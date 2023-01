Vytŕčajúce tangáče to dotiahli až na červený koberec Zlatých glóbusov. Trúfneš si na tento staronový trend ako svetové celebrity?

Či sa ti to páči, alebo nie, trend, ktorý vo veľkom rozbalili vo svojich videách Britney Spears či Christina Aguilera na začiatku milénia, je späť. Vytŕčajúce tangáče sú podľa celebrít ako Dua Lipa či Miley Cyrus skvelým doplnkom outfitu. Čipkovaná verzia sa dokonca dostala na posvätný červený koberec Zlatých glóbusov, čím pošteklila nejedného módneho kritika.

Vidieť si ich mohol v outfite 26-ročnej herečky Liza Koshy, ktorá si na prestížnu udalosť obliekla čiernu čipkovanú róbu značky Morphew Atelier zdobenú starožitnými korálikmi. Stylistika Katie Qjan zvolila k róbe mohutný vintage náhrdelník od Diora, ktorý celému looku pridal poriadnu dávku dramatickosti. Takmer všetku pozornosť však na seba strhla zadná časť outfitu so zapracovanými nohavičkami, ktorá odhaľovala celý chrbát až nebezpečne nízko.

Staronový trend odhalených tangáčov to tento rok dotiahol až na červený koberec Golden Globes. Zdroj: Getty Images/Kevin Mazur



Vytŕčajúce ramienka úzkych nohavičiek však ovládli najmä módu popových hviezd a influenceriek. Nový rok nimi privítala Dua Lipa, ktorá zladila biele tangáče k ružovým trblietavým minišatám Ludovic de Saint Sernin. Okrem výrazných strieborných náušníc k nim doladila aj tmavoružové čižmy a v ruke jej nechýbal pohár so šampanským.

Nový rok 2023 privítala v odhalených tangáčoch aj Dua Lipa. Zdroj: Instagram/Dua Lipa

V šľapajach tohto trendu oslávila Silvester aj Hailey Bieber, ktorá si obliekla čierne minišaty Mugler s elegantnými výrezmi na chrbte, ktoré rafinovane imitovali práve vytŕčajúce tangáče a spolu s výrezmi vytvárali tvar veľrybieho chvosta. Hailey, ktorej je móda Y2K blízka, sa v Aspene poriadne odviazala.

Hailey sa v Aspene poriadne odviazala. Súčasťou jej novoročného outfitu boli čiernej tangáče. Zdroj: Instagram/Hailey Bieber



Podobne sexi prekvapenie si Hailey pripravila na červený koberec Met Gala ešte v roku 2019, keď pod priliehavými retro šatami odhalila bledoružové tangáče Wang. Internet však vtedy prekvapivo zareagoval na Hailino prílišné opálenie pokožky viac ako na to, že na Met Gala prišla v nohavičkách.

Odvážne prekvapenie si na Met Gala 2019 pripravila Hailey Bieber. Staronový trend odhalených tangáčov je späť. Zdroj: Getty Images/James Devaney

Na zozname celebrít, ktoré milujú tento trend, nechýba, pochopiteľne, ani Miley Cyrus, ktorej je extravagancia blízka. Na pódium eventu Miley’s New Year’s Eve Party, ktorý moderovala pod záštitou NBC, predviedla sexi Gucci LBD šaty s výstrihmi po bokoch, ktoré lemovali výrazné G-stringy.

Miley sa na pódiu s Dolly Parton odviazala, jej výstrihy na bokoch dopĺňali čierne tangáče. Zdroj: Youtube/NBC

Okrem spomínaných trendseteriek si vykúkajúce tangáče mohol zazrieť aj v latexovom outfite od Versaceho, ktorý mala na sebe Julie Fox, či v bielej „elegantnejšej“ variácii Megan Three Stallion v Tokiu. Na Billboard Music Awards ich zase predviedla Teyana Taylor.

Trend odhalených tangáčov alebo veľrybieho chvosta v minulosti predviedla v Miami aj Bella Hadid a v roku 2020 na obyčajnej prechádzke v New Yorku opäť raz Dua Lipa. Podobne si v nich zapózovala aj Kim Kardashian v extravagantných šatách Givenchy od Matthewa Williamsa, no aj pri promovaní nových produktov KKW Beauty v roku 2018. Hviezda sa vtedy na Instagram odfotila v dvojdielnej neónovozelenej súprave s vintage tangami, ktoré majú na sebe logo Gucci.

Kim Kardashian odpromovala nové produkty KKW beauty s odhalenými tangami od Gucciho. Zdroj: Instagram/Kim Kardashian

Podľa niektorých sexi, podľa niektorých extravagantný a podľa niektorých vulgárny trend má však za sebou celkom zaujímavú históriu. Ako uvádza L’Officiel, začiatky „nehanebného“ predvádzania tangáčov siahajú do tridsiatych rokov minulého storočia s tanečnicami v burleske, ktoré ich používali ako súčasť kostýmov.



Veľrybí chvost sa neskôr dočkal svojho debutu aj na prehliadkovom móle, na ktoré ho dostal Jean Paul Gaultier vo svojej kolekcii jar/leto 1997. V tom istom roku sme videli aj výstrednú prehliadku Toma Forda, ktorý modelky aj modelov poslal na mólo iba v G-stringoch bez spodného odevu.

Odhalené tangá boli v 90. rokoch a neskôr začiatkom milénia populárne aj medzi hudobnými a filmovými celebritami, ktoré ich kombinovali s džínsami či so sukňami s nízkym pásom. Táto spodná bielizeň má dokonca vlastnú pieseň, pusti si speváka Sisqó a jeho pieseň Thong Song.

Na MTV Video Music Awards v roku 2000 ich dostala Britney Spears, ktorá v zlatom dvojdielom komplete s G-stringami odspievala svoj veľký hit Oops I Did It...Again. Neskôr sa „tangáčové čiarky“ dostali na červený koberec cien Video Music Awards, kde ich do outfitu zakomponovali Halle Berry a Christina Aguilera. K milovníčkam trendu veľrybieho chvosta sa pridala aj Paris Hilton, ktorá v odhalených ružových tangáčoch prešla po móle prehliadky Lloyda Kleina v New Yorku.

Odhalené tangáče sa do roka 2023 dostali ešte zo začiatku milénia a 90. rokov. Na červenom koberci VMA ich predviedla Christina Aguilera aj Halle Berry. Zdroj: Getty Images/Vinnie Zuffante

To, či pôjde tento rok ruka v ruke s trendom, ktorý sa vrátil zo začiatku milénia a najmä z 90. rokov, alebo skôr s dobrým vkusom, necháme na teba. Záhadou zostáva aj to, či tento staronový módny hit privítame aj v našich končinách a na Instagramoch influenceriek. Dúfajme, že sa vytŕčajúcim tangáčom vyhneme aspoň na červenom koberci a prestížnych udalostiach domácej scény.

