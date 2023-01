Tento mobil má mať prvý na svete 240 W nabíjačku. Nabiješ ho vraj za 10 minút.

OK

Po tom, ako sa začali na trhu objavovať silné nabíjačky napríklad od Xiaomi, na palubu tejto novej lode prichádza aj Realme. Model GT Neo 5 má mať až 240-wattovú nabíjačku, čím by získal v rýchlosti nabíjania prvenstvo.

Podľa neoficiálnych informácií by ho mal poháňať procesor Snapdragon 8+ Gen 1 od Qualcommu a šíria sa aj také zvesti, že by mohol byť na niektorých trhoch k dispozícii aj variant so 150-wattovou nabíjačkou a procesorom MediaTek Dimensity 8200.

Keďže takéto silné nabíjačky spôsobujú oprávnené obavy, výrobca na to myslel. Samotný výkon nabíjačky nie je pre zariadenie nebezpečný, no prehrievanie, ktoré môže pri rýchlom nabíjaní nastávať, by mohlo akumulátory poškodzovať. Preto má mať Realme GT Neo 5 až 13 tepelných senzorov, ktoré budú tento proces strážiť.

Okrem toho výrobca tvrdí, že aj po 1 600 nabíjacích cykloch bude mať batéria stále ešte 80 percent svojej pôvodnej kapacity.

Nabíjačka s výkonom 240 W má byť prekvapivo malá a iba o 5 percent väčšia ako 150-wattový predchodca v Realme GT Neo 3. Ten mal kapacitu batérie 4 500 mAh a v teste portálu GSMArena sa nabil za pôsobivých 16 minút. Pri GT Neo 5 zatiaľ kapacitu nepoznáme, a tak môžeme sotva odvodzovať presné časy nabíjania, 10 minút by však znelo ako dobrý odhad na základe uvedeného.

Energetická hustota má byť 2,34 W na kubický centimeter a Realme tvrdí, že to je najvyššia hustota batérie vo svojej kategórii. Nabíjací port USB-C má mať špeciálny konektor vytvorený metódou dvojvrstvovej platinovej elektroforézy, ktorá má zabrániť prípadnému oslabovaniu nabíjania, korózii či postupnému opotrebovaniu portu pod vplyvom prostredia (napríklad pot či nečistoty a mastnota na rukách).

Na verejnosť však prenikli informácie, že zadný foťák má mať rozlíšenie 50 MP a senzor IMX890 od Sony. Nebude chýbať ani 8 MP ultraširoký objektív, 2 MP pomocný a napokon 16 MP predná selfie kamera.

Displej má mať uhlopriečku 6,7“, rozlíšenie 1 240 x 2 772 bodov a obnovovaciu frekvenciu 144 Hz. Ďalšie podrobnosti by sme sa mali dozvedieť na budúci mesiac.

