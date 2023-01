RECENZIA: M3GAN. Ak čakáš desivý horor, budeš sklamaný vlastnou vinou

Osemročnej Cady zomrú pri autonehode rodičia. Dievčatko sa tak dostane do opatery svojej tety Gemmy pracujúcej v hračkárskej firme ako nadaná technička. Tá síce vie, ako zostrojiť špičkových robotov, ale v starostlivosti o malé dievča je úplne stratená.

Dostane preto nápad, že by sa o Cady mohol starať jej najnovší vynález, robot s umelou inteligenciou nazvaný M3GAN. Cady sa stáva primárnym používateľom ženy robota a ona zas jej nerozlučnou priateľkou a ochrankyňou. Z kamarátstva sa však časom stáva vzájomná obsesia, a čím viac M3GAN študuje ľudské správanie, tým je nebezpečnejšia pre svoje okolie.

Zdroj: Universal Pictures US

Ľahko zabudneš na to, že M3GAN je iba robot

Vraždiace bábiky nie sú v hororovom žánri nič nové. Legendárny Chucky s obrovským nožom v ruke vraždil všetko, čo mu stálo v ceste, a ani desivá Annabelle nie je práve darčekom, ktorý by sme vybrali pre deti.

Príkladov vraždiacich bábik by bolo pritom oveľa viac. A robot, ktorý sa nakoniec obráti proti svojmu tvorcovi? Od R.U.R. spisovateľa Karla Čapka by sme našli takýchto príbehov neúrekom.

Od prvého traileru na film režiséra Gerarda Johnstonea preto bolo jasné, že originálny námet nebude práve jeho silnou stránkou. Už počas prvých momentov s M3GAN na scéne však divák zistí, že žiadna vraždiaca bábika predtým nepôsobila tak autenticky, inteligentne a v konečnom dôsledku naozaj desivo.

Jej dizajn je jednoducho fantastický a v kombinácii uveriteľného vzťahu mladej Cady a M3GAN pôsobí robot úžasne autenticky a ľudsky.

Zdroj: Universal Pictures US

Pomalší rozbeh vynahradí bezcitná manipulácia

Kým však príde M3GAN na scénu, dej sa trochu vlečie. Cady stráca rodičov, Gemma rieši svoje pracovné problémy a následne aj utrápenú neter. Ich dialógy sú trochu kostrbaté a film pôsobí ako nevýrazná sociálna dráma. Stretnutie s robotom prichádza až po takmer pol hodine, čo je takmer tretina stopáže. Úvodný rozbeh tak trochu zamrzí.

M3GAN sa spočiatku od svojho primárneho (Cady) a sekundárneho používateľa (Gemma) iba učí a jej interakcie sú primerané tomu, čo by človek čakal od veľmi inteligentného robota v beta verzii. V priebehu času je však čoraz viac samostatná a na zakrytie svojich činov neváha využívať lži.

Správa sa ako človek, pohybuje sa takmer ako človek, myslí ako človek. Splynie so svojím prostredím natoľko, až divák zabudne na to, že je iba stroj. Jej pohľady sú desivé, chladné a vypočítavé. Akoby každú chvíľu mohla vytiahnuť nôž a bodnúť ho niekomu rovno do čela. O strach a smrť na scéne nie je núdza.

Jednotlivé vraždy sú vykonané pomerne kreatívne a primerane násilne. Dostatočne na to, aby potešili fanúšikov krvi, a zároveň nie natoľko explicitné, že by si citlivejšie povahy museli zakrývať oči. Teda asi až na istú scénu, v ktorej M3GAN jednej postave „mierne“ natiahne kožu na uchu.

Zdroj: Universal Pictures US

Keď s technológiami chodíte na toaletu a do postele, niečo je zle

Hororová novinka však nie je iba priamočiarym hororom, ktorý má jasne vytýčené smerovanie. Okrem iného prísnym okom nahliada aj na modernú dobu plnú (nielen) detí závislých od moderných technológií.

Stredobodom tejto problematiky sú Gemma a Cady, ktoré si zahrali Allison Williams a Violet McGraw. Zatiaľ čo Williams (oscarový horor Get Out) predviedla vo filme štandardný výkon, mladučká McGraw (The Haunting of Hill House, Black Widow) bola skutočne výborná. Aj vďaka nej sa divákovi podarí uveriť, že M3GAN nie je iba obyčajný stroj. Cady je po smrti rodičov mĺkva, no s príchodom M3GAN sa čoraz viac otvára nielen svojej novej kamarátke, ale aj Gemme.

Problémom je, že si viac privykne na robota než na ľudský kontakt, a preto sa od neho stáva závislá. M3GAN ju čaká pred záchodom, aby jej pripomenula, že má spláchnuť a umyť si ruky. M3GAN pri nej sedí celú noc, kým sirota Cady sladko spí. Čo sa však stane, ak by mala vykonávať bežné ľudské činnosti mimo domu bez M3GAN?

Plač, krik, výrazná zlosť a nekontrolovateľné výbuchu hnevu, pri ktorých donedávna tiché dievčatko neváha ukázať svoje emócie v tej najčírejšej podobe. S tým všetkým pritom musí zápasiť hlavná hrdinka, jej teta, ktorá si začne uvedomovať, že M3GAN nie je žiaden iPhone, ale geniálny manipulátor a chladnokrvne vraždiaci stroj.

Zdroj: Universal Pictures US

Ak očakávaš hrôzostrašný horor, nebudeš spokojný

Napriek strašidelnému správaniu robota a niekoľkým vraždám je hororová žánrová nálepka trochu klamlivá, respektíve môže mierne ovplyvniť očakávania divákov. Nával hrôzy sa naozaj nekoná.

Film má síce mnohé hororové prvky a určite ho môžeme radiť aj do tohto žánru, no väčšinu času ide skôr o triler zmiešaný so sci-fi. Je pravdepodobné, že diváci zvyknutí na horory strach nepocítia.

Nechýba mu však mierna dávka napätia a humorný podtón, ktorý sa prelína celým filmom. M3GAN sa rozhodne neberie úplne vážne a netvári sa, že sa chce vyhnúť žánrovým klišé. Práve naopak, vhodne z nich ťaží.

V konečnom dôsledku si filmári uťahujú aj zo samotného robota, ktorý dávkuje inteligentné hlášky a na dobrú noc napríklad svojej chránenkyni začne spievať známy hudobný hit Titanium (sám robot je pritom vytvorený aj z titánu).

Čerešničkou sebaparodovania je záverečný tanec pri chodbovej naháňačke a zábavný spôsob, akým sa tvorcovia vyrovnali s jeho čoraz väčšou aroganciou. Prechod robota do tejto fázy síce nie je veľmi logicky odôvodnený, ale nad tým dokážeme prižmúriť oko. M3GAN udeľujeme sedem bodov z desiatich.

