismo (a nové Nismo Special Edition) má 441 kW/600 koní a 652 Nm. Motorom je preplňovaný 3,8-litrový šesťvalec VR38DETT, ktorý poháňa obe nápravy, twin-turbo agregát je pritom naďalej spárovaný so 6-stupňovou dvojspojkovou prevodovkou. Vylepšeniami prešlo naladenie odpruženia, zatiaľ čo verzia Nismo dostala nový predný samosvorný diferenciál.

